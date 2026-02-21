Сегодня 06:37 «Я умерла и родилась заново». Как Валентина Титова пережила уход Расторгуева и что стало с ней после развода 0 0 0 Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Она мыла полы в подъезде, чтобы он мог играть музыку. Она продавала колбасу, чтобы семья не умерла с голоду в те годы, когда его никто еще не знал. А когда слава наконец пришла, он променял ее на молодую костюмершу. Это история Валентины Титовой — женщины, которая подарила миру звезду по имени Николай Расторгуев, но потеряла мужа.

Новогодний поцелуй За час до боя курантов в новогоднюю ночь 1973 года в дверь квартиры Титовых позвонил соседский мальчишка. Коля Расторгуев пригласил Валю в гости, где собралась отличная компания. Когда она вошла в комнату, все подростки замерли: 14-летняя блондинка с грацией, отточенной занятиями хореографией, заворожила их с первого взгляда. Когда куранты пробили 12, Коля пригласил ее на танец и поцеловал — так, что у Вали земля ушла из-под ног. Домой она пришла только под утро и с порога объявила родителям, что влюбилась. С той поры Ромео и Джульетту из Лыткарина все звали женихом и невестой.

Фото: РИА «Новости»

Каждое утро Коля провожал Валю в школу, после занятий они вместе шли на ее танцы, а вечерами она бегала в клуб, где он репетировал с друзьями. Летом 1976 года, едва Валентине исполнилось 18, они поженились. После сказочной свадьбы будни неожиданно оказались проверкой на прочность. Почти сразу прозвучал первый ультиматум: Расторгуев запретил жене заниматься танцами, «чтобы ноги всю жизнь перед посторонними не задирала». Валя хоть и мечтала о карьере танцовщицы, но ради любимого отказалась от мечты, не раздумывая. «Коля — талант!» Осенью 1977 года у пары родился сын Павел. Жили они тогда в крошечной комнате у родителей Валентины, но девушка не роптала. В 1980 году Расторгуева пригласили в популярный ВИА «Лейся, песня», и семья наконец вздохнула свободнее — появились деньги, собственная квартира в Люберцах.

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look / www.globallookpress.com

Но уже через пять лет началась черная полоса: ансамбль расформировали за несдачу госпрограммы, а вскоре умер отец Валентины, оставив их без главной поддержки. Расторгуев остался без работы, семья оказалась на грани нищеты. Тогда Валентина пошла мыть подъезды — устроилась уборщицей в собственном доме, драила лифты и лестничные клетки. А позже, когда знакомые с мясокомбината предложили подработку, она начала торговать колбасой, чтобы свести концы с концами.

Мужа на работу я не гнала. Коля — талант! Рано или поздно его оценят. Я не хотела, чтобы он прозябал на работе, к которой у него не лежит душа. Да, финансово было очень тяжело. Но главное мы были вместе и верили, что все наладится. Валентина Титова бывшая жена Николая Расторгуева

И чудо произошло. В 1989 году мечта, которую Валентина выносила на своих плечах, начала сбываться. Пророчество Примадонны Игорь Матвиенко собрал группу «Любэ» и пригласил Расторгуева солистом. С 1989 года страна заговорила о новом герое, а семья наконец узнала, что такое достаток без ежедневной борьбы за выживание. В том же году «Любэ» пригласили на «Рождественские встречи» к Алле Пугачевой. Валентина приехала с мужем — она хотела разделить с ним этот триумф.

Фото: Александр Цекало, Алла Пугачева, Николай Расторгуев, Александр Буйнов / РИА «Новости»

В гримерке к ней подошла Примадонна. Пугачева кивнула в сторону Расторгуева и сказала прямо: «Валя, мужик у тебя орел. Ты смотри за ним в оба глаза, уведут!». Валентина только улыбнулась в ответ. Столько лет вместе, столько пережито — какая другая женщина может быть ей соперницей? Она отмахнулась от пророчества, даже не приняв его всерьез. В поисках тепла Весной 1990 года Валентина впервые почувствовала холод. Муж стал приходить поздно, замыкался в себе, а вскоре и вовсе снял номер в гостинице «Россия», объясняя это дальностью дороги до Люберец и ночными репетициями. Она нагрянула туда без предупреждения — нарядная, причесанная, еще надеявшаяся на романтический сюрприз. В номере ее встретила смятая постель, чужие волосы на подушке и запах незнакомых духов. Расторгуев кинулся к жене, попытался заглушить ее подозрения страстной ночью.

Лежали мы потом на этой самой кровати, а я все уже поняла: «Не было в этих объятиях правды». Валентина Титова

Вскоре муж признался, что полюбил другую. Двадцатилетняя костюмерша Наташа работала с группой «Зодчие» и ездила с ними на гастроли, где они и познакомились.

Фото: Николай Расторгуев со второй женой / РИА «Новости»

Валентина не сдавалась, пыталась бороться за семью, уговаривала, надеялась, что 17 лет совместной жизни что-то значат. Но Коля ответил коротко и жестко: он ее больше не любит. Тот развод стоил ей года жизни. Буквально. Но даже после такого удара она смогла найти в себе силы подняться. «Умерла и родилась заново» От горя Валентина месяц не могла подняться с постели. Она перестала есть, почти не разговаривала и просто лежала, глядя в потолок. Вытаскивали ее из этого состояния двое: подруга Марина и сын Паша. Ради подростка, который и сам переживал предательство отца, женщина нашла в себе силы вставать по утрам и делать хотя бы самое необходимое.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Я тогда умерла и родилась заново. Но, чтобы заново научиться жить, ушло много времени», — рассказывала Валентина. Боль утихла лишь в конце 2000-х, когда Валентина встретила мужчину, с которым обрела наконец тихое семейное счастье. Она снова вышла замуж и отпустила прошлое. Но если Валентина смогла простить и отпустить, то их сын Павел носил обиду на отца еще долгие годы. Возвращение сына Павел рос в тени отца, но всегда держался в стороне от сцены. Он получил образование культуролога, работал концертным директором и вел тихую жизнь в Люберцах с женой и дочерью. А несколько лет назад Павел записал песню к сериалу и отправил запись отцу. Николай Расторгуев переслал ее Игорю Матвиенко, и композитор испытал культурологический шок: он решил, что слышит самого Николая.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / Николай Расторгуев с сыном Павлом в роли воеводы Федора / www.globallookpress.com

Матвиенко предложил Павлу подменить отца в роли воеводы Федора в этно-опере «Князь Владимир». Расторгуев-старший объявил, что теперь будет сидеть в зале и смотреть на Павла как обычный зритель. Музыка, которая когда-то отняла у Павла отца, спустя годы вернула его. Валентина, глядя на это со стороны, наверняка испытала облегчение — ее жертва и ее вера в конце концов подарили миру не только звезду по имени Расторгуев, но и вернули сыну отца.