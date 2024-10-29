«Она погибла». СК установит обстоятельства смерти девушки в Сочи

Специалисты устанавливают обстоятельства смерти молодой женщины в Сочи. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

«Следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки в Сочи. <…> Она погибла», — заявили в региональном Следкоме.

Ранее Telegram-канал «Краснодар и край» сообщил об обнаружении в Сочи тела 35-летней Кристины Кожевниковой, более известной под псевдонимом Кристина Рэй. Девушку искали в течение месяца — она перестала выходить на связь с друзьями и близкими после 28 сентября.

В день пропажи Рэй якобы отправилась искать психостимулятор. Родные модели признались, что девушка страдает от наркотической зависимости.