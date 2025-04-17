«Запил и деградирует». Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о миллионных долгах мужа
Хоккеист Игорь Макаров оказался в центре скандала — он якобы задолжал налоговой 2,1 миллиона рублей. Жена спортсмена, телеведущая Лера Кудрявцева ответила на слухи.
Что известно о «долгах» Макарова
Пять лет назад Макаров ушел из спорта и попытался стать тренером. Кудрявцева поддерживала супруга: приглашала поклонников приводить детей к нему на занятия. Но тренерская карьера не сложилась, тогда Игорь попытался заняться бизнесом, но тоже потерпел неудачу.
«Муж Леры Кудрявцевой задолжал налоговой 2,1 миллиона рублей. Такая сумма висит на его ипэшке, связанной с торговлей. Гасить такой долг молодому супругу телеведущей не по карману — он безработный. Со слов близких, хоккеист Игорь Макаров запил и деградирует — так как не смог найти себе занятие после завершения спортивной карьеры», — сообщил Telegram-канал Mash.
Реакция Леры Кудрявцевой
Не так давно Кудрявцева призналась, что дела в браке обстоят не очень. Ведущая пожаловалась на бессилие и усталость от борьбы за мужа. Она не сказала прямо, что Макаров снова запил, но дала понять, что старые проблемы вернулись.
Однако информацию о долгах мужа Кудрявцева опровергла.
«ИП давно закрыто, долгов нет. ИП не закрывают, даже если долг в один рубль. Поэтому странная непроверенная информация», — сказала она в комментарии Super.ru.
Отношения Кудрявцевой и Макарова
История отношений ведущей и хоккеиста началась еще в 2012 году — Кудрявцева старше супруга на 16 лет. Однако это не помешало им создать семью. Пара воспитывает вместе шестилетнюю дочь Машу.
Несмотря на трудности, супруги долгое время держались вместе, но после откровений о семейных проблемах поклонники призвали Кудрявцеву задуматься о разводе.
В январе прошлого года Лера объявила, что ушла от мужа, так как устала терпеть его алкогольную зависимость. Тогда Игорь несколько месяцев провел в рехабе. Хоккеист смог взять себя в руки и вымолить прощение у жены.
Сложный 2024-й
На фоне пьянства мужа в семье Кудрявцевой произошло немало других печальных событий. Под новый 2025 год единственного сына Леры от музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка увезли на скорой — он получил травму. Все произошло 31 декабря.
«Сын на сноуборде покатался. <…> Это закончится когда-нибудь», — отметила ведущая.
Она не уточнила, какую именно травму получил 34-летний отпрыск.
Сама Кудрявцева тоже в 2024 году получила серьезный перелом, а затем операцию перенесла ее дочь. Спустя время умер родственник Дмитрий Жуков, также ведущая похоронила двоюродную сестру.