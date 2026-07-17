Сегодня 20:23 Легенда ТВ, оставшаяся за кадром. Как Светлана Маслякова возродила КВН Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com Знаменитости

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Российские телезрители на протяжении многих лет смотрели программы КВН глазами Светланы Масляковой — главного режиссера программы. Именно она определяла, какие шутки выйдут в эфир, и при этом всегда оставалась за кадром. Сегодня эта легендарная женщина ушла из жизни — ей было 78 лет. О жизни режиссера, творческом пути и карьере вспомнил 360.ru.

Как Светлана Маслякова попала на телевидение

Будущий главный режиссер родилась в Москве 11 октября 1947 года и носила фамилию Семенова. Детство в послевоенной столице закалило девочку. Она всячески старалась помогать своим родителям и хорошо училась в школе. После получения аттестата поступила во Всесоюзный заочный юридический институт, а чтобы не сидеть на шее у родителей, устроилась в молодежную редакцию Центрального телевидения помощником режиссера. В то время телевидение работало только в прямом эфире. Поэтому работы на площадках у Светланы хватало.

В КВН она пришла в 1966 году. Ее будущий муж работал там ведущим уже два года в паре со Светланой Жильцовой, которую телезрители считали его женой. Они не имели ни малейшего представления, что у ведущего роман с помощником режиссера.

Фото: РИА «Новости»

Пара поженилась в 1971 году, и, когда в финальных титра появилось имя Светланы Масляковой, поклонники программы засыпали редакцию письмами с поздравлениями о бракосочетании ведущих. «Саше была нужна именно такая спутница, как Света. Он человек мягкий, а она — настоящий танк. Все держит в своих руках», — рассказывал продюсер Михаил Плоткин. Через год после свадьбы Масляковых новый председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин закрыл КВН с официальной формулировкой «в связи с перегрузкой сетки вещания и обновлением программ». Светлана перешла на пост режиссера главной информационной редакции Центрального телевидения, а Александр Масляков после трех месяцев без эфира вел первые выпуски программ «Что? Где? Когда?», «Алло, мы ищем таланты!», телевизионные конкурсы «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!», программы «Адреса молодых», «Спринт для всех», «Вираж», «Веселые ребята» и «12-й этаж».

Как Светлана Маслякова вернула КВН зрителям

В 1986 году, когда в СССР началась перестройка, именно Светлана Маслякова добилась того, чтобы КВН вернулся в эфир. Она убедила высшее телевизионное начальство, что зрители помнят и ждут веселую программу. Первый выпуск обновленного КВН вышел 25 мая 1986 года с участием команд Московского и Воронежского инженерно-строительных институтов. По иронии судьбы именно воронежская команда принимала участие в последней игре 14 лет назад. Масляков сначала выступал художественным руководителем программы, а после создал фирму «АМиК» («Александр Масляков и компания»), которая получила все права на бренд, название и идею игры.

Светлана Маслякова в обновленный КВН вернулась только в 1993 году, став главным режиссером «АМиК».

Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com

На протяжении долгих лет она принимала участие в конкурсных отборах команд. Определяла порядок их выступлений. Вырезала из эфира самые неудачные шутки, чтобы не разочаровывать зрителей. Александр Масляков рассказывал, что все ссоры с женой у него возникали только из-за КВН.

Все решается мирно. Посуду мы не бьем. Она иногда бунтует, несколько раз грозила уйти из программы. Говорила, что, когда работала на других телепередачах, ее принимали за человека. Александр Масляков

Популярность игры у телезрителей заставила придумывать дополнительные внеконкурсные форматы. Так появились Летний кубок КВН и музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН». За съемки, драматургию и монтаж каждого выпуска отвечала Светлана Маслякова. Все это время она оставалась за кадром.

Личная жизнь Светланы Масляковой

С мужем Маслякова прожила более 50 лет. Весной 1980 года она родила сына, которого назвала Сашей. Еще ребенком он заставил родителей отказаться от вредной привычки большинства работников телевидения — курения. «Соорудил плакат со словами „Сигарета — это яд“. И стал настойчиво умолять родителей: „Мама, папа, пожалуйста, не надо курить“. Поначалу они с сигаретами прятались от меня по углам, но мои слезы их все-таки пробили. И я добился своего», — рассказывал Масляков-младший. Когда мальчик еще подростком захотел попробовать себя в творческой сфере, мать его поддержала, хотя рассчитывала, что сын все же закончит МГИМО и станет дипломатом. В 1999 году Масляков-младший впервые появился на телевидении в качестве ведущего программы «Планета КВН», а еще через четыре года — в Премьер-лиге. В 2021 году пара отметила золотую свадьбу. Александр Масляков показал гостям архивные кадры из московского ЗАГСа, снятые в 1971 году.

Пятьдесят лет с этой красивой девушкой — это счастье. И поверьте, от года к году отношения становятся все счастливее. Во всяком случае, у нас со Светой. Александр Масляков

Тогда еще никто не мог представить, что через год Светлане, которая никогда не давала интервью и не общалась с журналистами, придется держать настоящую оборону: муж пропал с экранов после первых двух выпусков КВН нового сезона.

Фото: РИА «Новости»