Сегодня 12:44 «Сам дурак». Печальные итоги дебатов Харрис и Трампа Публицист Белов: дебаты Харрис с Трампом — перебранка двух базарных баб 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Эксклюзив

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Сама по себе затея комментировать состоявшиеся этой ночью дебаты кандидатов на пост президента США — дело изначально неблагодарное. Любой комментарий базируется на тезисах — отрицательных или положительных, — которые предлагают слушателями оппоненты. Тут есть хотя бы какое-то пространство для интерпретации. А как можно интерпретировать перебранку двух базарных баб, чьи аргументы за те час и 45 минут, что длилась трансляция на канале ABC News, так и не вышли, по сути, за рамки «мигранты едят кошек» или мой противник «слабый», «ненормальный» и вообще «позор Америки»?

Нет, разумеется, серьезные издания — в частности, американская The Wall Street Journal, по слухам, симпатизирующая Дональду Трампу, — попытались, конечно, дать более-менее объективную оценку произошедшему. Но и они в своем анализе оказались вынуждены опираться не столько на смысловую, сколько на эмоциональную составляющую завершившегося шоу. «Камала Харрис выиграла дебаты, потому что пришла со стратегией дразнить и подстрекать Трампа, играть на его личных обидах, тщеславии, обойдя таким образом те вопросы, на которых она бы поплыла. Харрис расставила Трампу ловушки, в которые он попался. Вице-президенту помогли модераторы ABC News, которые были явно на ее стороне. Они несколько раз проверили факты, на которые ссылался Трамп. И ни разу не прошлись по заявлениям Харрис, которые были лживы и неточны», — написала WSJ. Именно бессмысленный и театральный характер этих дебатов, когда главный акцент сделали на визуальное впечатление, а не на суть сказанного, подчеркнула в своем комментарии и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Michael Le Brecht II/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Я вам скажу абсолютно честно и откровенно: не знаю, почему вы считаете, что это главная новость. Какая главная новость? Что мы в очередной раз видим шоу в исполнении людей, которые, очевидно, не несут ответственности за свои слова? Никакой», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik. И это, увы, действительно так. Многие сегодня напишут, что Трамп выглядел слабо и, скорее всего, победила Харрис. Некоторые уже успели обвинить ее в жульничестве — якобы вице-президент использовала какие-то ультрамодные наушники, стилизованные под серьги с жемчугом, и постоянно слушала оттуда подсказки помощников.

Возможно, и так. Но, как по мне, все это абсолютно вторично. Проблема состоявшихся дебатов, как и проблема будущих американских выборов, в том, что еще лет 40 тому назад никто и представить себе не мог, чтобы Америке приходилось делать свой выбор между подобными персонажами. Какая к черту разница, кто в итоге въедет в Белый дом — самодовольный павлин или безголовая курица? При любых раскладах США и всем западными миром руководить будут не они.

Это будут делать совсем другие люди, имен которых, мы, возможно, даже никогда не узнаем. Тот самый американский deep state, решивший однажды, что марионетка на троне, эдакий собирательный Зеленский, им куда удобнее ответственного политика со своими взглядами. И все бы ничего, если бы не печальный опыт, который доказывает: даже некогда добродушный клоун под влиянием обстоятельств легко может превратиться в кровавого диктатора. А это с учетом американского могущества касается уже не только США.