«Запил и деградирует». Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о миллионных долгах мужа

Что известно о «долгах» Макарова

Пять лет назад Макаров ушел из спорта и попытался стать тренером. Кудрявцева поддерживала супруга: приглашала поклонников приводить детей к нему на занятия. Но тренерская карьера не сложилась, тогда Игорь попытался заняться бизнесом, но тоже потерпел неудачу.

«Муж Леры Кудрявцевой задолжал налоговой 2,1 миллиона рублей. Такая сумма висит на его ипэшке, связанной с торговлей. Гасить такой долг молодому супругу телеведущей не по карману — он безработный. Со слов близких, хоккеист Игорь Макаров запил и деградирует — так как не смог найти себе занятие после завершения спортивной карьеры», — сообщил Telegram-канал Mash.

Реакция Леры Кудрявцевой

Не так давно Кудрявцева призналась, что дела в браке обстоят не очень. Ведущая пожаловалась на бессилие и усталость от борьбы за мужа. Она не сказала прямо, что Макаров снова запил, но дала понять, что старые проблемы вернулись.

Однако информацию о долгах мужа Кудрявцева опровергла.

«ИП давно закрыто, долгов нет. ИП не закрывают, даже если долг в один рубль. Поэтому странная непроверенная информация», — сказала она в комментарии Super.ru.