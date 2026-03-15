Карина Кросс снова выходит замуж. Как сложился ее путь к успеху и личному счастью

Блогер Карина Кросс во второй раз выйдет замуж. Девушке сделал предложение ее бойфренд, 21-летний хоккеист. О том, что еще происходит в жизни 33-летней певицы, почему распался ее первый брак и как складываются отношения с женихом — в материале 360.ru.

Дорога к славе

Карина Кросс (настоящее имя — Карина Лазарьянц) родилась в московской семье юриста и тренера по конному спорту. В детстве и юности она много чем увлекалась: ходила в театральный кружок, пробовала сниматься в рекламе, даже получила взрослый разряд по боксу. Спорт пришлось бросить из-за травмы. Лазарьянц планировала стать актрисой и поступила в Ярославский государственный театральный институт. Параллельно она продолжала работать моделью и участвовала в телекастингах. Иногда девушке удавалось пройти отбор, но особого успеха это не приносило. Даже когда она снялась в эпизодах таких известных проектов, как «Универ» и «Интерны», ее не упомянули в титрах.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Популярность пришла к Лазарьянц в 2016 году благодаря небольшим роликам в Instagram*. Вместе со своим знакомым Гариком Акопяном, участником телешоу «Comedy Баттл», она стала записывать юмористические скетчи на злободневные темы: женские проблемы, отношения, измены. Именно тогда она взяла псевдоним Карина Кросс. Подписчикам понравились ее забавные стендапы, и вскоре блогер обрела известность. Кросс продолжила развиваться в соцсетях: привлекала в свой Instagram*-проект новых блогеров, открыла YouTube-канал, а вдобавок сделалась поп-певицей. В 2019 году она получила премию Best Blogger Awards в номинации «Самый смешной блог», годом позже ее признали блогером года на музыкальной премии «Жара Music Awards».

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Слава открыла девушке двери и на телевидение. На ее счету — участие в кулинарном шоу «Званый ужин» на РЕН-ТВ, в шоу «Звезды в Африке» и «Звезды в Африке. Битва сезонов» на ТНТ, выступление в «Маска. Танцы» на СТС, работа в жюри «Талант Шоу» на канале «Пятница!» и ведущей подкаста в проекте «Подкаст. Лаб» на Первом канале. Кросс также снялась в фильме «Любовники» и запустила в Сети свой комедийный веб-сериал для молодежи «Бездатая жизнь». А еще блогер основала свой бренд косметики.

Арест, пластические операции и неудачный брак

Семь лет назад Кросс привлекла внимание поклонников эксцентричным поведением. Она вместе с рэпером DAVA перекрыла Новый Арбат ради съемок клипа на совместную композицию. Оба получили 10 суток ареста по административной статье о нарушении общественного порядка. Зато их имена несколько дней не пропадали из заголовков новостей. Еще одним поводом для разговоров периодически становится внешность Кросс. Она не скрывает, что сделала немало «уколов красоты» и пластических операций, в том числе на скулах и подбородке. В 2024 году утверждала, что решила избавиться от всего ненатурального.

У меня был период в жизни, когда я себя сильно изменила филлерами: был идеально ровный треугольник в нижней части лица, вытянутый подбородок, огромные губы-пельмени. Мне нравится такая внешность! Но я поняла, что для моей работы она чревата неадекватными комментариями. Карина Кросс

Ну и, конечно, фанатов привлекает личная жизнь Карины Кросс. По-видимому, ей нравятся молодые люди помладше — если с первым супругом у нее была разница в семь лет, то с нынешним женихом — целых 11. Притом одной из причин развода Кросс называла именно разницу в возрасте. Блогер-миллионник Евгений Ершов стал мужем Карины Кросс в 2020 году, а уже через три года стало известно об их разрыве.

Фото: РИА «Новости»

«Когда я принимала решение выйти замуж, то понимала, с чем мне придется столкнуться. Во-первых, возраст: ему было 20. Во-вторых, изначально были моменты, которые мне не нравились. Женя знает причину расставания», — рассказывала она журналистам.

В 2025 году Ершов признавался прессе, что был ребенком и лгал, но уточнял, что речь не об изменах. Делился, что хотел бы возобновить общение, но боится быть отвергнутым. Его бывшая тем временем жила дальше — осенью 2025 года ее заметили в Египте вместе с белорусским хоккеистом Марком Рудаковским. Пара усиленно шифровалась, но их выдавали фотографии в одних и тех же локациях. Кроме того, Кросс постоянно лайкала посты возлюбленного.

Кто такой Марк Рудаковский

Рудаковский — воспитанник минского «Динамо». Спортсмен также играл за «Юность-Минск», «Авиатор» и «Могилев». Но настоящую известность ему принесло участие в шоу «Ледниковый период» в паре с известной фигуристкой Елизаветой Туктамышевой.

Фото: РИА «Новости»

Рудаковский активен в соцсетях, записывает совместные видео с известными блогерами и звездами — его даже признали «Самым медийным игроком» Белорусской Экстралиги. Он засветился в видео с Ольгой Бузовой, где она танцевала под свою песню «Мало половин». Кроме того, хоккеиста можно увидеть в фильме «Капитан Крюк», сериалах «Молодежка», «Инспектор Гаврилов» и не только. Как и невеста, Рудаковский создает юмористические ролики об отношениях. Правда, о собственной личной жизни он долго не распространялся. Зато в марте 2026 года решился на красивый публичный жест.

Предложение на льду

Тем вечером Кросс пришла поддержать возлюбленного на «ВТБ Арену», где минское «Динамо» играло против московского. В перерыве девушку попросили спуститься на лед. Рудаковский встал перед ней на одно колено с кольцом. Изумленная и обрадованная Кросс тоже опустилась на колено и сказала «да», и влюбленные поцеловались под бурные овации. Помимо кольца, невеста получила букет белых роз. Позже Кросс выложила кадры с предложением в соцсети. На романтичных снимках звезда выглядела расслабленной и счастливой. На этот раз разница в возрасте ее, похоже, не пугает.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации.