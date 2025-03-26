Дело о хищении 28 млн рублей у Владимира Этуша закрыли

Спустя шесть лет после смерти народного артиста России Владимира Этуша Следком закрыл дело о хищении у него 28 миллионов рублей. Бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия вернул деньги семье актера, сообщил ТАСС .

Следственное управление по Центральному административному округу Москвы вынесло постановление о прекращении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. С подозреваемого сняли подписку о невыезде.

Разбирательство длилось с 2017 года. Тверской суд Москвы заключил Барганджию под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчина утверждал, что передал деньги третьему лицу на реализацию делового проекта.

Впоследствии он возместил Этушу всю сумму. В январе 2018 года подозреваемый вышел на свободу, а через год Этуш скончался.

Ранее мошенники обманом завладели имуществом семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Актриса Наталья Дрожжина отделалась условным сроком, ее сообщники сели в тюрьму.