Не поставил точку: Лепс надеется снова сойтись с 20-летней экс-невестой
Певец Григорий Лепс верит, что еще сможет наладить отношения со своей бывшей девушкой Авророй Кибой. Артист подтвердил, что пока не готов ставить точку в романе с 20-летней красавицей.
Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» признался, что после расставания с Кибой у него не было никаких связей с женщинами. С момента разрыва прошли месяцы, но он не считает себя свободным, так как верит в воссоединение с экс-девушкой.
«Не получились пока у нас отношения, но я не теряю надежды, что они возобновятся», — процитировало звезду РИА «Новости».
Артист нескромно уточнил, что женщины проявляют к нему активное внимание, но он не поддается на их чары и отвергает любые романтические предложения.
«Пока я не поставлю точку в этом вопросе, их и не будет», — добавил певец.
В ответ на расспросы исполнитель продолжает говорить, что у него есть девушка. По словам Лепса, Киба до сих пор не ушла из его сердца и головы, поэтому он не считает их отношения завершенными. Он также назвал экс-возлюбленную прекрасным человеком и призвал общественность быть с ней помягче.
«Не пишите про нее гадости. Этим вы оскорбляете не только ее, но и меня», — обратился певец к журналистам и блогерам.
Почему расстались
Пара была вместе с 2024 года и планировала пожениться. В январе 2026 года Киба написала в соцсетях, что рассталась с 63-летним артистом.
Девушка объяснила, что время, проведенное с ним вместе, было наполнено множеством добрых и теплых моментов. По ее словам, пара рассталась на ноте благодарности и взаимоуважения.
Друзья экс-невесты певца сообщили kp.ru, что Киба и Лепс разорвали отношения еще в декабре 2025 года, но скрывали это.
«Просто не объявляли об этом публично. Во всяком случае, в декабре Аврора уже начала активно ходить в клубы», — заявили знакомые бывшей девушки артиста.
Певец после публикации Кибы о разрыве объяснил журналистам, что устал от любовных драм.
«Хорошая она, я набедокурил. Поздно, поздно перевоспитываться. Возраст уже, всякий кусочек сыпется», — процитировал его журнал Voice.
Лепс хочет снова стать отцом
Лепс сделал еще одно признание: он мечтает о появлении сына и дочери.
«Рассматриваю еще детей. Обязательно родим еще парочку — девочку и мальчика. С кем — пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь», — отметил артист.
Артист заявил о намерении усыновить детей из детского дома. Он подтвердил, что даст им свою фамилию и отчество.
Я буду брать на воспитание двух детей из детского дома, если получится — трех. Подниму всех. Места у меня много.
Певец добавил, что усыновление может произойти уже через 1-4 месяца.
Новые отношения
Несмотря на разрыв со звездным женихом, Киба продолжает носить помолвочное бриллиантовое кольцо за 30 миллионов рублей. Журналисты обратили внимание на украшение, когда модель в апреле появилась на открытии 48-го Московского Международного кинофестиваля.
Экс-невеста Лепса подтвердила, что побывала на мероприятии впервые, и допустила, что в будущем свяжет свою жизнь с кино.
«Снимаю свое реалити-шоу и в будущем планирую поучаствовать, может быть, в каких-то интересных сериалах», — уточнила Киба.
Сейчас модель встречается с 36-летним племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым.
«Я с 40 лет спустилась на 15. Я всегда считала, что мужчина должен быть старше, чем женщина. Кстати, где-то у меня было интервью, когда меня спросили: „На сколько, вы считаете, мужчина должен быть старше в идеале?“ — на 15 лет. Но лучше перебрать, чем недобрать», — с иронией заявила модель на ММКФ.
С Лепсом Киба перестала общаться, так как считает близкий контакт с ним неуважением по отношению к своему нынешнему избраннику. В Сети на новые отношения модели многие смотрят скептически. На девушку уже обрушилась волна обвинений в неразборчивости и шутки про то, что она пошла по рукам.