Блогерша Карина Кросс выйдет замуж за 22-летнего хоккеиста

На матче КХЛ «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) спортсмен сделал блогерше предложение руки и сердца, и та ответила «да». Кросс вышла на лед. Ее бойфренд встал на колено и протянул ей кольцо в коробочке. Взволнованная девушка закрыла лицо ладонями и тоже опустилась на колено.

Кросс поделилась видео с этого события в своих соцсетях. Пара скрывала свои отношения до октября 2025 года, пока не стало известно, что они вместе отдыхали в Египте. Там Кросс и Рудаковский арендовали номер с джакузи на крыше пятизвездочного отеля.

Для блогерши это будет уже не первый брак. До этого она была замужем за блогером Евгением Ершовым, с которым они поженились в 2020 году. Как признавалась Кросс, брак рухнул из-за семилетней разницы в возрасте. Стоит отметить, что Рудаковский младше блогерши на 11 лет.

