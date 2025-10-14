Концертный тур и контракт с Богом: как живет Моргенштерн после рехаба

Моргенштерн* вышел из рехаба, где почти пять месяцев боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. А теперь отправился в турне и поделился первыми впечатлениями от трезвого образа жизни. Почему рэпер резко решил изменить свою жизнь и кому он теперь молится?

В январе Моргенштерн* сообщил поклонникам, что находится в реабилитационном центре . Долгое время он употреблял вещества, которые затуманивали его разум. Но не считал это проблемой.

Я понял, что я Бог. Потом я понял: нет, это слишком. Я Божий сын, я дьявол во плоти и послан сюда свыше вершить великую миссию. И я начал общаться с Богом. Когда он начинает тебе отвечать, это уже клиника. Мне начали в голову приходить планы по спасению мира. Мне казалось, что мир — симуляция, за мной постоянно наблюдают.

Тогда рэпер понял, что без посторонней помощи ему не справиться, и лег в рехаб Израиля, где за лечение отстегивал по 9,5 тысячи долларов в месяц. По словам исполнителя, бросить пить у него не вышло, зато получилось начать жить. Как отмечал Моргенштерн*, теперь «арка трезвости открыта».

После выхода из реабилитационного центра музыкант отправился в турне. Он поделился своими первыми впечатлениями о трезвом образе жизни. Музыкант рассказал поклонникам, что чувствует себя полным сил и энергии, а после концертов не ощущает усталости.

«Каждый день прошу у Создателя сил и энергии, чтобы дарить вам на концертах радость, тепло и хорошие мысли. По ходу работает. Такой контракт мне нравится больше», — написал артист в своем Telegram-канале.

Любопытно, что ранее ходили слухи о том, что Моргенштерн* заключил сделку с дьяволом, чтобы добиться успеха, и потом жестоко за это поплатился.

«Я вам так скажу, у меня был такой моментик… Если, конечно, это не ложное воспоминание. В период юношества, лет в 15-16, я прямо просил о популярности у дьявола. Было такое. А дальше сами думайте, верить в это или нет. Судя по тому, как я сейчас расплачиваюсь, может, и да», — признался артист в одном из стримов.

Слухи о связях с потусторонним миром набрали популярность из-за яркого и провокационного образа артиста. Шутки про сделку с дьяволом стали популярным способом описать внезапный успех и взлет карьеры Моргенштерна*.