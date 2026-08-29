Жених под маской льва стал мужем. Ирина Пинчук рассекретила тайную свадьбу

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла секрет личной жизни: после развода с Араем Чобаняном она вновь стала женой. Нового избранника она долго скрывала от публики. Как развивался стремительный роман, почему Пинчук не рассказывала о никяхе и при чем здесь жених под маской льва — разбирался 360.ru.

Тайный никях и необычный свадебный подарок

О новом статусе 31-летняя Пинчук рассказала подписчикам только сейчас. Ее избранником стал предприниматель Саламбек Мартазанов, занимающийся парфюмерным бизнесом. Пара заключила союз по мусульманским традициям, однако афишировать церемонию не стала. Об этом сообщил Super.

«Саламбек у меня мусульманин, и между нами был сделан никях. Я это все не афишировала, все было сделано между нами», — рассказала Пинчук.

По словам блогера, решение сохранить произошедшее втайне обернулось неожиданной стороной: поскольку поклонники не знали о заключенном союзе, в начале отношений пара столкнулась с волной негатива.

Пинчук раскрыла и еще одну деталь церемонии. По мусульманской традиции невесте полагается свадебный дар — махр. Однако дорогостоящих подарков в качестве обязательного условия она требовать не стала и попросила у Саламбека только букет цветов.

В повседневной жизни новый муж, судя по публикациям Пинчук, оказался значительно щедрее. В августе блогер показывала огромную охапку нежно-розовых цветов и комплект украшений с бриллиантами — браслет и круглые серьги.

«Кое-что. Упаковал меня», — подписала она фотографии.