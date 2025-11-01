Провалила кастинг, но сыграла в блокбастере. Как девушка из шахтерского городка Екатерина Шпица добилась славы

Екатерина Шпица — одна из самых ярких, харизматичных и востребованных актрис России, чьи работы обожают миллионы. Пару дней назад, 29 октября, она отметила свое 40-летие. Ее путь не сказка о внезапной удаче. Это роман о том, как талант, упорство и вера в себя творят чудеса.

Екатерина Шпица родилась в Перми, но до 13 лет жила в городе Инте (Республика Коми). Детство в шахтерском городке не сулило маленькой Кате головокружительной карьеры. Но уже тогда, в раннем детстве, в ней жила неутолимая жажда творчества — сочинять истории , играть роли, быть в центре внимания. Это была мечтательная школьница, выступающая на сельских праздниках у бабушки.

По рассказам мамы, я еще в двухлетнем возрасте веселила взрослую компанию небылицами, которые сочиняла на ходу. <…> У бабушки на Украине, в селе Стецовка Черкасской области, в школьные годы я проводила летние каникулы, любила петь частушки с соседками <…> и участвовать в сельских праздниках. В общем, все признаки творческой натуры были налицо.

Победа стала ключом к новой жизни: она познакомилась с московским фотографом, и столица, которая раньше казалась недосягаемой, внезапно открылась перед ней.

В десятом классе Екатерина одержала победу на местном конкурсе красоты. В жюри сидели музыканты из группы Scorpions. Вселенная словно указывала путь будущей актрисе.

Карьера Екатерины Шпицы

Казалось бы, путь актрисы был предопределен — театральная студия «КОД», камерный театр «Новая драма». Но она выбрала юридический факультет. Это был выбор разума, а не мечты? Вовсе нет! Внутренний голос звал ее в большую игру, и она последовала за ним.

Случайная поездка в Москву, провальный кастинг в модельное агентство… Сначала все выглядело безуспешно. Но именно эта неудача привела ее в продюсерскую студию Юрия Чернавского, а оттуда — в магический мир кино.

Вот и настал звездный час. Первая главная роль в сериале «Катя: Военная история» сделала ее узнаваемой по всей стране. Дальше последовал стремительный взлет: она сыграла в блокбастере «Метро» вместе со Светланой Ходченковой.

В фильме «Поддубный» актриса исполнила роль воздушной гимнастки Маши, что потребовало от нее настоящего подвига. Всего за месяц она, не имея спортивной подготовки, освоила сложные трюки на трапеции. Ее движения должны были убедить зрителя в их реалистичности.

Кульминацией карьеры стала роль стюардессы Виктории в масштабной картине-катастрофе «Экипаж». Этот образ навсегда вписал ее имя в летопись российского кинематографа.

Ее энергия не знала границ. Шпица доказала, что она не только киноактриса. В 2013 году она дебютировала на телевидении как ведущая спортивного шоу «Вышка» на Первом канале. Затем покорила миллионы зрителей вместе с Максимом Ставицким в романтическом «Ледниковом периоде».

Настоящим триумфом ее таланта перевоплощения стало участие в шоу «Точь-в-точь». В третьем сезоне она поразила всех своей игрой. Артистка смогла воплотить образы самых разных артисток: от дерзкой Гвен Стефани до загадочной Николь Кидман, от озорной Майли Сайрус до изысканной Анжелики Варум. Она не просто копировала их манеру, а словно вживалась в каждую роль, очаровывая судей и зрителей.

В 2021 году Шпица показала, что способна на все, даже танцевать. Ее путь к финалу и почетное четвертое место в шоу «Танцы со звездами» показали невероятную работоспособность и обаяние.