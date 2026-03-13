Покорил кино, но выбрал море. Как жил Василий Скромный — хулиган из «Приключений Электроника»

Умер актер Василий Скромный, который в конце 70-х был воплощением свободы и озорства для миллионов советских детей. Он сыграл рыжего и обаятельного хулигана Макара Гусева в культовом фильме «Приключения Электроника». Как складывалась жизнь артиста после обрушившейся на него славы и почему он променял съемки на корабли — в материале 360.ru

Случайность, изменившая судьбу

В кино Василия будто бы привела сама судьба. Когда ему было 15 лет, ассистенты режиссера Константина Бромберга колесили по всему Союзу в поисках мальчишек на главные роли — Сережи Сыроежкина и Электроника. Одна из таких экспедиций добралась до Одессы, где Скромный учился в обычной школе.

В коридоре во время перемены рыжеволосый Вася налетел на кинематографиста, когда скатывался по перилам. Так его и заметили. Взглянув на мальчишку, Бромберг мгновенно понял, что исполнитель роли Гусева найден.

Как позже признавался артист, в кадре ему не пришлось ничего играть. Он просто продолжал быть самим собой — безбашенным школьником. Именно эта органичность и сделала его героя таким любимым.

После оглушительного успеха фильма в 1979 году Скромный отправился учиться в театральную школу при Одесской киностудии. Предложения от режиссеров тоже не заставили себя ждать. Он снялся еще в нескольких картинах: «Третье измерение», «Я — Хортица», «Комбаты».

Однако в какой-то момент юноша, перед которым было открыто актерское будущее, сделал выбор, удививший всех.

«Приключения электроника»
Фото: «Приключения электроника»

Флот как главная роль

Василий решил оставить мир кино. Причиной тому было желание обрести более серьезную профессию. Он поступил в мореходное училище и в дальнейшем действительно стал моряком дальнего плавания.

Так началась вторая глава его жизни длиною в десятилетия. Скромный прошел путь от курсанта до боцмана, бороздил воды Мирового океана на торговых судах. Побывал в Египте, Мексике, Австралии и на Кубе. И не жалел о смене профессии.

По популярности Василий не скучал и с прессой общаться не любил. В последние годы он вел закрытый образ жизни. Журналистам удалось выяснить лишь то, что бывший актер много лет состоял в счастливом браке.

«Комбаты»
Фото: «Комбаты»

Как умер Василий Скромный

Скромный скончался в среду, 11 марта, в родной Одессе. Ему был 61 год. Василий долго боролся с тяжелым заболеванием, но в итоге проиграл. В его окружении рассказали aif.ru, что причиной смерти стал онкологический недуг.

Состояние экс-артиста осложнялось проблемами с сердцем, которые возникли на фоне нескольких курсов агрессивной химиотерапии.

О смерти Скромного скорбят не только близкие, но и бывшие коллеги. Исполнитель роли Электроника Владимир Торсуев в беседе с News.ru назвал Василия замечательным человеком.

«Мы дружили, как говорится, с первого взгляда, дружили на съемках и после съемок виделись, встречались. Брат даже работал с ним вместе спасателем в Одессе. <…> Он нашел свое место в жизни, шикарный семьянин. <…> Уйти в 61 год, рановато. Господь забирает тех, кто ему нужен. Очень прискорбно», — сказал Торсуев.

Владимир добавил, что последний раз разговаривал с Василием примерно полгода назад. Они мечтали, как встретятся и обнимутся в Одессе, когда закончится СВО.

