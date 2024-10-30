Сегодня 18:47 Кристина Рэй погибла в Сочи. Блогершу нашли голой в коллекторе, ей было 35 лет 0 0 0 Фото: Личная страница Кристины Рэй во «ВКонтакте» / Соцсети Знаменитости

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Известную модель и бывшую обладательницу самых больших губ в России Кристину Рэй обнаружили мертвой в канализационном коллекторе в Сочи. Пока следователи выясняют все обстоятельства случившегося и рассматривают две основные версии гибели экс-участницы скандальных телешоу, близкие убеждены, что ее убили.

Когда пропала Кристина Рэй Кристина Кожевникова (настоящее имя Кристины Рэй) исчезла в Сочи в конце сентября, 28-го числа она вышла на связь в последний раз. Ориентировку на нее вскоре опубликовали волонтеры «ЛизаАлерт». Судя по их данным, в день пропажи модель была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки. Вскоре появилась информация, что девушка пропала, когда якобы пошла за закладкой. Об этом со ссылкой на источник написала Baza. Собеседник Telegram-канала тогда пояснил, что к такому выводу пришли оперативники, когда им удалось восстановить сим-карту Кристины. Исчезла из-за наркотиков? Родные, к слову, не отрицали того, что у Рэй были проблемы с наркотиками. В беседе с полицейскими они говорили, что эта проблема далеко не новая, и за несколько дней до пропажи она узнала, что ее хотят отправить на лечение в реабилитационный центр.

С учетом этого приоритетными были две версии. По одной из них предполагалось, что Кристина жива, но употребляет запрещенные вещества. А по второй — она «словила» передоз и погибла.

Фото: РИА «Новости»

На следующий день Shot сообщил, что экс-обладательница титула «Самые большие губы в России» могла сбежать к приятелю опять же из-за своего пагубного пристрастия к наркотикам. Такое предположение в беседе с Telegram-каналом высказали друзья и знакомые девушки. По их словам, в последнее время Рэй много общалась с неким Романом М. по кличке Кот, который разделял любовь блогерши к запрещенным веществам. Предположительно, именно в том районе, где живет Кот, ее видели в последний раз. В свете этого была надежда, что она скрывается в доме у Кота, где они вместе употребляют, пояснил источник канала.

Фото: Личная страница Кристины Рэй во «ВКонтакте» / Соцсети

Тело Кристины Рэй нашли в канализации В минувший вторник, 29 октября, выяснилось, что Кристину нашли мертвой в коллекторе в Хостинском районе Сочи. О гибели девушки сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей Южного регионального поискового-спасательного отряда.

Специалисты заявили агентству, что труп обнаружили днем ранее. На место вызвали правоохранителей и передали им погибшую. Также данные об обнаружении тела девушки в коллекторе подтвердили в региональном главке МВД, уточнив, что причина смерти станет известна только после экспертизы.

Основные версии смерти В СУ СК Краснодарскому краю 360.ru заявили, что в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Официально никаких версий о гибели блогерши пока не озвучивали, но источник Shot сегодня заверил, что их уже две. Согласно первой, Кристина умерла из-за несчастного случая — ее якобы могло сбить потоком воды в коллекторе, где она искала закладку. По другой версии — модель убили, а труп спрятали в канализации. Семья Кристины убеждена, что смерть носит именно криминальный характер. Причем к телу их пока не пускают, опознание проводили по фото, уточнил собеседник Telegram-канала. Пока они все еще ждут результатов вскрытия и говорят, что наркотики в канализации Рэй искать не могла, так как встала на путь исправления и хотела бороться с зависимостью.

Фото: Личная страница Кристины Рэй во «ВКонтакте» / Соцсети

Чем известна Кристина Рэй Популярность Кристине принесли смелые эксперименты с внешностью. А начала она их еще в 17 лет, когда ей захотелось быть похожей на Джессику Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Позже блогерша поясняла, что с помощью этого ей в действительности просто хотелось «докричаться до родных и близких».

Помимо этого, у Рэй было множество татуировок, раздвоенный «змеиный» язык, «эльфийские» уши и даже маленькие рога (чтобы импланты было видно девушка выбривала себе половину волос на голове). Все это не казалось ей чем-то чрезмерным. По словам Кристины, ей всегда хотелось чего-то еще более экстремального, чтобы выглядеть, словно персонаж из мультика.

Фото: Личная страница Кристины Рэй во «ВКонтакте» / Соцсети

«Я от этого зависима, и мне это нравится. Губы помогают мне чувствовать себя увереннее, и даже мои родители за меня только рады. Их действительно не волнует моя внешность», — уверяла она.

При всей этой любви к внешнему эпатажу, когда-то Рэй уделяла внимание и своему образованию. Известно, что после окончания гимназии в родном Южно-Сахалинске она получила высшее образование в Сахалинском государственном университете. Специализировалась на изучении японского языка.

«Самые большие губы России» В 2011 году в британских СМИ появлялись данные о том, что модель спустила более 500 тысяч рублей на сотню косметологических инъекций и попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ. Тогда же девушка стала активно развивать свой блоге и появляться в разных шоу на телевидении. Была участницей «Дома-2», «Прямого эфира» и «Перезагрузки».

В мае 2019 года Рэй избавилась от больших губ, убрала рога и восстановила нормальные брови. Жить стала в Сочи, где работала мастером маникюра. Блог забросила и стала считать чрезмерную открытость в соцсетях «духовным нудизмом».

Фото: Личная страница Кристины Рэй во «ВКонтакте» / Соцсети

«Раньше я так и делала — вся моя жизнь была напоказ, я фоткала и выставляла все, что только можно. Сейчас мне кажется это диким. <…> То есть уровень моего счастья перестал зависеть от того, сколько людей меня лайкнуло, одобрило или прокомментировало. А так, в жизни у меня много чего происходит», — подчеркивала она. Точных данных о личной жизни Рэй нет. В Сети есть непроверенная информация о том, что девушка якобы была замужем, но брак был неудачным.

Подруга Рэй Ангела Толстова в беседе с VOICE рассказала, что у Кристины был роман с местным парнем. Отношения были сложные: пара постоянно ругалась, во время ссор доходило даже до драк. Также Ангела отметила, что избранник Кристины мог следить за ней.

С 17 лет Кристина пила или употребляла. Когда в семье такой ребенок, люди понимают, как реагировать: если она не отвечает несколько месяцев, значит, она в употреблении. Если она в завязке, то она со всеми на связи. Ангела Толстова

«Ее нашли в голом виде в коллекторе. Я не верю, что она полезла туда за наркотиками. Я предполагаю, что ее туда перенесли. Я не специалист, но все эти канализационные люки… Ее могли просто бросить где угодно, а тело просто туда попало спустя какое время по трубам», — поделилась Толстова. Отдельно девушка подчеркнула, что приятель Рэй был явно психически не здоров, да и другие люди из ее окружения, по оценке Ангелы, вполне могли причинить Кристине вред. «Она была очень добрым человеком. Я говорю сейчас это, а у меня мурашки. У нее не было негативным помыслов, коварных мыслей относительно других. Всегда держала слово, признавала свои ошибки», — заключила она.