Сын назвал причину смерти телережиссера Светланы Масляковой
Масляков-младший назвал причиной смерти матери длительную болезнь
Режиссер телевизионной программы «КВН» Светлана Маслякова скончалась после продолжительной болезни. Об этом в комментарии ТАСС сообщил ее сын — телеведущий Александр Масляков — младший.
Он подчеркнул, что мать умерла в возрасте 78 лет.
«Причиной смерти стала длительная болезнь», — заявил Масляков-младший.
Об уходе из жизни Светланы Масляковой в пятницу, 17 июля, сообщила пресс-служба Международного союза КВН.
Там подчеркнули, что телевизионный режиссер стала настоящим символом движения и примером для всех начинающих свой творческий путь.
Пост главного режиссера телевизионного творческого объединения «АМиК», которое занималось выпусками КВН, Маслякова занимала с 1993 года. В 2016 году она перешла на работу главным редактором телеканала КВН ТВ.