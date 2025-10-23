Сегодня 14:40 Любушка Сталина или «великая гадина»: как взошла звезда Любови Орловой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Любовь Орлова была иконой стиля, секс-символом советской эпохи и женщиной, жизнь которой была окутана тайнами, достойными шпионского триллера. Потомственная дворянка, ставшая любимой актрисой Сталина, — уже одно это сочетание звучало как вызов. О том, что скрывалось за ослепительным фасадом ее славы — в материале 360.ru.

Аристократка в мире пролетариата Любовь Орлова родилась 29 января 1902 года в подмосковном Звенигороде в семье, где дворянские традиции были не пустым звуком. Ее отец, Петр Орлов, служил в военном ведомстве, а мать, Евгения Сухотина, происходила из старинного дворянского рода и состояла в дальнем родстве с самим Львом Толстым. Будущая актриса хранила книгу «Кавказский пленник» с автографом великого писателя. Судьба, казалось, готовила ей другую жизнь: Московская консерватория по классу фортепиано, хореографическое отделение театрального техникума. Однако именно аристократическая выдержка и разностороннее образование помогли ей создать на экране тот самый типаж нового времени — энергичный, оптимистичный и невероятно обаятельный.

Фото: РИА «Новости»

Стремительный взлет Переломным моментом в жизни Любови стал 1933 год. Молодой режиссер Григорий Александров, следуя совету художника Петра Вильямса, пришел в Музыкальный театр на спектакль «Перикола». Увидев Орлову, он был очарован. И в тот же день понял, что нашел свою Анюту для комедии «Веселые ребята». Их творческий и личный союз стал легендой. Александров, вдохновляясь образами западных звезд вроде Марлен Дитрих, буквально слепил из Орлову первую советскую кинодиву. «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь» — каждая роль делала ее все популярнее. Она не просто играла — она профессионально пела, танцевала и выполняла акробатические трюки, становясь олицетворением советской женщины, которая может буквально все.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь и трагедии Любови Орловой За ослепительной улыбкой, светившей публике с экранов, скрывалась сложная и порой болезненная личная история звезды. До союза с Александровым Любовь уже была замужем. Ее первым супругом в 1926 году стал заместитель начальника административно-финансового управления Народного комиссариата земледелия Андрей Берзин. Семейная жизнь продлилась недолго: в 1930-м чиновника арестовали по делу Трудовой крестьянской партии и сослали в Казахстан, что стало для Орловой большим ударом. «Ее первого мужа чуть ли не штыками вынимали из супружеской кровати чекисты. Эта травма осталась у нее навсегда — она физически не засыпала с другим человеком», — рассказывал потом Александров в дневниках. Именно он стал для артистки спасительной гаванью. Брак Орловой с режиссером продлился больше 40 лет. Любовь обожала избранника.

Я встретила голубоглазого бога. Любовь Орлова (о первой встрече с Александровым)

Впрочем, помимо трепетных чувств, союз держался на взаимной выгоде, рассказывал в интервью aif.ru хранитель архива знаменитых супругов Александр Добровинский. По его словам, второй муж практически спас звезду от лагерей после ссылки первого. «Александров держался за Орлову, потому что к ней благоволил Сталин, а ее имя было залогом успеха любого проекта», — добавил Добровинский. Тень вождя Теплое отношение Иосифа Сталина к красавице-актрисе обросло массой слухов. Сама Любовь всегда утверждала, что была любимицей вождя, но никак не его любовницей, однако в ее окружении обсуждали совсем иное. Поговаривали, что Иосиф Виссарионович боготворил свою Любушку, часами вел с ней телефонные разговоры и даже присылал за ней личного водителя. Знаменитость регулярно получала от Сталина приглашения на ужин и принимала их. А вслед за трапезой якобы следовало логичное продолжение.

Фото: РИА «Новости»

По слухам, вождь даже в шутку угрожал расстрелять Александрова, который, по его мнению, недостаточно хорошо заботился об избраннице. Кроме того, однажды Сталин спас Орлову от верной смерти. На одном из концертов на Западной Украине звезде вручили роскошный букет, шипы которого были пропитаны сильнодействующим ядом. Уколовшись, Любовь резко почувствовала себя плохо. По дороге в Москву знаменитости становилось только хуже, она слабела и теряла сознание. Узнав о случившемся, вождь развернул настоящую операцию по спасению любимицы, вызвал из-за границы лучших специалистов, которые поставили Орлову на ноги. Симпатия Сталина к Орловой была очевидна, а вот отношение артистки к покровителю — далеко не так однозначно. Поговаривали, что если Любовь и отвечала на жесты Иосифа Виссарионовича взаимностью, то только потому, что боялась ему отказать. Позже в своих дневниках Александров рассказывал, что после случившегося с первым мужем Орлова патологически ненавидела вождя и до самой смерти не могла простить ему потерю близкого человека.

Фото: РИА «Новости»

Почему у Орловой не было детей Несмотря на внешнюю идиллию, на самом деле в ее союзе с режиссером хватало сложностей. Злые языки утверждали, что Григорий регулярно заводил романы на стороне, на которые знаменитости приходилось закрывать глаза. Публика обсуждала и отсутствие детей у Орловой и Александрова. На эту жертву Любовь пошла осознанно — ради карьеры, рассказывала в интервью KP.RU внучатая племянница актрисы Нонна Голикова. По ее словам, никаких проблем со здоровьем у звезды не было, однако отказаться от сцены и кино на несколько лет ради материнства Орлова не была готова. Несколько лет она отлично себя чувствовала в роли доброй мачехи сына Александрова от первого брака Дугласа. Поначалу у артистки сложились теплые отношения с пасынком, и она даже помогала ему строить карьеру. Все изменилось, когда мужчина решил жениться на простой домработнице. Принять выбор Дугласа аристократка Орлова не смогла. После крупного скандала она выгнала пасынка из дома и сделала все, чтобы супруг тоже перестал общаться с ним. После этого наследник режиссера называл мачеху исключительно «великой гадиной». Как умерла Любовь Орлова Артистка скончалась в 1975 году в возрасте 72 лет. Ее жизнь оборвал страшный недуг — рак поджелудочной железы. Близкие до последнего старались скрыть диагноз от Орловой, но сама она чувствовала, что уходит. Звезду похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.