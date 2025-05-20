Прогноз Жириновского по переговорам Путина и Трампа появился в Сети

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский при жизни сделал прогноз по переговорам российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом. Фрагмент его речи опубликовал блогер Кирилл Федоров в Telegram -канале.

Жириновский высказался на актуальную сегодня тему еще в 2019 году в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым». Политик заявил, что у глав России и Соединенных Штатов есть все шансы найти общий язык.

«Путин и Трамп могут договориться о судьбе Украины. Такая договоренность будет предусматривать признание США российского суверенитета над Новороссией», — заявил Жириновский.

Политик добавил, что при этом Трамп продолжит давить на Европу, к которой питает неприязнь.

Ранее стало известно, что американский президент отказался вводить новые санкции против России. Об этом он сообщил после телефонного разговора с Путиным.