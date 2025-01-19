Сегодня 18:01 От Дубая до рехаба. Как Моргенштерна лечат в частной клинике в Израиле 0 0 0 Фото: РИА «Новости», соцсети Алишера Моргенштерна* Знаменитости

Штрафы

Израиль

Уголовное дело

Суд

Адвокаты

Скандалы

Соцсети

Врачи

Алкоголь

Россия

Аресты

Моргенштерн

Иноагенты

Пообещавший начать новую жизнь Моргенштерн* уехал в рехаб в Израиле. За лечение ему предстоит отстегивать по 9,5 тысячи долларов в месяц. Пока скандальный музыкант ходит на групповую терапию и за «таблеточками» четыре раза в день, адвокаты собираются обжаловать арест его имущества в России почти на 74 миллиона рублей.

Моргенштерну* грозит до двух лет лишения свободы Одиозный рэпер уехал из России еще в 2021 году, в 2022-м его признали иноагентом. После суд в Москве дважды штрафовал музыканта на 40 тысяч рублей за то, что он не указал свой статус в публикациях в соцсетях. Летом 2024 года штраф составил уже 45 тысяч рублей. Все судебные решения против него вступили в законную силу.

Фото: РИА «Новости»

В сентябре прошлого года против Алишера* возбудили дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Тогда же появилась информация, что его могут объявить в розыск. Адвокат рэпера Сергей Жорин уверял, что оснований для этого нет, потому что его клиент не скрывается.

Интересно Моргенштерн* рассказывал, что 2,5 года жил в ОАЭ, а после ему отказали в продлении визы. В январе 2024-го он говорил, что находится на Бали и оформляет визу в США. Некоторое время музыкант жил в Израиле, потом уехал в Лондон, где снимал трехэтажный особняк с бывшей актрисой Лизой Василенко. Моргенштерн* рассказывал, что 2,5 года жил в ОАЭ, а после ему отказали в продлении визы. В январе 2024-го он говорил, что находится на Бали и оформляет визу в США. Некоторое время музыкант жил в Израиле, потом уехал в Лондон, где снимал трехэтажный особняк с бывшей актрисой Лизой Василенко.

«По поводу возможного задержания на территории третьей страны и последующей экстрадиции — важно помнить, что выдача для привлечения к уголовной ответственности производится за такие деяния, которые по законам обеих стран являются наказуемыми», — указал он в беседе с РИА «Новости».

Фото: РИА «Новости»

Вместе с тем он не исключил, что за первым уголовным делом его подзащитного может последовать «целый клубок обвинений».

В минувшую пятницу, 17 января, Моргенштерну* официально предъявили обвинения в неисполнении обязанностей иностранного агента. Жорин после этого заявил ТАСС, что свою вину рэпер не признает, а сторона защиты продолжает считать его включение в реестр незаконным и необоснованным. «При этом, как следует из Telegram-канала нашего доверителя, Алишер* ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность», — предупредил юрист.

Фото: РИА «Новости»

Какое имущество Моргенштерна* арестовал суд На следующий день после предъявления обвинений стало известно об аресте имущества Моргенштерна*. Об этом объявила прокуратура Москвы. «По решению суда Моргенштерну* запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями», — пояснили в надзорном ведомстве.

Адвокат рэпера заявил журналистам, что узнал о случившемся из СМИ. По словам Сергея Жорина, ни музыканта по адресу его регистрации, ни его защиту «официально никто не уведомлял ни о каких судебных процессах о наложении ареста на имущество».

Фото: РИА «Новости»

«Будем обжаловать эти действия, поскольку каких-либо правовых оснований для ареста имущества Моргенштерна* на данный момент нет. И мы считаем, что действия являются незаконными», — добавил Жорин в комментарии News.ru.

По данным Mash, общая стоимость арестованного имущества иноагента составляет минимум 74 миллиона рублей. Под бан попал дом Моргенштерна * в подмосковной деревне Леоново. Стоимость этого несостоявшегося семейного гнездышка площадью 809 «квадратов» составляет 31 миллион рублей.

Фото: РИА «Новости»

Помимо этого, арест наложили на гараж на несколько машин за 1,2 миллиона, земельный участок площадью почти гектар за 16,5 миллиона и три нежилых помещения в МФК «Александрия» на Бакунинской улице в Москве. Их общую площадь оценили в 161 «квадрат», а стоимость — минимум в 25 миллионов рублей.

К слову, соседи рэпера в Леоново говорят, что после его отъезда в округе стало значительно тише. Третий год в арестованном особняке живет только охранник. Он, понятное дело, никаких шумных вечеринок в духе Моргенштерна* не устраивает.

Как Моргенштерн* подвел итоги 2024 года В конце декабря Моргенштерн* опубликовал в соцсетях видео, в котором назвал себя «сверхзависимым человеком» и объяснил, почему 2024-й стал худшим годом в его жизни.

Фото: MORGENSHTERN* / Teel

По словам музыканта, он на своей шкуре узнал, что такое глубокая депрессия, психоз и последствия употребления запрещенных веществ. Отношения с близкими людьми Алишер* испортил, но смог признать, что ему нужна помощь врачей. «Неуправляемая бешеная энергия, агрессия и испорченные отношения с людьми, в том числе самыми близкими. А потом — месяцы в зашторенной полной мусора комнате, ежесекундной ненависти к себе и желания завершить карьеру», ― посетовал рэпер.

Тогда же он анонсировал, что скоро уедет в рехаб, а 2025-й станет для него годом обучения жизни заново. Но, несмотря на эти обещания, всего через неделю стало известно, что рэпер угодил в скандал на корпоративе в Куршевеле.

Фото: РИА «Новости»

По словам одного из гостей вечеринки, Моргенштерн* выступал «с бокальчиком алко и сигареткой». И в итоге так напился, что рухнул на песне «Кадиллак». Поднимать его пришлось благодарным зрителям.

Новых выступлений на 2025 год у рэпера не запланировано, отметил тогда источник Shot. Видимо, «пьяное» шоу на элитном французском курорте было последним перед началом новой жизни и рехабом, о котором он говорил в своем предновогоднем послании подписчикам.

Фото: РИА «Новости»

Спустя несколько дней Алишер* вышел на связь и снова пожаловался на психологические проблемы, с которыми борется назначенными лекарствами и алкоголем. Также он заверил, что «не отрицает своих проблем», и предложил сделать обзор медикаментов, которые ему прописал врач. «Не переживайте, я скоро уже буду в специализированном месте, под присмотром, и все будет супер!» — пообещал рэпер. Что известно о диагнозе Моргенштерна*

Разобраться, есть ли у Моргенштерна* действительно какие-то проблемы с менталкой, попробовал журнал Super. Изданию удалось получить выписку из частной психиатрической клиники в Израиле, в которой, по утверждению его источника, есть диагноз скандального артиста и рекомендации его лечащего врача.

Фото: РИА «Новости»

Из этого документа следовало, что к профильному специалисту Алишер* обратился 8 октября 2024 года, но это был уже не первый опыт работы музыканта с психиатром. Впервые он попробовал лечиться за полтора месяца до этого, но получить адекватную медикаментозную терапию не смог. Причину в выписке объяснили вероятной «необходимостью отделить состояние, индуцированное приемом веществ, от проявления заболевания». Также в заключении есть информация о том, что на протяжении нескольких лет у пациента наблюдались депрессивные состояния и гипоманиакальные фазы, которые сопровождались ощущением духовного подъема, физической и психической бодростью.

Фото: Unsplash

При этом специалисту, согласно выписке, было трудно определить точный момент дебюта заболевания: пациент долгое время употреблял алкоголь и запрещенные вещества, хотя недавно отказался от него, а за неделю до приема бросил пить.

Во время беседы с врачом, если верить заключению, пациент жаловался на депрессивное состояние, ангедонию, тоску до нежелания жить, страх контакта с окружающими, нервные срывы, ощущение безысходности. В итоге, по данным Super, психиатр выявил у него сразу два заболевания (из этических соображений мы не будем приводить их названия), назначил медикаментозное лечение и выписал пять видов лекарственных препаратов.

Рехаб в Ришон-ле-Ционе: сколько рэпер отдаст за лечение В минувшую пятницу, 17 января, Моргенштерн* снова с бокалом в руке объявил, что уже прибыл в рехаб, и попросил пожелать ему «удачи в бою».

Фото: MORGENSHTERN* / Telegram

«Ну шо, я на базе <…> Впереди сложный, но интересный путь. Путь ломок, отмен (хотя тут уже привык), страданий, познания своей кукухи и обучения фармить кайф без допингов», — поделился рэпер в своем Telegram-канале.

По словам Алишера*, он поставил цель провести трезвым весь 2025-й. В клинике ему позволили переодически пользоваться телефоном и вести свой дневник пациента. «Так что будьте готовы к нытью и очередной порции шизы. Последний бокальчик в самолете поднял за нас и за новую жизнь. Отсчет пошел. День 0», — добавил Моргенштерн*.

Фото: MORGENSHTERN* / Telegram

Где именно будет проходить исцеление, исполнитель уточнять не стал. Данных о том, сколько ему придется отдать за пребывание в клинике, тоже не привел.

Но все это быстро перестало быть тайной. По данным Super, Алишер*, предположительно, находится в израильском Центре реабилитации алкоголизма и наркомании в городе Ришон-ле-Цион. В светлые и просторные номера здесь селят по два пациента. В каждой комнате есть Smart TV.

Подъем ранний — в 08:00, потом зарядка и терапия. Четыре раза в день надо ходить на групповые занятия, индивидуальные проводят реже — три раза в неделю.

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua / Global Look Press

Все пациенты, помимо этого, вместе с психотерапевтом проходят арт-терапию, а также три раза в неделю занимаются с тренером в спортзале. При желании спортом позволяют заниматься в любое время. С этим ограничений нет в отличие от смартфонов — ими разрешено пользоваться только в специально отведенные для этого часы.

В клинике имеется открытый бассейн под пальмами, бильярд, можно поиграть в пинг-понг или помузицировать в комнате с гитарой и пианино.

Кормят в рехабе три раза, но всегда можно что-то перехватить из холодильника с закусками. «Рабочий» день для пациентов заканчивается в 21:00, а в 23:00 всем нужно разойтись по своим номерам.

Фото: РИА «Новости»

Продолжительность курса лечения здесь зависит от состояния пациента и варьируется от одного до трех месяцев. Стоимость для всех одинаковая — 9,5 тысячи долларов (около 1 миллиона рублей) в месяц.

«Настроение супер. Год начался отлично» Сегодня Моргенштерн* снова вышел на связь, заверив, что пока у него в клинике «полет нормальный», правда, ночами «чуть ломает», но пока терпимо. «Хожу четыре раза в сутки за таблетками, как Патрик МакМерфи, посещаю групповые терапии — одним словом, кино. <…> Сейчас прохожу детокс, поэтому трезво оценить состояние сложно», — пояснил музыкант. Также рэпер рассказал, что вчера проснулся от новости, что его дом арестовали. Тут же он заверил, что не понимает, почему так произошло. «Его-то за что? Что он сделал? Минус два ляма баксов и горсть таблеточек на завтрак. Настроение супер. Год начался отлично», — заключил Алишер*.

*Алишер Моргенштерн признан иноагентом в России.