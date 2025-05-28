«Готовы на все ради славы». Сбылось предсказание Жириновского о Пугачевой
Много лет назад в прямом эфире лидер ЛДПР Владимир Жириновский поскандалил с Аллой Пугачевой, высказав певице много нелицеприятного. Его слова оказались пророческими, на это обратило внимание РИА «Новости».
Скандал произошел 29 февраля 2012 года на телеканале «Россия 1» в программе «Поединок» Владимира Соловьева, в эфире которой проходили предвыборные дебаты между кандидатами в президенты. Пугачева выступала доверенным лицом Михаила Прохорова.
Певица задала Жириновскому вопрос о его поступках. Она спросила, планирует ли он изменить свое хамское поведение и перестанет ли грубить людям. Певица не дала политику ответить, перебив его.
«Не хамите мне. Я думала, что вы политик, хитрый человек, а вы просто клоун и псих», — заявила Пугачева.
На что Жириновский ответил, нелицеприятно высказавшись о творческой элите. Лидер либерал-демократов заявил, что многие артисты готовы на все ради славы и денег, саму Пугачеву он обвинил в низкой социальной ответственности. Политик подчеркнул, что карьера певицы построена не на таланте, а на пиаре и скандалах.
«За фанеру берете деньги. Голос звучит, а она стоит», — заявил политик.
Много лет Пугачева оставалась востребованной певицей и про слова Жириновского не вспоминали. Однако события последних лет показали, насколько он был прав. Певица, ранее выступавшая на главных сценах страны, оказалась никому не нужной за границей.
Жириновский точно предсказал поведение Пугачевой в сложной ситуации. В запале политик заявил, что многие представители творческой элиты готовы «лечь под любого руководителя» ради выгоды.
«Вы, артисты, как последние проститутки, ложитесь под любого руководителя за деньги!» — сказал он.
Начавшаяся спецоперация и бегство Пугачевой с мужем за границу подтвердили «пророчество» Жириновского.
Из-за действий Пугачевой пострадала не только ее карьера, но и карьера ее дочери, Кристины Орбакайте, которая столкнулась с трудностями в профессиональной деятельности.
Ранее в Сети появилось другое предсказание Жириновского — о переговорах российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом, сделанное в 2019 году. Он заявил, что о судьбе Украины будут договариваться Путин и Трамп.