Жених под маской льва стал мужем. Ирина Пинчук рассекретила тайную свадьбу
Звезда «Дома-2» Пинчук тайно вышла замуж за бизнесмена Мартазанова
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла секрет личной жизни: после развода с Араем Чобаняном она вновь стала женой. Нового избранника она долго скрывала от публики. Как развивался стремительный роман, почему Пинчук не рассказывала о никяхе и при чем здесь жених под маской льва — разбирался 360.ru.
Тайный никях и необычный свадебный подарок
О новом статусе 31-летняя Пинчук рассказала подписчикам только сейчас. Ее избранником стал предприниматель Саламбек Мартазанов, занимающийся парфюмерным бизнесом. Пара заключила союз по мусульманским традициям, однако афишировать церемонию не стала. Об этом сообщил Super.
«Саламбек у меня мусульманин, и между нами был сделан никях. Я это все не афишировала, все было сделано между нами», — рассказала Пинчук.
По словам блогера, решение сохранить произошедшее втайне обернулось неожиданной стороной: поскольку поклонники не знали о заключенном союзе, в начале отношений пара столкнулась с волной негатива.
Пинчук раскрыла и еще одну деталь церемонии. По мусульманской традиции невесте полагается свадебный дар — махр. Однако дорогостоящих подарков в качестве обязательного условия она требовать не стала и попросила у Саламбека только букет цветов.
В повседневной жизни новый муж, судя по публикациям Пинчук, оказался значительно щедрее. В августе блогер показывала огромную охапку нежно-розовых цветов и комплект украшений с бриллиантами — браслет и круглые серьги.
«Кое-что. Упаковал меня», — подписала она фотографии.
Причем подарками Саламбек балует не только супругу. Детям Пинчук он привозил целую гору игрушек, среди которых были радиоуправляемые гоночные машины и роботы-трансформеры. Как пишет Super, мужчина уже нашел общий язык с сыновьями Ирины от предыдущего брака.
От «льва» в соцсетях до нового мужа
Новый роман начался вскоре после непростого периода в жизни звезды реалити-шоу. В октябре 2025 года Пинчук официально развелась с Араем Чобаняном. Их отношения продолжались около пяти лет, четыре из которых они состояли в официальном браке. У бывших супругов двое сыновей — Давид и Алан.
Расставание получилось публичным: в соцсетях обсуждали предполагаемую неверность Чобаняна, появившуюся в Сети переписку и последовавший конфликт супругов. Несмотря на это, Пинчук говорила о намерении сохранить с бывшим мужем нормальное общение ради детей.
Долго оставаться одной блогер не стала. Уже весной в ее публикациях начал появляться загадочный мужчина, лицо которого она первоначально закрывала стикером в виде льва. В мае Пинчук сообщила о намерении снова выйти замуж и показала подписчикам кольцо с бриллиантом. Личность жениха на тот момент она еще скрывала.
Позднее выяснилось, что новым избранником стал Саламбек. Пинчук рассказывала, что именно он помог ей пережить тяжелый развод. По признанию блогера, чувства возникли практически мгновенно: уже спустя несколько часов после знакомства она якобы поняла, что встретила «того самого».
При этом еще в июне Пинчук говорила о подготовке к свадьбе, которую пара, предположительно, хотела провести в кругу самых близких.
Свою личную жизнь Пинчук теперь старается демонстрировать осторожнее. Ранее она объясняла, что не хочет превращать Саламбека в блогера и делать отношения столь же публичными. При этом о самом романе знаменитость отзывается восторженно и сравнивает темперамент избранника с героями турецких сериалов.