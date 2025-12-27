Сегодня 16:26 Киркорову дали полгода, чтобы освободить частный берег на Москве-реке: что произошло 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Знаменитости

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов подал в суд иск с требованием отменить сделку по покупке Филиппом Киркоровым участка земли у Москвы-реки. Предприниматель обосновал свои претензии тем, что береговая полоса является общественным, а не частным владением. Рыськов планирует создать там пляж.

Росприроднадзор подтвердил, что участок находится в береговой полосе, доступной для всех. Киркоров ранее приобрел и объединил три участка. Исполнителю вынесли предупреждение и дали шесть месяцев на освобождение земли. Судебное заседание по делу назначено на конец января. После него Рыськов намерен получить разрешение на использование участка для благотворительного проекта, направленного на развитие туризма.

Филипп Бедросович приобрел береговую полосу общего пользования в 2014 году. Он взял ипотеку на 20 лет и до сих пор выплачивает ее. За 11 лет он обустроил там теннисный корт, качели и несколько домиков, а также поставил забор. Однако есть проблема: по информации Mash, в 2003 году несколько человек незаконно приватизировали эту территорию. Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов обратился в Красногорский городской суд. Он требует признать сделку Киркорова незаконной и снести все постройки. По закону, если водоем является федеральной собственностью, то и береговая полоса принадлежит государству.

В середине лета предприниматель пытался получить разрешение на использование этой же земельки для благотворительного проекта ради развития туризма. Ему ожидаемо отказали — из-за того, что Киркоров собственник.

Рыськов уверяет, что хочет сделать благое дело и отдать берег москвичам. Планирует обустроить там пляжную зону с удобствами для принятия воздушных ванн, навесами, фуд-кортами, раздевалками и другими необходимыми объектами.