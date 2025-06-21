Брыльска заявила, что не простит Талызину даже после ее кончины

Актриса Барбара Брыльска отреагировала на новость о смерти Валентины Талызиной словами, что так и не простила ее. Комментарий польской артистки привел News.ru.

«Что я могу сказать? Ничего хорошего», — сказала она.

Брыльска добавила, что при жизни Талызина в интервью говорила о ней такое, что невозможно простить. Актрисы виделись только в компаниях, но никогда «один на один».

Они несколько раз нелестно отзывались друг о друге. По словам российской актрисы, Брыльска привозила из Польши вещи и торговала ими на Мосфильме.

На это Барбара заявила, что просто выполняла заказы своих друзей и подруг, но ничего не продавала. При этом она назвала Талызину «подлым человеком».

Валентина Талызина умерла 21 июня в возрасте 90 лет. За время своей карьеры она сыграла более 140 ролей в театре и кино. Коллеги по цеху назвали смерть актрисы большой потерей.