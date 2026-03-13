Покорил кино, но выбрал море. Как жил Василий Скромный — хулиган из «Приключений Электроника»
Торсуев рассказал о последнем разговоре с актером Василием Скромным
Умер актер Василий Скромный, который в конце 70-х был воплощением свободы и озорства для миллионов советских детей. Он сыграл рыжего и обаятельного хулигана Макара Гусева в культовом фильме «Приключения Электроника». Как складывалась жизнь артиста после обрушившейся на него славы и почему он променял съемки на корабли — в материале 360.ru
Случайность, изменившая судьбу
В кино Василия будто бы привела сама судьба. Когда ему было 15 лет, ассистенты режиссера Константина Бромберга колесили по всему Союзу в поисках мальчишек на главные роли — Сережи Сыроежкина и Электроника. Одна из таких экспедиций добралась до Одессы, где Скромный учился в обычной школе.
В коридоре во время перемены рыжеволосый Вася налетел на кинематографиста, когда скатывался по перилам. Так его и заметили. Взглянув на мальчишку, Бромберг мгновенно понял, что исполнитель роли Гусева найден.
Как позже признавался артист, в кадре ему не пришлось ничего играть. Он просто продолжал быть самим собой — безбашенным школьником. Именно эта органичность и сделала его героя таким любимым.
После оглушительного успеха фильма в 1979 году Скромный отправился учиться в театральную школу при Одесской киностудии. Предложения от режиссеров тоже не заставили себя ждать. Он снялся еще в нескольких картинах: «Третье измерение», «Я — Хортица», «Комбаты».
Однако в какой-то момент юноша, перед которым было открыто актерское будущее, сделал выбор, удививший всех.
Флот как главная роль
Василий решил оставить мир кино. Причиной тому было желание обрести более серьезную профессию. Он поступил в мореходное училище и в дальнейшем действительно стал моряком дальнего плавания.
Так началась вторая глава его жизни длиною в десятилетия. Скромный прошел путь от курсанта до боцмана, бороздил воды Мирового океана на торговых судах. Побывал в Египте, Мексике, Австралии и на Кубе. И не жалел о смене профессии.
По популярности Василий не скучал и с прессой общаться не любил. В последние годы он вел закрытый образ жизни. Журналистам удалось выяснить лишь то, что бывший актер много лет состоял в счастливом браке.
Как умер Василий Скромный
Скромный скончался в среду, 11 марта, в родной Одессе. Ему был 61 год. Василий долго боролся с тяжелым заболеванием, но в итоге проиграл. В его окружении рассказали aif.ru, что причиной смерти стал онкологический недуг.
Состояние экс-артиста осложнялось проблемами с сердцем, которые возникли на фоне нескольких курсов агрессивной химиотерапии.
О смерти Скромного скорбят не только близкие, но и бывшие коллеги. Исполнитель роли Электроника Владимир Торсуев в беседе с News.ru назвал Василия замечательным человеком.
«Мы дружили, как говорится, с первого взгляда, дружили на съемках и после съемок виделись, встречались. Брат даже работал с ним вместе спасателем в Одессе. <…> Он нашел свое место в жизни, шикарный семьянин. <…> Уйти в 61 год, рановато. Господь забирает тех, кто ему нужен. Очень прискорбно», — сказал Торсуев.
Владимир добавил, что последний раз разговаривал с Василием примерно полгода назад. Они мечтали, как встретятся и обнимутся в Одессе, когда закончится СВО.