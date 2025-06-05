«Нужно подлечиться». Артист Краско поехал в больницу по своему желанию

Представитель Краско заявил, что артист сам поехал на реабилитацию

Появившаяся в Сети информация о якобы госпитализации известного артиста Ивана Краско является неверной — он сам принял решение ехать в реабилитационный центр, чтобы поправить здоровье. Об этом 78.ru сообщил представитель Краско в Театре имени Комиссаржевской Виктор Минков.

С 94-летним артистом все хорошо, но Краско все-таки отвезли в реабилитационный центр по его же просьбе, чтобы «подлечиться».

«Все под контролем, все нормально. Просто немножко приболел и нужно поправиться», — сказал Минков.

Сиделка артиста Дарья Пашкова при этом утверждает, что на самом деле сейчас Краско находится дома и собирается поехать на дачу.

«Он нигде не находится. Это вброс, я не понимаю, мы разбираемся, откуда это пошло. Все хорошо, он дома», — заявила женщина.

Ранее стало известно, что в Москве госпитализировали звезду мелодрамы «Москва слезам не верит» Веру Алентову.