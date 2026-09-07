Сегодня 03:36 Громкий развод, скандал с криптовалютой и откровенные фильмы. Как живет Любовь Тихомирова в свои 48 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

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Пикантные съемки и дерзкие танцы, громкие романы и разрывы, потеря больших денег — жизненный путь актрисы Любови Тихомировой, известной по ролям в сериалах «Молодожены» и «Сестры», скучным не назовешь. В понедельник, 7 сентября, знаменитости исполняется 48 лет. О том, с каким багажом она подошла к этому возрасту, — в материале 360.ru.

«Молниеносная быстрота». Как третьеклассница решила стать актрисой

Тихомирова родилась в 1978 году в Ленинграде. Ее родители занимались танцами в главном хореографическом ансамбле города, и казалось, будущее девочки тоже предрешено. Любовь выходила на сцену с четырех лет, поступила без экзаменов в балетную школу. Параллельно она занималась художественной гимнастикой и даже получила разряд кандидата в мастера спорта. Но в третьем классе к Любови пришло осознание, что она хочет быть именно актрисой. Уже в пять-шесть лет девочка устраивала дома кукольный театр для гостей, но о карьере в этой стезе не помышляла. Все изменилось после похода на мюзикл «Айболит со звериной улицы», в котором участвовали дети. «Меня это настолько поразило, что я подошла к маме и сказала: „Я хочу вот так. Хочу быть артисткой, чтобы и петь, и танцевать, и играть на сцене“. <…> Я смогла бы построить карьеру балерины, но вдруг приняла другое решение, увидев этот спектакль. А дальше все шло с молниеносной быстротой — и очень правильно», — вспоминала потом Тихомирова.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Люба поступила в театральную студию в Доме пионеров. Затем она училась актерскому мастерству в киношколе «Кадр» на базе студии «Ленфильм», а позже поступила в Лицей драматического искусства, выдержав жесткий конкурс. При этом танцы она не бросала, занималась и спортивной аэробикой. Окончив школу с золотой медалью и лицей, с немалым уже опытом выступлений на сцене, Тихомирова отправилась покорять Москву. Поступить в театральный вуз удалось не сразу — пришлось позаниматься с преподавателями. В итоге у девушки получилось впечатлить комиссию театрального училища имени Щукина.

Откровенные съемки: нестандартный старт карьеры

Говорят, что в студенчестве Любовь, чтобы подзаработать, продавала проездные билеты и танцевала гоу-гоу в клубах. Девушка также сделала откровенную фотосессию и, по данным некоторых СМИ, снималась в эротике. Сама знаменитость поясняла, что к той фотосессии ее склонили обманом — предложили сняться якобы в рекламе одежды для зарубежных агентств и продали снимки журналистам. А участие в пикантном кинопроекте Тихомирова отрицает, утверждая, что ее специально оклеветал известный продюсер и режиссер.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Впрочем, и первые фильмы, в которых актриса снялась «официально» — комедии «Особенности русской бани» (1999) и «Особенности банной политики» (2000) — были, мягко говоря, фривольными. В титрах ее, правда, представили как Любу Негинскую. Тихомирова признавалась, что спокойно соглашалась на такое студенткой, «в период, когда кинематограф умирал», но сейчас подобные роли для нее невозможны. После окончания вуза молодую актрису пригласили в «Сатирикон» и Театр имени Вахтангова. В дальнейшем она сотрудничала с обоими театрами, а также с Театром Антона Чехова, а кроме того, участвовала в независимых театральных проектах. Среди постановок с ее участием — «Принцесса Турандот» и «Пиковая дама» (Театр имени Вахтангова), «Маскарад» («Сатирикон»), «Ужин с дураком» (Театр Антона Чехова).

«Девочка далеко пойдет». Театр и кино в жизни Тихомировой

Танцы во многом сформировали мою актерскую индивидуальность. Мне легче входить в образ, находить очень точную пластику персонажа, что очень важно — ведь в каждом человеке заложена своя органика. Было несколько ролей, где мои героини танцевали профессионально. Любовь Тихомирова, интервью 2010 года

В беседах с журналистами знаменитость с удовольствием вспоминала, как во время практики в Театре Вахтангова танцевала в рамках роли на прогоне перед спектаклем, каблук с ее туфли отлетел в зал и попал в руки народному артисту СССР Василию Лановому. Тот рассмеялся и сказал: «Хорошая девочка, далеко пойдет». И оказался прав. Настоящую известность Тихомировой все-таки принесло кино. К счастью, не пошлые комедии, а качественные русские сериалы: «Сестры», «Молодожены», «Любовь моя». Пожалуй, ее амплуа — эмоциональная героиня с добрым сердцем и сложной судьбой.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Звезда отмечала, что «с наслаждением» примерила на себя роль не боящейся трудностей журналистки в «Сестрах». А еще, как и многие в ее профессии, Тихомирова обожает играть отрицательных и даже маргинальных персонажей.

Если бы вы знали, с каким удовольствием я играю различных бомжих, пьяниц, наркоманок… Обожаю изменять себя до неузнаваемости, когда зрители спрашивают: «А кто это?» Безумно интересно! К тому же это мое — я же характерная актриса. Любовь Тихомирова, интервью 2010 года

Знаменитость называла одной из своих любимых роль злодейки в сериале «Ведьма» (2016). А еще Тихомирова с воодушевлением вспоминает участие в основанном на импровизациях юмористическом шоу «Слава Богу, ты пришел!» в нулевых. Сыграв 200 ролей всего за пару лет, она получила «такой эмоциональный толчок, что потом было уже не остановиться». Сейчас Любовь Тихомирова активно играет в театре, участвует в антрепризных проектах («Папа в паутине», «Идеальная жена», «Служебный роман» и так далее). Кроме того, она преподает актерское мастерство в собственной студии, у которой два года назад появилась постоянная сцена в Москве.

«Иллюзия счастья». Скандалы с мужем, развод и финансовая яма

Звезда не состоит в серьезных отношениях, одна воспитывает 12-летнюю дочь Любаву. С ее отцом, композитором Ласло Долински, Тихомирова была в браке шесть лет — с 2013-го по 2019 год. Причиной расставания она называла «уход взаимного уважения» и признавалась, что долго надеялась сохранить семью. В попытках вывести супруга на эмоции она стала закатывать истерики, один раз выбила дверь ногой. «Если все тихо, то это подозрительно. В семье регулярно должны быть мордобои, синяки, выбитые зубы. Как сейчас говорят, „терочки“», — заявляла Тихомирова.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

До брака у актрисы был роман с коллегой Валерием Николаевым. После разрыва разочарованная актриса не стеснялась в выражениях — называла его сухим и черствым, холодным и расчетливым. «Женщин он бросает, и они остаются с иллюзией счастья, которое он им зачем-то подарил, а потом безжалостно отнял», — жаловалась звезда сериалов.