Сегодня 01:56 Тяжкая жизнь и непростая судьба. Юрий Кузнецов: как Мухомор стал главным милиционером России Юрий Кузнецов 3 сентября отмечает 80-летний юбилей Фото: Zamir Usmanov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Мухомором Юрия Кузнецова, которому сегодня исполняется 80 лет, зовут чаще, чем настоящим именем. Миллионы зрителей уверены: подполковника в «Улицах разбитых фонарей» сыграл опытный служака, актер с такой же простой и понятной судьбой. В реальности же артист не раз оказывался на самом краю пропасти — за плечами Кузнецова тяжелая жизнь, нищета, два брака и утрата, которую он не может забыть до сих пор.

«Ни кожи, ни рожи» Суровые сибирские ветры закаляли характер Кузнецова с малых лет. Рос он в скромном Абакане, его отец служил в милиции. Мать отдавала все силы воспитанию четверых детей. В гостиной часто собирались сослуживцы родителя, поэтому романтика милицейских будней для мальчика была привычным фоном. Да и отец надеялся, что ребенок пойдет по его стопам и примерит погоны. Однако юноша рос артистом. Ему со школы нравился театр, первые шаги на подмостках он сделал еще в стенах учебного учреждения. Отдав долг Родине на границе, Кузнецов вернулся к мечте — получил актерский диплом, и стал служить в Хабаровском драмтеатре. В краевом учреждении Юрий Кузнецов провел следующие 10 лет. Провинциальная сцена накладывала свои требования: актеру приходилось выходить на детские утренники, а по вечерам перевоплощаться в героев Островского и Толстого. В 1979 году артиста переманили в Омский театр драмы. Площадка считалась одной из лучших в стране. Взыскательная публика требовала соответствия, неискреннюю игру нередко освистывали из зала.

Фото: РИА «Новости»

Долгие семь лет Кузнецов оттачивал свое мастерство на периферии. Он дорос до ведущих ролей и заслужил репутацию надежного, крепкого артиста, способного вытянуть даже самую сложную партию. В большой кинематограф Юрия Кузнецова привела роль в «Торпедоносцах». Годом позднее талантливого сибиряка приметил сам Алексей Герман — пригласил сниматься в культовый фильм «Мой друг Иван Лапшин». «Обо мне ассистентки шептались: „О, смотри-ка, ни кожи, ни рожи, а у Германа снимается. Значит, в нем что-то есть“», — вспоминал в интервью артист. В работе Германа Кузнецов сыграл начальника отделения милиции. Это словно предопределило всю следующую карьеру актера. Как Юрий Кузнецов стал Мухомором Детектив «Противостояние», где напарником Кузнецова выступил Басилашвили, только укрепил позиции артиста. Приглашения на съемки стали поступать все чаще, к концу 1980-х годов он снимался одновременно в трех-пяти картинах. Затем случились «Улицы разбитых фонарей». Юрий Кузнецов получил роль начальника убойного отдела, подполковника Юрия Александровича Петренко. Малобюджетный на первый порах проект снимали буквально на коленке — тем ярче стал его успех.

Фото: Vladimir Bertov/Russian Look / www.globallookpress.com

Подполковник Петренко в исполнении Кузнецова стал идеальным воплощением «отца-командира» — ворчливого, но глубоко порядочного и умудренного опытом. Культовая кличка «Мухомор» родилась прямо в кадре как чистая импровизация актера Сергея Селина (Дукалиса). Режиссер решил не вырезать эмоциональную реплику, словечко моментально прилипло к герою. Петренко артист играл годами. Почти все крупные следующие проекты ему доставались похожие: Кузнецов перекочевал в сериалы «Опера. Хроники убойного отдела» и «Литейный, 4». Бомжи приняли за своего Фильмография мастера насчитывает свыше 170 работ, и среди них нет случайных. В 1987 году он сыграл Зотова в драме «Холодное лето пятьдесят третьего…», разделив площадку с Анатолием Папановым. За этим последовали «Собачье сердце» и хит девяностых «Гений». Особой вехой стала роль немца Гофмана в балабановском «Брате». Натурные съемки на Сенной площади Петербурга проходили настолько органично, что реальные уличные скитальцы принимали загримированного Кузнецова за своего и совершенно искренне делились с ним своей скромной снедью. Актер вспоминал, что воспринял это как признание своего мастерства. Позднее ему досталась сложнейшая роль Малюты Скуратова в «Царе» Павла Лунгина, премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана Кузнецов получил за уже поздний в своей карьере фильм «Человек, который удивил всех».

Фото: РИА «Новости»

Тяжелый первый брак и трагедия Личная жизнь артиста разворачивалась по законам драмы. С Валентиной Луневой Кузнецов расписался еще студентом. Та считалась главной красавицей курса и карьеру актрисы прочили именно ей. В Хабаровске Лунева тоже была звездой театра, в Кузнецове видели скорее «приложение» к яркой женщине. В этом союзе родилась дочь Наталья. Все изменил переезд в Ленинград. Карьерный маятник качнулся в противоположную сторону: Кузнецов вошел в обойму востребованных киноактеров, его жена столкнулась с творческим застоем. Он пропадал на съемках, постепенно супруги почти перестали общаться друг с другом. Кузнецов ушел от жены в снежную новогоднюю ночь. Все имущество он оставил ей. Свою роль здесь сыграла и новая любовь артиста — Ирину он повстречал случайно. Новая знакомая покорила Кузнецова почти с первого взгляда. При этом девушка совершенно не собиралась ни с кем знакомиться, в Москву она привезла сына на лечение. Такой ее и увидел артист — с обессилившем от болезни ребенком на руках. «Да, это была двойная жизнь. И я очень переживал, что так поступаю с Валей. Но отказаться от Иры не мог. <…> понял, что никуда от них не уйду. Они во мне нуждались, я мог сделать их счастливее», — позднее говорил Юрий Кузнецов. Детей возрастная к тому моменту пара уже не планировала. Дочь Александра появилась случайно, Кузнецов при этом рождения ребенка боялся — сказывалась нехватка денег и неустроенность в бытовой жизни.

Фото: РИА «Новости»

В интервью Юрий Кузнецов рассказывал, что семья жила крайне бедно. Занимать приходилось у коллег по театру, долги раздавал уже Мухомор — эта роль принесла артисту не только признание, но и финансовую стабильность. Около 20 лет пара прожила дружно, несмотря на бедность и болезнь Ирины, много лет боровшейся с диабетом. Все изменилось, когда у женщины случился инсульт, госпитализации последовали одна за другой. В 2012 году Ирина умерла в больнице. Кузнецов тяжело переживал утрату: первый месяц после похорон на Большеохтинском кладбище он почти ежедневно приходил на могилу жены, в жизни артиста появился алкоголь. Съемки в «милицейском» сериале этому только способствовали. Спасла отца 17-летняя дочь. Она убрала из квартиры фотографии матери, привела отца в церковь, окружила теплотой и взяла на себя роли его директора и личного агента. «Мне до сих пор больно, и если бы не дочка, не знаю, что мог бы натворить», — признавался артист.

Фото: РИА «Новости»

Странная ссора с родной сестрой О проблемах в семье Кузнецова публике стало известно сравнительно недавно, уже после его культовых ролей. Он всегда поддерживал дружбу с одной из своих сестер — а вторая внезапно разорвала с ним все связи. Корни этого конфликта уходят еще в сибирское детство, о чем Галина рассказала на популярном ток-шоу. Женщина таила глухую обиду на родителей, считая, что вся семейная любовь, вера и ресурсы доставались исключительно младшему брату. «Я родилась артисткой, но мне не дали! Мать старалась, говорила, мол, Юрку надо пихнуть, а я в стороне», — утверждала она. Со временем детская ревность переросла в болезненное отторжение. В той же передаче женщина заявила, что уверена: ее родители не родные, а «цыгане». Сам Юрий Кузнецов с горечью рассказывал, что не раз пытался протянуть сестре руку помощи и поддержать ее, но все порывы натыкались на неизменную стену упреков.

Фото: РИА «Новости»