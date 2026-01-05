«Держал нож у горла». Российского блогера ограбили в Париже

Блогер Игорь Синяк сообщил об ограблении квартиры в Париже

Игорь Сиянк
Фото: Игорь Сиянк/Telegram

Известного российского блогера Игоря Сиянка ограбили прямо в квартире в Париже. Об этом он сообщил в  Telegram-канале.

Синяк рассказал, что в его дом ночью ворвались двое мужчин. По словам блогера, злоумышленники были темнокожими. Неизвестные за несколько секунд выломали дверь и влетели в квартиру.

Один держал нож у моего горла, пока второй выносил все из квартиры», — рассказал о ситуации Синяк.

Интернет-звезда выразил уверенность, что ограбление совершили по наводке. Преступники заранее знали, где лежат ювелирные украшения и дорогостоящие сумки. После происшествия блогер вызвал полицию, расследование еще не началось.

Ранее председатель общественной организации «Армия защитников Отечества» Иван Отраковский ранее призвал проверить Синяка на пропаганду ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

