Умер актер Василий Скромный, который в конце 70-х был воплощением свободы и озорства для миллионов советских детей. Он сыграл рыжего и обаятельного хулигана Макара Гусева в культовом фильме «Приключения Электроника». Как складывалась жизнь артиста после обрушившейся на него славы и почему он променял съемки на корабли — в материале 360.ru

Случайность, изменившая судьбу

В кино Василия будто бы привела сама судьба. Когда ему было 15 лет, ассистенты режиссера Константина Бромберга колесили по всему Союзу в поисках мальчишек на главные роли — Сережи Сыроежкина и Электроника. Одна из таких экспедиций добралась до Одессы, где Скромный учился в обычной школе.

В коридоре во время перемены рыжеволосый Вася налетел на кинематографиста, когда скатывался по перилам. Так его и заметили. Взглянув на мальчишку, Бромберг мгновенно понял, что исполнитель роли Гусева найден.

Как позже признавался артист, в кадре ему не пришлось ничего играть. Он просто продолжал быть самим собой — безбашенным школьником. Именно эта органичность и сделала его героя таким любимым.

После оглушительного успеха фильма в 1979 году Скромный отправился учиться в театральную школу при Одесской киностудии. Предложения от режиссеров тоже не заставили себя ждать. Он снялся еще в нескольких картинах: «Третье измерение», «Я — Хортица», «Комбаты».

Однако в какой-то момент юноша, перед которым было открыто актерское будущее, сделал выбор, удививший всех.