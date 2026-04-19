Не поставил точку: Лепс надеется снова сойтись с 20-летней экс-невестой

Певец Григорий Лепс верит, что еще сможет наладить отношения со своей бывшей девушкой Авророй Кибой. Артист подтвердил, что пока не готов ставить точку в романе с 20-летней красавицей.

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» признался, что после расставания с Кибой у него не было никаких связей с женщинами. С момента разрыва прошли месяцы, но он не считает себя свободным, так как верит в воссоединение с экс-девушкой.

«Не получились пока у нас отношения, но я не теряю надежды, что они возобновятся», — процитировало звезду РИА «Новости».

Артист нескромно уточнил, что женщины проявляют к нему активное внимание, но он не поддается на их чары и отвергает любые романтические предложения.

«Пока я не поставлю точку в этом вопросе, их и не будет», — добавил певец.

В ответ на расспросы исполнитель продолжает говорить, что у него есть девушка. По словам Лепса, Киба до сих пор не ушла из его сердца и головы, поэтому он не считает их отношения завершенными. Он также назвал экс-возлюбленную прекрасным человеком и призвал общественность быть с ней помягче.

«Не пишите про нее гадости. Этим вы оскорбляете не только ее, но и меня», — обратился певец к журналистам и блогерам.