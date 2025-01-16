Юра Борисов — наш человек в Голливуде: экспансия начата
Юра Борисов стал номинантом британской премии BAFTA. Любители кино наверняка догадались, что возвысила российского актера роль в симпатичной ленте Шона Бейкера «Анора». У этой картины сразу семь номинаций — много. Другой вопрос — сколько лента соберет призов по итогу? Об «Аноре» я писал достаточно подробно. На первый взгляд довольно простенькая и незамысловатая лента обладает тем, что принято называть магией кино. Вроде бы стандартная история подана так, что ее героям начинаешь сопереживать, играя на полутонах, она увлекает.
Формально Юра Борисов в «Аноре» не в первом ряду. Солируют там плотоядная Майки Мэдисон и другой россиянин — Марк Эйдельштейн. Вот и на премию BAFTA Борисов номинирован в категории «Лучший актер второго плана». Однако если разобраться, то именно Юра во многом делает «Анору» не просто очередной интерпретацией истории Золушки, пусть и поданной с поправкой на zeitgeist, а своей, отдельной взятой партией.
Финальная сцена, укрытая снегом, очень хороша. И Юра, и Майки отыгрывают, что называется, по Мейерхольду — одним движениями лицевых мышц и парой жестов. Борисов идеально попадает в образ одновременного угрюмого и сентиментального парня, следующего своим внутренним идеалам. Это, к слову, всегда надо помнить, говоря, что Бейкер явил зрителям развращенных гигантскими деньгами, порочных русских — вроде тех, что рисует Полански в недооцененной ленте «Дворец» или показывает Робби Уильямс в известном клипе.
Нет, именно русский, чтящий наследие своей бабушки, русский типажа тех парней, что сражаются прямо сейчас в Донбассе, спасает охочую и до денег, и до любви, но немного глуповатую американку, думающую, что классовую пропасть можно преодолеть через постель. Наивная! Это идеальное попадание от Юры.
Отчасти похожего героя сыграл он и в отличной финской картине «Купе номер шесть». Однако, важно акцентировать, Борисов, несмотря на довольно характерную внешность, умеет быть разным.
«Купе номер шесть» — то, что принято называть авторским кино. Борисов вписывается в эту камерную историю. Однако точно так же Юра попадает и во вполне мейнстримную движуху: например, интерпретацию приключений Алисы Селезневой под названием «Сто лет тому вперед». Российский блокбастер — не иначе.
Там, напомню, Борисов играет злодея Глота, весьма колоритного, а противостоит ему, что забавно, герой в исполнении все того же Эйдельштейна. Мы с Марком ходим парой.
Этот текст — не ода Юре Борисову, ни в коем разе. Но если я кого-то хвалю, что бывает редко, то, значит, действительно есть за что.
Мне приятно, что вопреки развалу и деградации российского кино (да, да, и не спорьте!) появляются по-настоящему классные актеры. Появляются скорее не благодаря, а вопреки.
У Юры Борисова, в частности, есть то, чему научить невозможно, — это не харизма, нет (какая пошлость!), а внутреннее понимание и проживание обстоятельств вокруг. Он точка сборки происходящего — и приподнимает его над остальным. Посмотрим, правда, как сыграет в ленте «Пророк», создатели которой покусились на величайшего Пушкина.
Борисов умеет не блистать, но светить. Он не выпячивает, не несет себя. Юра скорее всегда где-то в тени, где-то на втором плане, однако там он настолько заполняет контекст, вписывая себя в него уверенными штрихами, что вычеркнуть его невозможно. Не знаю, как работает, как готовится к ролям Борисов, но на экране я вижу, что ему удается отыскать ту интонацию, с которой можно и нужно по-новому подать героя. Это не везде и во всем одинаковый Козловский — это разный, подчас очень разный актер.
Я, правда, рад, что у нас появляются такие актеры. Номинация на британскую премию, особенно в такое время — весомое доказательство того, что путь верен. Кому-то это может не понравиться, но я настаиваю на том, что наши актеры, наши режиссеры должны пробовать и утверждать себя в западном, в большом голливудском кино. Это сложно, крайне сложно.
Это не удавалось даже таким титанам, как Савелий Крамаров и Владимир Машков. Что ж, возможно, актеры нового поколения смогут устроить российскую экспансию в Голливуд.