Кузнецов, Вдовиченков и Гусева получили звания народных артистов России
Президент Владимир Путин присвоил звание народных артистов России Екатерине Гусевой, Владимиру Вдовиченкову и Юрию Кузнецову. Указ разместили на сайте официальной правовой информации.
«Гусевой Екатерине Константиновне — артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы „Государственный академический театр имени Моссовета“, — следует из документа.
Звания народных артистов также получили Юрий Кузнецов, член Союза кинематографистов России, и Владимир Вдовиченков, артист Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.
Директор московского музея Владимира Высоцкого Никита Высоцкий получил звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.
Ранее Путин присвоил звание народного артиста России первому зампредседателя комитета Госдумы по культуре Денису Майданову. Он получил известность в 2008 году с выходом песни «Вечная любовь».