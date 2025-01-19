От Дубая до рехаба. Как Моргенштерна лечат в частной клинике в Израиле
Пообещавший начать новую жизнь Моргенштерн* уехал в рехаб в Израиле. За лечение ему предстоит отстегивать по 9,5 тысячи долларов в месяц. Пока скандальный музыкант ходит на групповую терапию и за «таблеточками» четыре раза в день, адвокаты собираются обжаловать арест его имущества в России почти на 74 миллиона рублей.
Моргенштерну* грозит до двух лет лишения свободы
Одиозный рэпер уехал из России еще в 2021 году, в 2022-м его признали иноагентом. После суд в Москве дважды штрафовал музыканта на 40 тысяч рублей за то, что он не указал свой статус в публикациях в соцсетях.
Летом 2024 года штраф составил уже 45 тысяч рублей. Все судебные решения против него вступили в законную силу.
В сентябре прошлого года против Алишера* возбудили дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента.
Тогда же появилась информация, что его могут объявить в розыск. Адвокат рэпера Сергей Жорин уверял, что оснований для этого нет, потому что его клиент не скрывается.
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«По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми», — указал он в беседе с РИА «Новости».
Вместе с тем он не исключил, что за первым уголовным делом его подзащитного может последовать «целый клубок обвинений».
В минувшую пятницу, 17 января, Моргенштерну* официально предъявили обвинения в неисполнении обязанностей иностранного агента. Жорин после этого заявил ТАСС, что свою вину рэпер не признает, а сторона защиты продолжает считать его включение в реестр незаконным и необоснованным.
«При этом, как следует из Telegram-канала нашего доверителя, Алишер* ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность», — предупредил юрист.
Какое имущество Моргенштерна* арестовал суд
На следующий день после предъявления обвинений стало известно об аресте имущества Моргенштерна*. Об этом объявила прокуратура Москвы.
«По решению суда Моргенштерну* запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями», — пояснили в надзорном ведомстве.
Адвокат рэпера заявил журналистам, что узнал о случившемся из СМИ. По словам Сергея Жорина, ни музыканта по адресу его регистрации, ни его защиту «официально никто не уведомлял ни о каких судебных процессах о наложении ареста на имущество».
«Будем обжаловать эти действия, поскольку каких-либо правовых оснований для ареста имущества Моргенштерна* на данный момент нет. И мы считаем, что действия являются незаконными», — добавил Жорин в комментарии News.ru.
По данным Mash, общая стоимость арестованного имущества иноагента составляет минимум 74 миллиона рублей. Под бан попал дом Моргенштерна * в подмосковной деревне Леоново. Стоимость этого несостоявшегося семейного гнездышка площадью 809 «квадратов» составляет 31 миллион рублей.
Помимо этого, арест наложили на гараж на несколько машин за 1,2 миллиона, земельный участок площадью почти гектар за 16,5 миллиона и три нежилых помещения в МФК «Александрия» на Бакунинской улице в Москве. Их общую площадь оценили в 161 «квадрат», а стоимость — минимум в 25 миллионов рублей.
К слову, соседи рэпера в Леоново говорят, что после его отъезда в округе стало значительно тише. Третий год в арестованном особняке живет только охранник. Он, понятное дело, никаких шумных вечеринок в духе Моргенштерна* не устраивает.
Как Моргенштерн* подвел итоги 2024 года
В конце декабря Моргенштерн* опубликовал в соцсетях видео, в котором назвал себя «сверхзависимым человеком» и объяснил, почему 2024-й стал худшим годом в его жизни.
По словам музыканта, он на своей шкуре узнал, что такое глубокая депрессия, психоз и последствия употребления запрещенных веществ. Отношения с близкими людьми Алишер* испортил, но смог признать, что ему нужна помощь врачей.
«Неуправляемая бешеная энергия, агрессия и испорченные отношения с людьми, в том числе самыми близкими. А потом — месяцы в зашторенной полной мусора комнате, ежесекундной ненависти к себе и желания завершить карьеру», ― посетовал рэпер.
Тогда же он анонсировал, что скоро уедет в рехаб, а 2025-й станет для него годом обучения жизни заново. Но, несмотря на эти обещания, всего через неделю стало известно, что рэпер угодил в скандал на корпоративе в Куршевеле.
По словам одного из гостей вечеринки, Моргенштерн* выступал «с бокальчиком алко и сигареткой». И в итоге так напился, что рухнул на песне «Кадиллак». Поднимать его пришлось благодарным зрителям.
Новых выступлений на 2025 год у рэпера не запланировано, отметил тогда источник Shot. Видимо, «пьяное» шоу на элитном французском курорте было последним перед началом новой жизни и рехабом, о котором он говорил в своем предновогоднем послании подписчикам.
Спустя несколько дней Алишер* вышел на связь и снова пожаловался на психологические проблемы, с которыми борется назначенными лекарствами и алкоголем. Также он заверил, что «не отрицает своих проблем», и предложил сделать обзор медикаментов, которые ему прописал врач.
«Не переживайте, я скоро уже буду в специализированном месте, под присмотром, и все будет супер!» — пообещал рэпер.
Что известно о диагнозе Моргенштерна*
Разобраться, есть ли у Моргенштерна* действительно какие-то проблемы с менталкой, попробовал журнал Super. Изданию удалось получить выписку из частной психиатрической клиники в Израиле, в которой, по утверждению его источника, есть диагноз скандального артиста и рекомендации его лечащего врача.
Из этого документа следовало, что к профильному специалисту Алишер* обратился 8 октября 2024 года, но это был уже не первый опыт работы музыканта с психиатром. Впервые он попробовал лечиться за полтора месяца до этого, но получить адекватную медикаментозную терапию не смог.
Причину в выписке объяснили вероятной «необходимостью отделить состояние, индуцированное приемом веществ, от проявления заболевания».
Также в заключении есть информация о том, что на протяжении нескольких лет у пациента наблюдались депрессивные состояния и гипоманиакальные фазы, которые сопровождались ощущением духовного подъема, физической и психической бодростью.
При этом специалисту, согласно выписке, было трудно определить точный момент дебюта заболевания: пациент долгое время употреблял алкоголь и запрещенные вещества, хотя недавно отказался от него, а за неделю до приема бросил пить.
Во время беседы с врачом, если верить заключению, пациент жаловался на депрессивное состояние, ангедонию, тоску до нежелания жить, страх контакта с окружающими, нервные срывы, ощущение безысходности.
В итоге, по данным Super, психиатр выявил у него сразу два заболевания (из этических соображений мы не будем приводить их названия), назначил медикаментозное лечение и выписал пять видов лекарственных препаратов.
Рехаб в Ришон-ле-Ционе: сколько рэпер отдаст за лечение
В минувшую пятницу, 17 января, Моргенштерн* снова с бокалом в руке объявил, что уже прибыл в рехаб, и попросил пожелать ему «удачи в бою».
«Ну шо, я на базе <…> Впереди сложный, но интересный путь. Путь ломок, отмен (хотя тут уже привык), страданий, познания своей кукухи и обучения фармить кайф без допингов», — поделился рэпер в своем Telegram-канале.
По словам Алишера*, он поставил цель провести трезвым весь 2025-й. В клинике ему позволили переодически пользоваться телефоном и вести свой дневник пациента.
«Так что будьте готовы к нытью и очередной порции шизы. Последний бокальчик в самолете поднял за нас и за новую жизнь. Отсчет пошел. День 0», — добавил Моргенштерн*.
Где именно будет проходить исцеление, исполнитель уточнять не стал. Данных о том, сколько ему придется отдать за пребывание в клинике, тоже не привел.
Но все это быстро перестало быть тайной. По данным Super, Алишер*, предположительно, находится в израильском Центре реабилитации алкоголизма и наркомании в городе Ришон-ле-Цион. В светлые и просторные номера здесь селят по два пациента. В каждой комнате есть Smart TV.
Подъем ранний — в 08:00, потом зарядка и терапия. Четыре раза в день надо ходить на групповые занятия, индивидуальные проводят реже — три раза в неделю.
Все пациенты, помимо этого, вместе с психотерапевтом проходят арт-терапию, а также три раза в неделю занимаются с тренером в спортзале.
При желании спортом позволяют заниматься в любое время. С этим ограничений нет в отличие от смартфонов — ими разрешено пользоваться только в специально отведенные для этого часы.
В клинике имеется открытый бассейн под пальмами, бильярд, можно поиграть в пинг-понг или помузицировать в комнате с гитарой и пианино.
Кормят в рехабе три раза, но всегда можно что-то перехватить из холодильника с закусками. «Рабочий» день для пациентов заканчивается в 21:00, а в 23:00 всем нужно разойтись по своим номерам.
Продолжительность курса лечения здесь зависит от состояния пациента и варьируется от одного до трех месяцев. Стоимость для всех одинаковая — 9,5 тысячи долларов (около 1 миллиона рублей) в месяц.
«Настроение супер. Год начался отлично»
Сегодня Моргенштерн* снова вышел на связь, заверив, что пока у него в клинике «полет нормальный», правда, ночами «чуть ломает», но пока терпимо.
«Хожу четыре раза в сутки за таблетками, как Патрик МакМерфи, посещаю групповые терапии — одним словом, кино. <…> Сейчас прохожу детокс, поэтому трезво оценить состояние сложно», — пояснил музыкант.
Также рэпер рассказал, что вчера проснулся от новости, что его дом арестовали. Тут же он заверил, что не понимает, почему так произошло.
«Его-то за что? Что он сделал? Минус два ляма баксов и горсть таблеточек на завтрак. Настроение супер. Год начался отлично», — заключил Алишер*.
*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.