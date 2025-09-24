24 сентября 2025 01:18 Голое выступление, песня для Цоя и отъезд в США. Бурная молодость Александра Баширова 0 0 0 Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

Сибирский самородок Александр Баширов начинал с ролей в культовых фильмах «Асса» и «Игла», но примелькался зрителям по сериалам о милиции. В молодости он позволял себе дерзкие выходки, успел пожить в США и предпочитал иностранок, но остановил выбор на русской певице. Как актеру из глубинки удалось прославиться — в материале 360.ru.

Биография Александра Баширова Родился 24 сентября 1955 года в деревне Согом северней Тобольска, воспитывался матерью, бабушкой и дедушкой в Тюмени. Его родители, сибирская татарка и ссыльный русский, разошлись после четырех лет брака. «С отцом у нас не было общения, но для меня это не имело значения. <…> Но мне было любопытно узнать историю его рода, и вообще свою родословную — и я узнал. <…> Отец мой из казачьего рода Косыгиных, из деревни Чернава в Липецкой области», — рассказал он.

Предки по материнской линии — исламские миссионеры. Бабушка Баширова хранила арабский свиток, который несколько лет назад передали в музей в Тобольске, теперь он называется Карагайской рукописью. В детстве Баширов заметил, что умеет влиять на людей, но решил не злоупотреблять этой способностью. Все ему в жизни давалось легко, будто само собой. После школы он переехал в Ленинград провалил экзамены на художника и пошел в техникум на плиточника-облицовщика. Поработав на цементном заводе в Выборге, вернулся в Сибирь и поступил в Тюменский государственный университет на филолога, но не окончил — призвали в армию.

Я по первой профессии — плиточник-облицовщик, а еще я — танкист. Все могу починить, но не хочу. Машину мне в сервисном центре чинят, пока я кофе пью. Но если надо, все сделаю — я человек неприхотливый, смекалистый, смышленый и неунывающий. Александр Баширов Актер

После демобилизации в 1984 году поехал в Москву и поступил во ВГИК на режиссерское отделение, учился с Иваном Охлобыстиным, Тиграном Кеосаяном, Федором Бондарчуком и Ренатой Литвиновой. Получил первую роль — в фильме «Чужая Белый и Рябой» Сергея Соловьева, которого считал своим крестным отцом. Из-за скандальной выходки Баширова едва не отчислили — сыграл Мефистофеля из «Фауста» в студенческом этюде полностью голым. В зале сидели преподаватели Сергей Бондарчук, Ирина Скобцева и Инна Макарова, которые не оценили творческий порыв. Студенту разрешили продолжить учебу, но пришлось перевестись из мастерской Игоря Таланкина к Анатолию Васильеву. Баширов и Цой После съемок в «Ассе» еще будучи студентом Баширов снялся в «Игле» с Виктором Цоем. Фильм стал лидером проката 1988 года, принес режиссеру Рашиду Нугманову пост первого секретаря Союза кинематографистов Казахстана, а поклонникам певца — песню «Звезда по имени Солнце».

Артисты не только снимались, но и выпивали вместе. Баширов высмеивал буржуазные повадки Цоя — музыкант не пил ни водку, ни пиво, ни портвейн, а только хорошее вино. Однажды благодаря такой избирательности родилась песня «Группа крови». Актеру пришлось взять на студии черную морскую шинель, чтобы съездить в «Березку», на предплечье которой хлоркой были отпечатаны ромб и цифра три. «Я сказал Виктору, что это группа крови — пошутил, а он назвал так песню, там слова есть „группа крови на рукаве, мой порядковый номер“ и так далее. Я потом над этим смеялся: „Витя, ты как Анна Ахматова: ‚Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда!“» — вспоминал Баширов. Бывали в студенческой комнате Баширова и другие знаменитости, например, бард Александр Башлачев, актер Петр Мамонов, рок-музыкант Константин Кинчев. Несмотря на теплые воспоминания о студенчестве в Москве, родным по духу городом актер считает Ленинград — в Санкт-Петербурге он до сих пор чувствует себя, как рыба в воде. Жены-иностранки Баширова История с «Группой крови» происходила, когда Баширов уже был женат на американке Венди Ньютон — дочери общественного деятеля, актрисы и документалистки Джоан Харви.

«Мы вместе учились во ВГИКе — там искать кого-то было невозможно: вообще ни на что времени не было! <…> Она мне потом призналась, что год вообще не понимала, что я ей говорю, потому что плохо знала русский язык», — рассказал он. Актер вступил в довольно обеспеченную семью, на время переехал в США и стал отцом мальчика по имени Кристофер. В 1990–1991 годах учил английский язык на курсах в Колумбийском университете, занимался в актерской мастерской под руководством Лоуренса Арансио в «Бергхоф-студии» в Нью-Йорке и мог бы рассчитывать на счастливую жизнь за границей, но «поманили березки», пришлось вернуться на родину. «Это судьба русского человека. Если я бываю где-нибудь за границей, то уже через три дня чувствую себя очень плохо. Ну не могу я жить в Америке!» — сказал он. До встречи с Ньютон Баширов уже крутил роман с иностранкой — студенткой Марией Ценскен из Швеции, которая поставила тот злополучный студенческий этюд и предложила выйти на сцену в костюме Адама. Отношения продлились не больше пары лет, но актер вспоминает ее с большим теплом — именно эта женщина научила его не врать.

Третьей и самой большой любовью Баширова стала солистка популярной в 1990-е годы группы «Колибри» Инна Волкова. Они познакомились в ленинградском Доме кино, актеру не хватало 50 рублей на билет до Москвы. Девушка одолжила деньги, новый знакомый спустил их на ухаживания за ней. «Мы очень сильно любим друг друга. Это очень просто быть вместе, не сложно на самом деле. Самое главное — быть естественным в отношениях. Я с детства понял, что я волшебник. Мне легко с ней», — рассказал он. Супруга снялась в его фильме «Железная пята олигархии» и написала к нему песню «Не герой». У четы родилась дочь Александра-Мария, которая тоже поступили во ВГИК на режиссерский. Фильмография Александра Баширова Как актер Баширов снялся в более чем 160 фильмах. Каждое поколение запомнило его по разным картинам — «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Граница: Таежный роман», «Сестры», «Медвежий поцелуй», «Штрафбат», «Гибель империи», «Жмурки». В балабановском «Грузе 200» он сыграл алкоголика, в «Апостоле» — Душина, в «Питер FM» — управдома, в «Мастере и Маргарите» Владимира Бортко — Бегемота.

В качестве режиссера выпустил три картины — снятый за 10 дней фильм «Железная пята олигархии», документалку о бомбардировках Югославии «Белград, Белград» и сериал «Удачи тебе, сыщик!». В 2014 году Баширов создал художественно-документальный фильм «Донбасс стучит в наше сердце». Он использовал кадры, снятые во время гуманитарной миссии в регионе — привез местным больницам гречку. Где сейчас Александр Баширов Актер вернулся в любимый Санкт-Петербург, продолжил сниматься в кассовых фильмах и сериалах. В 2024 году с его участием вышли фильмы «Небриллиантовая рука», «Операция „Холодно“», «Где наши деньги?», «Мусор», за год до этого — сериал «Король и Шут» и «Елки 10». С сыном от первого брака Баширов общается по видеосвязи. В Чикаго кроме Кристофера у него растут два внука.