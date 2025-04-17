Клатч в виде НЛО. Кардашьян поддержала невесту Безоса после девичника в космосе

Впервые за 62 года в космосе побывал полностью женский экипаж, в состав которого вошли певица Кэти Перри и невеста миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес. Историческое событие обернулось целой лавиной хейта. Подробности — в материале 360.ru.

На борту корабля также были журналистка Гэйл Кинг, бывший инженер NASA Аиша Боу, биолог и активистка движения за права человека Аманда Нгуен, а также кинопродюсер Кериэнн Флинн. Корабль New Shepard поднялся выше так называемой линии Кармана в 100 километрах над Землей. Весь полет, оплаченный Безосом, продлился 11 минут.

В Сети раскритиковали событие, назвав его девичником в космосе. Интернет-пользователи назвали полет неуместным во времена сложной экономической ситуации и борьбы за экологию. Кроме того, хейтеры высмеяли самих участниц экипажа, создав множество мемов с целующей землю Перри и хвастающейся облегающим костюмом Санчес.

Полет вызвал недоумение и у множества знаменитостей. Посты об этом опубликовали в соцсетях модель Эмили Ратаковски, актрисы Оливия Уайлд и Оливия Манн.

Это разве космическая миссия? Это ведь не просто развлечение. Так вы заботитесь о матери-земле? Для чего это все?

Однако среди звезд нашлись и те, кто захотел поддержать экипаж New Shepard. Ким Кардашьян, а также ее мама Крис и сестра Хлоя преподнесли Лорен Санчес особенный подарок, который она поспешила показать подписчикам своего аккаунта.

Невесте Безоса подарили украшенный камнями и кристаллами клатч в форме тарелки НЛО. Автором изделия стала венгерско-американский модный дизайнер Джудит Лейбер. Стоимость сумочки составляет около 850 тысяч рублей.

«Вне этого мира! Спасибо!» — подписала кадр с клатчем Санчес, отметив в публикации дарительниц.