24 апреля 2025 12:53 Измены мужа, рак и смерть после свадьбы дочки. Как жила и чему нас научила Вера Глаголева 0 0 0 Фото: Anatoly Lomokhov / www.globallookpress.com Знаменитости

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Предательства любимых мужчин и изнурительная борьба с онкологическим недугом — судьба Веры Глаголевой порой наносила ей тяжелые удары. Несмотря на это, народная артистка России, которой не стало в 2017 году, запомнилась близким исключительно светлым, жизнерадостным и сильным человеком. О том, в чем был ее секрет, — в материале 360.ru.

Должна была стать спортсменкой, а не актрисой Будущая звезда родилась и выросла в Москве в семье учительницы младших классов и преподавателя физики и биологии. В 1962 году родители Веры приняли решение переехать в Восточную Германию, но уже спустя четыре года вернулись обратно на родину. В подростковом возрасте Глаголева и не думала об актерской карьере. Она серьезно занималась стрельбой из лука и выступала за юношескую сборную столицы. Все решила случайность — сразу после окончания школы Вера оказалась на студии «Мосфильм», где ее заметил оператор фильма «На край света…». Миловидную девушку попросили подыграть актерам на пробах, но то, как она держалась перед камерой, настолько впечатлило режиссера Родиона Нахапетова, что он предложил ей роль Симы. Так и произошел дебют артистки на экране.

Фото: РИА «Новости»

Почему развелись Глаголева и Нахапетов Вскоре деловые отношения Нахапетова и Глаголевой переросли в романтические. Они поженились, и режиссер продолжил снимать свою музу в следующих картинах. Другие постановщики тоже обратили внимание на талант Веры, и ее фильмография стала стремительно расти. Помимо кино, восходящую звезду пригласили в Театр на Малой Бронной, однако под влиянием супруга актриса отказалась от предложения. И вскоре пожалела об этом решении, ведь Нахапетов жертвы не оценил и оставил супругу и двух дочерей. В 1986 году режиссер улетел в США и не вернулся обратно. Сперва речь шла о работе, но в итоге за границей постановщик познакомился с продюсером Натальей Шляпникофф и закрутил с ней роман. Предательство мужа заставило Глаголеву сконцентрироваться на карьере. Помимо актерской деятельности, она стала осваивать режиссуру. И на этом поприще тоже добилась немалых успехов. Измены и внебрачный ребенок Кирилла Шубского Знакомство знаменитости со вторым супругом, Кириллом Шубским, состоялось в 1992 году на кинофестивале в Одессе. Артистка обратилась к бизнесмену с просьбой профинансировать съемки нового фильма, но получила отказ. Несмотря на это, между ними пробежала искра. В этом браке Вера родила дочь Анастасию.

Фото: РИА «Новости»

Но безоблачного счастья не случилось и тут. В середине нулевых всплыла информация о связи Шубского с олимпийской чемпионкой по гимнастике Светланой Хоркиной. Спортсменка родила от предпринимателя сына. Как актриса пережила еще один обман любимого мужчины, остается лишь догадываться. На публике Глаголева держала удар и ни разу не прокомментировала случившееся. Разводиться с Шубским не стала. Ее, как и прежде, спасала любимая работа. Звезда продолжала сниматься и снимать.

Фото: РИА «Новости»

В 2010 году знаменитость выпустила одну из самых значимых своих работ. Фильм «Одна война» рассказывал о судьбе женщин в период Великой Отечественной войны, которые родили детей от немецких оккупантов. Лента собрала множество наград по всему миру. Мало кто знал, что на тот момент три года артистка боролась со страшным недугом. В 2007-м ей диагностировали рак желудка. Глаголева не хотела, чтобы ее жалели, поэтому о болезни знали только самые близкие люди. Умерла через месяц после свадьбы дочери Благодаря лечению и боевому настрою Веры развитие онкологического заболевания удалось замедлить. В июле 2017 года актриса гуляла на свадьбе дочери Анастасии, которая вышла замуж за хоккеиста Александра Овечкина. Глаголева отлично выглядела и буквально светилась, радуясь наследнице. Никто и подумать не мог, что уже через месяц жизнь знаменитости оборвется.

Фото: РИА «Новости»

Артистка умерла 16 августа 2017-го в больнице Шварцвальд-Бар при Университете Фрайбурга в Германии, куда улетела после длительного лечения в России. Ей был 61 год. Смерть звезды стала большой утратой не только для ее семьи, но и для коллег по цеху. По их словам, уникальность Глаголевой заключалась в силе ее духа.

Цветок очень хрупкий, нежный и в то же время обладающий очень таким… даже мужским характером Евгений Герасимов глава столичного отделения Союза кинематографистов

В 2018 году «Кинотавр» посмертно присудил Вере Глаголевой почетный приз под названием «Актрисе и режиссеру, научившему нас стремлению к мечте».