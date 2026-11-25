Сегодня 01:00 Из колхоза — в кадр. Как Нонна Мордюкова перевернула кинематограф Фото: РИА «Новости» Знаменитости

СССР

Семья

Кино

Режиссер

Актеры

Москва

В прошлом году со дня рождения Нонны Мордюковой исполнилось ровно 100 лет, 25 ноября 2026-го она бы отметила 101 год. Великая актриса влюбляла в себя мужчин, но так и не смогла построить личную жизнь. Однако ей однозначно удалось завоевать сердца зрителей. Как жила и чем запомнилась звезда советского кинематографа — в материале 360.ru.

Биография Нонны Мордюковой Нонна Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года в селе Константиновка. Мать, председатель колхоза, нарекла девочку Ноябриной. Дочь стала старшей из шести детей в семье военного и рано привыкла работать наравне со взрослыми: вести хозяйство и приглядывать за пятью младшими братьями и сестрами. Детство прошло в селе Глафировка Краснодарского края, затем семья переехала в Ейск. Для будущей звезды стал судьбоносным фильм «Богдан Хмельницкий»: Пятнадцатилетняя девочка влюбилась в актера Николая Мордвинова и написала ему письмо, в котором спросила, как выучиться на Любовь Орлову. Ответ пришел в июне 1941 года. «Закончите школу и приезжайте в Москву», — писал Мордвинов.

Интересно Война перечеркнула планы: отец вернулся с фронта без ноги, родители развелись, а во время оккупации семье пришлось прятаться на отдаленном хуторе, спасаясь от угона в Германию.

В 1945 году 19-летняя Нонна уехала в Москву тайком от матери лишь с 16 рублями в кармане, «позаимствованными» без ведома. До столицы добиралась на товарном поезде. На экзамене во ВГИК вместо заученных отрывков разыграла импровизированные сценки из кубанского детства — комиссия зачислила девушку в мастерскую Бориса Бибикова.

Фото: РИА «Новости»

Карьера Нонны Мордюковой Дебют состоялся сразу на втором курсе: в «Молодой гвардии» Мордюкова сыграла Ульяну Громову и в 23 года получила Сталинскую премию. Следующие четыре года не принесли ни одной роли — режиссеры твердили: «Зачем нам еще одна Ульяна Громова?» Возвращение случилось в 1955-м со Стешей в «Чужой родне», и с тех пор закрепилось ее амплуа — простая сильная женщина с трудной судьбой. Затем актриса снялась в «Простой истории», ее реплика стала народной.

Хороший ты мужик, Андрей Егорыч, но не орел.

Следующими проектами стали «Женитьба Бальзаминова», «Комиссар», за который Мордюкова получила Государственную премию, «Война и мир» и «Бриллиантовая рука».

Интересно На съемках «Родни» Мордюкова в гневе вырвала пуговицы с рубашки Никиты Михалкова, который пытался ее подзадорить криками о чечетке.

Личная жизнь В Мордюкову влюблялись многие. Одним из воздыхателей стал режиссер Сергей Герасимов — он сватался, обещая сделать из Нонны «вторую Любовь Орлову». «Вы лысый и старый. Талант и сам пробьется», — ответила мать артистки. После отказа режиссер так и не дал ей желанную роль Аксиньи в «Тихом Доне».

Фото: РИА «Новости»

Во время съемок «Молодой гвардии» Мордюкова вышла замуж за однокурсника Вячеслава Тихонова. Брак держался во многом на ее матери и продлился около 16 лет. В 1950 году у пары родился сын Владимир. «Как будто с разных планет существа на одной жилплощади оказались. Когда шли в гости, Тихонов всегда говорил: „Нонна, я тебя умоляю, не пой частушки“. Я давно поняла, что он — такой весь тихий и весь из себя правильный — мне активно, трагически не нужен. Но уже появился на свет ребенок», — вспоминала актриса. В 1963-м Мордюкова расторгла брак с Тихоновым. Ее вторым официальным супругом стал Владимир Сошальский, но этот союз не продержался и года. Сын актрисы окончил Щукинское училище и сыграл около 20 ролей. Вместе с матерью он снялся в картине «Русское поле» в 1971-м. В том же году Тихонов женился на актрисе Наталье Варлей, через год у них родился сын Василий. Второй его супругой стала Наталия Егорова. В этом браке у Владимира появился второй сын, которого назвали в честь отца. В 1990 году в возрасте 40 лет актер скончался от сердечной недостаточности. Мордюкова так и не оправилась от этой потери.

Фото: РИА «Новости»

Смерть Нонны Мордюковой В 2004 году Мордюкова перенесла инфаркт, в 2007-м попала в больницу с подозрением на инсульт. В 2008 году актриса дважды оказывалась в больнице: в марте и в июле. Народная артистка СССР ушла из жизни 6 июля 2008 года на 83-м году жизни. Похороны прошли на Кунцевском кладбище в Москве. Согласно завещанию, актрису похоронили рядом с ее единственным сыном. «Все ее работы походили на ограненный бриллиант — талант был дан ей природой. Она умела все! Она умела соединять несоединимое. Она была настоящая, природная, как будто перед глазами зрителя находилась не актриса, а живой человек, всегда очень ясно, четко несущая мысль режиссера», — сказал в день похорон ведущий программы «Мой серебряный шар» Виталий Вульф. Зрители до самого конца продолжали любить актрису искренне и горячо. Как признавалась сама Мордюкова, эта любовь примиряла ее с жизнью и помогала усмирить «горькую тоску по несбывшемуся».