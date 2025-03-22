Когда свадьба? Роналду пообещал жениться на возлюбленной «после щелчка»
Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил, почему не назначает дату свадьбы с моделью Джорджиной Родригес. Судя по всему, футболист не спешит окольцовываться.
Когда свадьба?
Роналду заявил, что обязательно сыграет свадьбу с Родригес, но сделает это «после щелчка».
«Я всегда говорю Джорджине, что это случится, когда произойдет тот самый щелчок. Это может произойти через год, или через полгода, или через месяц. Я на 100% уверен, что это случится», — подчеркнул спортсмен.
Футболист ждет, когда они с возлюбленной «найдут общий язык», сообщило Daily Mail. При этом Криштиану не скупится на теплые слова в адрес возлюбленной. Недавно он поздравил ее с днем рождения, опубликовав трогательный пост в соцсети Instagram*.
«Твой свет озаряет нас, а твоя любовь заражает нас», — написал футболист.
Для Родригес вопрос свадьбы стал больной темой. В интервью для своего реалити-шоу Netflix «Я — Джорджина» модель рассказала, как друзья дразнили ее по этому поводу.
«Когда свадьба?» С тех пор, как вышла песня Дженнифер Лопес «The Ring Or When», они начали петь ее мне. И что ж, это не мое дело», — пожаловалась возлюбленная звезды футбола.
История любви Роналду и Родригес
Пара находится в отношениях с 2016 года и воспитывает двоих общих и троих детей от суррогатной матери: Роналду-младшего, Еву Марию, Матео Роналду, Алану Мартину Роналду и Беллу Эсмеральду.
В январе семья переехала в Саудовскую Аравию — в этой стране мужчине и женщине запрещено жить под одной крышей вне брака, но для знаменитого спортсмена сделали исключение.
Хотя возлюбленные официально не связаны узами брака, Роналду неоднократно называл Родригес своей женой. Например, так случилось на церемонии Globe Soccer Awards 2024 в Дубае.
«Очень приятно выиграть этот трофей. Мой старший сын здесь, моя жена [Джорджина] здесь», — сказал Криштиану.
В 2018 году Роналду и Родригес объявили о помолвке, но до свадьбы дело так и не дошло.
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