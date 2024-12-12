Последний охранник Сталина умер в возрасте 100 лет в Екатеринбурге

Почетный гражданин Екатеринбурга, ветеран Великой Отечественной войны Жорж Токарев умер на 101-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Орлов.

Токарев родился в 1924 году в Свердловске. Проходил службу в Кремлевском полку и участвовал в Параде Победы 24 июня 1945 года. После демобилизации вернулся в родной город и стал ученым.

Кроме науки он активно занимался и общественной работой, создал несколько книг-воспоминаний, причем напечатал их сам на ноутбуке.

«Его жизненный опыт — бесценный пример для молодого поколения, а ратная и трудовая деятельность олицетворяет собой бескорыстное и самоотверженное служение людям», — заявил Орлов.

Осенью ветеран сломал шейку бедра и оказался в больнице, из которой уже не вышел.

Местное издание e1.ru отметило, что после войны Токарев некоторое время служил в охране Иосифа Сталина. В интервью несколько лет назад он рассказывал, как три месяца обеспечивал безопасность вождя на правительственной даче в Сочи.

При этом сам ветеран не любил, когда его называли последним охранником.