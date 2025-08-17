Сегодня 20:17 Получают сотни тысяч за смену. Кто из внуков легенд СССР добился успеха в кино 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

СССР

Сериалы

Кино

Театры

Актеры

Михаил Ефремов

Театр "Современник"

Артисты

В титрах современных отечественных фильмов и сериалов зачастую можно увидеть фамилии, знакомые всем со времен СССР. Внуки и дети прославленных советских артистов пошли по их стопам. Многим удалось действительно громко заявить о себе, и сегодня они получают до 500 тысяч рублей за одну съемочную смену. Подробнее — в материале 360.ru.

Олег и Иван Янковские За плечами у 34-летнего Ивана Янковского уже множество весьма громких проектов — например, сериалы «Слово пацана», «Фишер», «Топи», фильм «Текст» и многие другие, принесшие ему славу и любовь зрителя.

Фото: РИА «Новости»

Не только публика порой сравнивает молодого артиста с его знаменитым дедом, Олегом Янковским, но и те, кому посчастливилось знать их обоих лично. По словам Леонида Ярмольник, внук похож на Олега Ивановича и внешне, и голосом, и манерами. К тому же, унаследовал от него творческие таланты.

Я помню последнюю улыбку дедушки, мы с ним тогда прощались… Его фирменная улыбка словно пыталась сказать мне: мол, будь лучше меня, старайся успеть то, что не успел я, овладей тем, что у меня не получилось. Вот я и стараюсь. Иван Янковский

Валентина и Анастасия Талызины Внучка прославленной актрисы Валентины Талызиной — артистка в третьем поколении. Ее бабушка по праву считается легендой советского кино, мама Ксения Хаирова также освоила актерское ремесло.

Фото: РИА «Новости»

Анастасия после школы поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2018 году она сыграла первую крупную роль, снявшись в хорроре «Пиковая дама. Зазеркалье». В 2020-м в ее фильмографии появился сериал «Патриот», а в 2023-м девушка получила главную женскую роль в триллере «Кентавр» с Юрой Борисовым. В 2025 году на экраны выйдет еще несколько картин с участием младшей Талызиной.

Фото: РИА «Новости»

Андрей и Мария Мироновы

Андрея Миронова не стало в 1987 году, когда его дочери Марии было 14 лет. Она до сих пор не может смириться с утратой любимого родителя.

Чем старше становлюсь, тем чаще вспоминаю тебя, любимый! Уникальный, никогда не стареющий и не уходящий папа. Всеми любимый, добрый, такой простой и детский. Мария Миронова

Дочь легендарного артиста унаследовала от него тягу к искусству и тоже стала актрисой. Помимо съемок, она занимается продюсированием антрепризных спектаклей. У Марии двое сыновей, старший из которых, 33-летний Андрей, тоже освоил актерское ремесло. Он состоит в труппе театре «Ленком Марка Захарова».

Фото: РИА «Новости»

Олег, Михаил и Никита Ефремовы

Никита Ефремов стал достойным продолжателем знаменитой актерской династии. Его дед — народный артист СССР Олег Ефремов, а отец — заслуженный артист России Михаил Ефремов.

Сам Никита окончил школу-студию МХАТ. С 2009 по 2022-й он почти все свое время отдавал театру «Современник», в труппе которого состоял. Покинув его по собственному желанию, 37-летний актер полностью перевел фокус на кино. На сегодняшний день у младшего Ефремова целая армия собственных поклонников. Славу ему принесли сериалы «Нулевой пациент», «Библиотекарь», «Хороший человек» и многие другие.

Фото: РИА «Новости»

Олег и Павел Табаковы

В семье и окружении Табаковых замечают, что, чем старше становится Павел, тем сильнее напоминает знаменитого отца. У них одинаковый рост, ямочки на щеках, жестикуляция и обаятельная улыбка.

Павел пошел по стопам папы и тоже стал актером. Окончив 10 лет назад Московскую театральную школу Олега Табакова, устроился в МХТ имени Чехова. Что касается кино, то зрителям 30-летний артист запомнился по проектам «Купцы и дети», «Екатерина. Фавориты», «Доктор Лиза» и «Беспринципные». «Наверное, кто-то сравнивал меня с отцом. Но давление? Главным было не… обделаться, простите. И это чувство только подстегивало», — рассказывал Табаков в беседе с aif.ru.