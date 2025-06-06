06 июня 2025 19:33 Детство без родителей и любовь с разницей в возрасте. Как живет 94-летний Иван Краско 0 0 0 Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com Знаменитости

Семья

Спектакль

Театры

Актеры

Артисты

На днях появился слух, что здоровье 94-летнего Ивана Краско расшаталось. Изначально худрук Театра имени Комиссаржевской Виктор Минков рассказал, что актер попал в реабилитационный центр. Но близкие звезды отрицают, что у знаменитости есть какие либо-проблемы со здоровьем. 360.ru решил разобраться, что случилось на самом деле, а также вспомнил его биографию и всех молодых избранниц.

«Надо подлечиться» Накануне Минков сообщил, что в начале июня Иван Краско почувствовал недомогание. Он якобы отказывался от еды, поскольку не мог самостоятельно глотать пищу. Звезде понадобилось специализированное питание, и его госпитализировали в реабилитационный центр. Информацию подтвердил директор знаменитости Вячеслав Смородинов. Однако помощница Дарья рассказала 360.ru, что эта информация не соответствует действительности. «Нет, ничего [не случилось]. Все в порядке. Все хорошо», — отметила девушка. Позднее Минков объяснил 360.ru, что ничего серьезного не случилось — актеру просто понадобилась передышка, а в реабилитационный центр он отправился по собственному желанию. «Все под контролем, все нормально. Просто немножко приболел и нужно поправиться», — заявил худрук театра, в котором служит Иван Иванович.

Фото: Zamir Usmanov / www.globallookpress.com

При этом сиделка артиста настаивает на том, что с ним все хорошо — актер никуда не уезжал и даже собирается на дачу. «Он нигде не находится. Это вброс, мы разбираемся, откуда это пошло. Все хорошо, он дома», — заявила женщина. Биография Ивана Краско Иван Иванович Краско родился 23 сентября 1930 года под фамилией Бахвалов в Ленинградской области. Он рано осиротел: мать Анастасия Ивановна умерла, когда ему не исполнилось и года. Отец Иван Афанасьевич не справился с потерей, ушел в запой и также скончался. Мальчику было пять лет. Маленького Ваню воспитала бабушка со стороны отца — суровая, но любящая. После возвращения с фронта дяди по материнской линии Ивана Ивановича ребенок переехал к нему.

Так я стал Краско, а был — Бахвалов. Иван Краско

Примерно в это время мальчик по-настоящему полюбил кинематограф. Он пересматривал фильм «Чапаев» десятки раз. Однако до карьеры в театре и кино было далеко. В 1953-м он окончил военно-морское училище и стал моряком. После отставки будущий артист два года учился на филологическом факультете.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com

Карьера Ивана Краско в театре и кино В 1957 году Краско поступил в Ленинградский театральный институт имени Островского. После завершения учебы в 1961-м он сразу же поступил на службу в Большой драматический театр. Спустя четыре года перешел в Театр имени Комиссаржевской, где работает до сих пор. Он исполнил главные роли в спектаклях «Утоли моя печали», «Тише, афиняне!», «Доходное место», «Эрос» и «Костюмер». Иван Иванович дебютировал в кино в 1960-м в картине «Балтийское небо». Его также можно увидеть в фильмах «Принц и нищий», «Господин оформитель», «Афганский излом», сериалах «Россия молодая», «Улицы разбитых фонарей», «Сержант милиции» и других. Также актер озвучивает мультфильмы. Его голосом говорят король в диснеевском «Карлике Носе», Святогор в «Алеше Поповиче и Тугарине Змее», а в «Геркулесе» от Диснея он читает текст автора. В 1992 году он получил звание народного артиста России.

Фото: РИА «Новости»

Проблемы со здоровьем В 2020 году Иван Краско переболел ковидом. В 2021-м его госпитализировали с микроинсультом. После этого актеру потребовалась домашняя реабилитация, он временно не работал. В феврале 2022-го артиста госпитализировали для повторной реабилитации после микроинсульта. Звезде поставили кардиостимулятор. В 2024-м он упал на аппарат, когда потерял равновесие. Молодые жены Ивана Краско Краско был женат четырежды. В 1951 году он зарегистрировал брак с Екатериной Ивановой, которая была его студенческой любовью. Их союз продлился всего четыре года. За это время в семье появилась дочь Галина. Причиной развода стала высокая занятость мужа в театре. Артист долгое время не общался с дочерью, и ее дети не знали, что дядя из телевизора – их родной дед. Когда Иван Иванович решился пойти на контакт с уже взрослой Галиной, ее семья восприняла это в штыки. Звонки, письма, подарки – все было напрасно.

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/ Краско с сыновьями Иваном и Федором / www.globallookpress.com

В 1956 году Краско женился во второй раз. Избранницей стала Кира Петрова, с которой он прожил почти 40 лет. Она многое терпела: обожание поклонниц, занятость в театре, забытые обещания. Простила даже измену, хотя доверие к мужу в тот момент сильно подорвалось. Все прекратилось в 1997-м, когда Кира умерла. У них родился сын Андрей – будущая звезда российского телевидения. Но и его актер удержать не смог – в 48 лет тот скончался от остановки сердца. От союза с Кирой осталась дочь Юлия. В театре Иван Иванович встретил свою третью жену – костюмера Наталью Вяль. Разница в 47 лет не остановила влюбленных, и в 2009 году они расписались. Брак продлился аж до 2011-го, Наталья родила сыновей Ивана и Федора. Идиллию прекратила Вяль, которая ушла к молодому мужчине. Для Ивана это стало ударом, но не неожиданностью – на тот момент ссоры уже стали частью их семейной жизни.

Фото: Photoagency Interpress/ Краско с Шевель / www.globallookpress.com

Когда артисту уже было 85, он объявил о помолвке с 25-летней студенткой театрального вуза Натальей Шевель. Вскоре девушка начала изменять пожилому супругу. Драма в личной жизни вылилась в череду грязных обсуждений в ток-шоу. Растерянный Краско вновь постучался в двери Натальи Вяль – и она его приняла. Но воссоединение бывших супругов было недолгим. В 2021 году на горизонте появилась новая пассия – 29-летняя Юлия Кичемасова, которая не просто вышла замуж за пожилого Ивана Ивановича, но и родила ему дочь Дарью. Однако ДНК-тест показал, что артист не был отцом девочки. Это еще не все. Новой любовью Ивана Ивановича стала Наталья Смыкова. Правда, роман не продлился долго, поскольку женщина упорхнула так же легко, как и появилась. Возможно, повлияла разница в возрасте – 60 лет. После череды романов с молодыми девушками актеру приписали отношения с его помощницей Дарьей. Однако та рассказала, что у нее есть парень, а знаменитости она просто помогает.