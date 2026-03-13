Умер актер из «Приключений Электроника» Василий Скромный

Актер Василий Скромный умер в Одессе на 62-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщили местные СМИ.

В 15 лет Скромный прославился на весь СССР, сыграв хулигана Макара Гусева в трехсерийном телефильме «Приключения Электроника». Однако актерская карьера не задалась, он окончил Одесское мореходное училище, после чего много лет служил боцманом.

Ранее на 63-м году жизни умер актер и сценарист Василий Антонов, известный по юмористическому шоу «О.С.П.-студия» и его проектам. Актер Сергей Белоголовцев, с которым Антонов много лет работал в соавторстве, называл его «Жванецким наших дней» — при этом скончался сценарист в нищете и одиночестве от отравления алкоголем.