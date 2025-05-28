«Готовы на все ради славы». Сбылось предсказание Жириновского о Пугачевой

Много лет назад в прямом эфире лидер ЛДПР Владимир Жириновский поскандалил с Аллой Пугачевой, высказав певице много нелицеприятного. Его слова оказались пророческими, на это обратило внимание РИА «Новости» .

Скандал произошел 29 февраля 2012 года на телеканале «Россия 1» в программе «Поединок» Владимира Соловьева, в эфире которой проходили предвыборные дебаты между кандидатами в президенты. Пугачева выступала доверенным лицом Михаила Прохорова.

Певица задала Жириновскому вопрос о его поступках. Она спросила, планирует ли он изменить свое хамское поведение и перестанет ли грубить людям. Певица не дала политику ответить, перебив его.

«Не хамите мне. Я думала, что вы политик, хитрый человек, а вы просто клоун и псих», — заявила Пугачева.

На что Жириновский ответил, нелицеприятно высказавшись о творческой элите. Лидер либерал-демократов заявил, что многие артисты готовы на все ради славы и денег, саму Пугачеву он обвинил в низкой социальной ответственности. Политик подчеркнул, что карьера певицы построена не на таланте, а на пиаре и скандалах.

«За фанеру берете деньги. Голос звучит, а она стоит», — заявил политик.