Украденная дочь, танки, скандалы и призыв остановить СВО. О чем знает, но молчит Карен Шахназаров

Княжеская родословная, советские кабинеты, ВГИКовская закалка — стартовый набор у Карена Шахназарова выглядел как заранее написанный синопсис успеха. Режиссер последовательно поддерживал Владимира Путина, высказывался о Крыме, но недавно шокировал россиян странным заявлением об СВО. Прошелся Шахназаров и по российской элите — почему артист считает, что армия нуждается в помощи?

Потомок князей и советских бонз: биография Карена Шахназарова Семья Карена Шахназарова очень непростая. Род режиссер ведет от старинных аристократов Мелик-Шахназарянов. Эти князья в Средние Века правили целой провинцией в Нагорном Карабахе. С течением времени Шахназаровы позиций у власти не теряли. Отец режиссера выступал советником Горбачева — с таким бэкграундом Карен мог не беспокоиться об успехе в жизни. После окончания режиссерского факультета ВГИКа Карен Шахназаров начал работать на «Мосфильме». Эту карьеру артист прервал только на время службы в Советской армии. Уже в 1980-е годы Шахназаров прославился в масштабах всего СССР благодаря серии удачных фильмов. Лучшие фильмы Карена Шахназарова К началу перестройки имя Карена Шахназарова узнала вся страна. В 1983 году его музыкальная лента «Мы из джаза» стала настоящим всесоюзным хитом, а в 1985-м успех повторила ностальгическая комедия «Зимний вечер в Гаграх». Искрометные, добрые и немного грустные, эти фильмы принесли режиссеру народную любовь и высокие награды. В 1986 году он выпустил картину «Курьер» по собственной повести — проникновенную историю советского подростка в переломную эпоху.

Фото: РИА «Новости»

В 1988 году его сюрреалистическая трагикомедия «Город Зеро» ошеломила публику абсурдной атмосферой провинциального советского городка и со временем обрела культовый статус. В 1991-м историко-психологическая драма «Цареубийца» с Олегом Янковским продолжила череду неординарных работ режиссера. В 2009 году Шахназаров экранизировал рассказ Чехова в фильме «Палата № 6», за который получил премию «Золотой орел». Эту картину выдвигали от России на «Оскар», как и два других его фильма — «Город Зеро» и «Белый тигр». Военные на «Мосфильме» В 1998 году Карен Шахназаров возглавил «Мосфильм», сменив на посту многолетнего директора Владимира Досталя. Тот неожиданно подал в отставку, и правление избрало Шахназарова новым генеральным директором студии большинством голосов. Сам режиссер признавался, что принял эту должность без особого энтузиазма. На тот момент «Мосфильм» находился в упадке: фильмы почти не снимались, павильоны пустовали. Получив фактически разоренную студию, Шахназаров начал ее восстановление с нуля. Под его руководством провели полную модернизацию инфраструктуры киностудии. В короткие сроки «Мосфильм» вернул себе статус главной киноплощадки страны. Управленцев на киностудию Шахназаров набрал из военных. Режиссер объяснял, что у тех и дисциплина в порядке, и образование великолепное.

Фото: РИА «Новости»

Техническая модернизация знаменитой киностудии обошлась в 40 миллионов долларов. Шахназаров уверял, что государственную помощь для этого не использовал. Драмы личной жизни Карена Шахназарова Первый брак Карена Шахназарова продлился только шесть месяцев. Вторая избранница, Елена Сетунская, устроила режиссеру настоящее испытание на прочность. Артистка просто сбежала от мужа в США, прихватив с собой маленькую дочь. Разводиться Шахназарову пришлось через суд.

Я понял, что похищение дочери готовилось. Я не знаю, почему она сбежала и забрала дочь. Мы жили нормально, как и все, ссорились и мирились. Причем на тот момент у нас были прекрасные отношения. Карен Шахназаров

Третьей супругой Шахназарова стала актриса Дарья Майорова. Брак продлился более 10 лет, но также распался. Доверенное лицо Путина Карен Шахназаров последовательно поддерживает политику российских властей. Еще в 2000 году он публично одобрял позицию президента России Владимира Путина по ситуации в Чечне. Позднее артист был членом Общественной палаты, в 2018 году Шахназаров стал доверенным лицом Путина на очередных президентских выборах. Кроме того, Шахназаров поучаствовал и в подготовке предложений о поправках в Конституцию. В 2014 году режиссер приветствовал воссоединение Крыма с Россией.

Фото: РИА «Новости»

Шахназаров удивил словами об СВО Карен Шахназаров в первый же день поддержал решение президента Путина о начале СВО на Украине. Однако уже в марте 2022 года в эфире Владимира Соловьева режиссер сделал несколько противоречивых заявлений. Шахназаров предположил, что «за 30 лет» жители Украины «судя по всему, сколотили нацию». Режиссер подчеркнул, что имеет в виду украинцев за пределами Донбасса и Крыма. В той же передаче Шахназаров удивился тому, что не видит «массовой сдачи в плен». «Мы видим упорное сопротивление ВСУ <…> Они сражаются!» — отмечал Шахназаров. Однако уже к концу апреля того же года Шахназаров чуть скорректировал тон. В эфире телеканала режиссер пригрозил противникам спецоперации.

Эти противники буквы Z должны понимать, что если они рассчитывают, что их пощадят, — нет, их не пощадят. Все по-серьезному уже. Это в случае чего концлагеря, перевоспитание, так сказать, стерилизация. Карен Шахназаров

Позднее Шахназаров уверял, что фразу вырвали из контекста. Что говорил Шахназаров об Украине В 2022-м режиссер говорил, что столкновение России с Западом назревало давно, а Украина стала лишь ареной этой схватки, поскольку после распада СССР Москва «отпустила» республики, получив взамен продвижение НАТО к своим границам. «То, что происходит сегодня на Украине, — это ситуативная история. Она действительно спровоцирована Западом и руководством Украины», — говорил режиссер. Саму «проблему с Украиной» Шахназаров называл «вечной историей [России]». Говорил он и о неких просчетах — артист полагал, что руководство страны допустило недооценку противника.

Фото: РИА «Новости»

Однако затем, как подчеркивал режиссер, власти сделали определенные выводы и сумели быстро изменить ситуацию. Почему СБУ преследует Шахназарова В июле 2024 года СБУ объявило Карена Шахназарова в розыск. Режиссер ответил, что никаких преступлений не совершал, и посоветовал Киеву лучше разобраться с собственными лидерами. По словам Шахназарова, президент Украины Владимир Зеленский «убил сотни людей, в том числе детей, женщин и стариков». В конце февраля 2024 года Шахназаров вновь высказался об СВО. Артист отметил, что у России нет никакой альтернативы, кроме «выигрыша в этом конфликте». Отправил танки на СВО В 2023 году «Мосфильм» передал российским войскам 28 танков Т-55, восемь танков ПТ-76, шесть БМП и восемь тягачей. Об этом Шахназаров рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Режиссер объяснил, что военная техника хранилась на технической базе киностудии. «Я узнал, что есть потребности, связался с Министерством обороны — забрали эти машины», — заявил Шахназаров. На сайте «Мосфильма» указано, что в распоряжении киностудии есть более 190 единиц военной техники, ее используют как реквизит.

Фото: РИА «Новости»

Как Шахназаров относится к уехавшим артистам После начала СВО многие артисты уехали из России, но Карен Шахназаров не стал считать их отъезд невосполнимой утратой. «Честно говоря, я не думаю, что это такая принципиальная потеря для России. <…> Мы приходим и уходим, а Россия остается», — говорил режиссер. Выступал он и против призыва «отменять» тех, кто покинул страну. Артист не поддержал идею вырезать сцены с актерами из уже снятых фильмов. Также Шахназаров вступился за Аллу Пугачеву, чью позицию все чаще критикуют общественники. Шахназаров призвал остановить СВО? В октябре 2025 года Карен Шахназаров удивил публику необычным заявлением. В эфире программы Владимира Соловьева режиссер неожиданно сказал, что затягивать конфликт недопустимо. «Нам спешить некуда. <…> Но не думаю, что конфликт до 2035 года России выгоден. Нужно выигрывать. Надо взвешивать свои силы, если у нас нет сил, прекращать его, то договариваться о мире и готовиться к следующему [конфликту]», — заявил Шахназаров. В той же передаче Шахназаров жестко раскритиковал и элиты России. Режиссер предположил, что в стране словно существуют две реальности: одни граждане находятся на СВО, а другие беззаботно живут свою лучшую жизнь.

Читаю: за 17 миллионов евро покупают очередного футболиста. За 17 миллионов евро — это сколько можно дронов для фронта купить! А нельзя сегодня это каким-то образом прекратить? Карен Шахназаров

Самыми опасными артист счел не тех, кто выступил против СВО и эмигрировал, а тех, кто молчит. «У нас много эмоций высказано по поводу деятелей культуры, которые уехали, которые высказываются против СВО и России. Не они-то самые опасные, а те, кто молчит. Те хотя бы высказались, а ведь основная часть молчит», — объяснял свою позицию режиссер.