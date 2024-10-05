Заранее все рассчитал и обделил непризнанного сына. Кому достанутся миллионы Добрынина?

Композитор Вячеслав Добрынин умер 1 октября в Москве в возрасте 79 лет. Через три дня после этого коллеги и близкие простились с ним на Троекуровском кладбище. Последние годы автор популярных песен страдал из-за проблем со здоровьем. Теперь, когда знаменитый песенник скончался, назрел вопрос о его наследстве. Кому достанется состояние звезды, разобрался 360.ru.

Имущество Вячеслава Добрынина Как выяснил сайт kp.ru, Добрынин и его жена Ирина в браке купили два дома в Московской области. Первый находится в СНТ «Урожай» Красногорского городского округа, стоимость недвижимости от 400 квадратных метров на этой территории стартует от 70 миллионов рублей.

Второй дом — в Старой Рузе, в 82 километрах от МКАДа. Цена похожего жилища площадью 114 квадратных метров варьируется от 15,5 миллиона рублей.

Фото: РИА «Новости»

Также в браке пара приобрела квартиру площадью 100 квадратных метров в московском районе Хамовники. Один «квадрат» подобного жилья стоит около 800 тысяч рублей. Кроме того, у композитора в столице осталась однокомнатная квартира, в которой жила его мать. Помимо этого, маэстро приходили авторские отчисления за его композиции. Каждый раз, когда они играли в фильмах, спектаклях, шоу, концертах, радио и на других платформах, Добрынину платили деньги. Как рассказывал сам сочинитель в одном из интервью, таких песен у него около 700. После его смерти деньги продолжат поступать, но уже наследникам. Кому достанется наследство Добрынина У композитора есть две официальные наследницы — это вторая жена и дочь от первого брака Екатерина. С первой супругой Ириной песенник прожил около шести лет, они расстались в 1980 году, однако официально развелись только в 1985-м, когда певец решил жениться во второй раз. Последние 39 лет он жил со второй избранницей, которую тоже зовут Ирина.

Фото: РИА «Новости»

По данным журналистов, Добрынин еще при жизни распределил наследство между второй супругой и дочерью. Это нужно было для того, чтобы внебрачные дети не претендовали на наследство после смерти артиста.

Что известно о внебрачном сыне Добрынина Сейчас известен только один внебрачный ребенок композитора. Это 52-летний Альберт Штефан, проживающий в Красноярском крае. Он работает в IT-сфере, женат и растит детей. Он заявлял, что не собирается бороться за наследство композитора. Мать рассказала сыну правду о биологическом папе только восемь лет назад. Альберта воспитал отчим, чье отчество он и носил. Штефан долго не решался познакомиться с отцом, однако на серьезный шаг его подтолкнула болезнь — после тяжелого случая коронавируса мужчина оказался на грани жизни и смерти. Когда он выздоровел, то начал всячески заявлять о себе. Писал сообщения в социальных сетях сестре Екатерине и самому Добрынину. Однако ответа от новоиспеченных родных так и не последовало.

В 2023 году приехал на шоу Андрея Малахова. Тогда о нем и узнали поклонники композитора. Сам маэстро отказался от знакомства с сыном и даже не стал делать тест ДНК.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / Global Look Press

Только однажды Добрынин рассказал в одном из интервью о внебрачном сыне. С его матерью он познакомился в 1970 году, во время поездки в Сибирь. Женщина очень сильно полюбила певца, начала ездить за ним на гастроли. «Ребенок родился в 1971-м, я знаю. Это было подтверждено многими обстоятельствами: письмами, фактами, приездом сюда той девушки», — рассказывал Добрынин. Артист признавался, что отношения с матерью Альберта не сложились, к тому времени он был почти помолвлен со своей первой женой. Сына он видел только на фотографиях. Дочь Вячеслава Добрынина

Его дочь от первого брака Екатерина Добрынина-Макгаффи родилась в 1978 году, окончила ВГИК.

Фото: РИА «Новости»

В Москве девушка познакомилась с американцем, режиссером документальных фильмов Шейном Макгаффи, который приехал в командировку в Россию. В 1999 году Екатерина вышла за него замуж и улетела жить в США. В браке у них родились двое детей — Софья и Александр, сейчас им 24 и 19 лет. Сама семья живет недалеко от Нью-Йорка.

Композитор никогда не прерывал связи с дочерью. Он часто приезжал в США, чтобы навестить ее и внуков. В последние годы они общались по видеосвязи. Вторая жена маэстро хорошо общалась с падчерицей, даже стала крестной матерью для ее дочери Софьи.

Фото: РИА «Новости»

Причина смерти Вячеслава Добрынина Композитор скончался в одной из московских больниц, за неделю до смерти его положили туда с подозрением на инсульт. Как сообщил Telegram-канал Mash, предварительная причина смерти композитора — острая сердечная и дыхательная недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / Global Look Press

Врачи долго боролись за жизнь маэстро, однако спасти его не удалось. До этого певец перенес три инсульта, это негативно отразилось на его здоровье, автор знаменитых песен сильно болел и почти не вставал с кровати.