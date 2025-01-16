Юра Борисов стал номинантом британской премии BAFTA. Любители кино наверняка догадались, что возвысила российского актера роль в симпатичной ленте Шона Бейкера «Анора». У этой картины сразу семь номинаций — много. Другой вопрос — сколько лента соберет призов по итогу? Об «Аноре» я писал достаточно подробно . На первый взгляд довольно простенькая и незамысловатая лента обладает тем, что принято называть магией кино. Вроде бы стандартная история подана так, что ее героям начинаешь сопереживать, играя на полутонах, она увлекает.

Формально Юра Борисов в «Аноре» не в первом ряду. Солируют там плотоядная Майки Мэдисон и другой россиянин — Марк Эйдельштейн. Вот и на премию BAFTA Борисов номинирован в категории «Лучший актер второго плана». Однако если разобраться, то именно Юра во многом делает «Анору» не просто очередной интерпретацией истории Золушки, пусть и поданной с поправкой на zeitgeist, а своей, отдельной взятой партией.

Финальная сцена, укрытая снегом, очень хороша. И Юра, и Майки отыгрывают, что называется, по Мейерхольду — одним движениями лицевых мышц и парой жестов. Борисов идеально попадает в образ одновременного угрюмого и сентиментального парня, следующего своим внутренним идеалам. Это, к слову, всегда надо помнить, говоря, что Бейкер явил зрителям развращенных гигантскими деньгами, порочных русских — вроде тех, что рисует Полански в недооцененной ленте «Дворец» или показывает Робби Уильямс в известном клипе.

Нет, именно русский, чтящий наследие своей бабушки, русский типажа тех парней, что сражаются прямо сейчас в Донбассе, спасает охочую и до денег, и до любви, но немного глуповатую американку, думающую, что классовую пропасть можно преодолеть через постель. Наивная! Это идеальное попадание от Юры.

Отчасти похожего героя сыграл он и в отличной финской картине «Купе номер шесть». Однако, важно акцентировать, Борисов, несмотря на довольно характерную внешность, умеет быть разным.