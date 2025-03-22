Когда свадьба? Роналду пообещал жениться на возлюбленной «после щелчка»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду объяснил, почему не назначает дату свадьбы с моделью Джорджиной Родригес. Судя по всему, футболист не спешит окольцовываться.

Когда свадьба?

Роналду заявил, что обязательно сыграет свадьбу с Родригес, но сделает это «после щелчка».

«Я всегда говорю Джорджине, что это случится, когда произойдет тот самый щелчок. Это может произойти через год, или через полгода, или через месяц. Я на 100% уверен, что это случится», — подчеркнул спортсмен.

Футболист ждет, когда они с возлюбленной «найдут общий язык», сообщило Daily Mail. При этом Криштиану не скупится на теплые слова в адрес возлюбленной. Недавно он поздравил ее с днем рождения, опубликовав трогательный пост в соцсети Instagram*.

«Твой свет озаряет нас, а твоя любовь заражает нас», — написал футболист.

Для Родригес вопрос свадьбы стал больной темой. В интервью для своего реалити-шоу Netflix «Я — Джорджина» модель рассказала, как друзья дразнили ее по этому поводу.

«Когда свадьба?» С тех пор, как вышла песня Дженнифер Лопес «The Ring Or When», они начали петь ее мне. И что ж, это не мое дело», — пожаловалась возлюбленная звезды футбола.