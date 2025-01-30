Квартира Николаева и апартаменты Агутина. Российские звезды стали избавляться от жилья в США

Незадолго до 65-летия композитор и певец Игорь Николаев сделал крупную покупку. Он избавился от жилья в США, чтобы обзавестись квартирой в ОАЭ и отпраздновать там юбилей. Леонид Агутин тоже решил выставить свои апартаменты на продажу. Об этом сообщил сайт kp.ru .

О том, что Николаев интересовался недвижимостью в Дубае, рассказала певица Анна Калашникова. Она узнала об этом от своего риелтора, когда тоже подбирала квартиру. Промоутер Сергей Лавров сообщил, что композитор уже закрыл сделку.

«Сейчас выгодно вкладываться в недвижимость в Дубае, поскольку за год элитные квартиры там подорожали в среднем на три миллиона рублей», — сказал он.

После операции на сердце Николаев сократил количество гастролей, поэтому деньги на новое жилье могли появиться от продажи старого — в США. В пользу этой версии говорит тот факт, что он отметил день рождения в Дубае, хотя обычно приезжал в Майами.

В 1990-е годы автор «Дельфина и русалки» купил две квартиры в высотке Дональда Трампа в районе Sunny Isles, популярном у иностранцев. Одни апартаменты артист отдал старшей дочери, а вторые оставил себе. Ему досталась двухкомнатная квартира с тремя ванными комнатами стоимостью более миллиона долларов.

Жилье не простаивало, Николаев приезжал туда с семьей. Однако после пандемии обстоятельства изменились. Друзья композитора рассказали, что ему стало тяжело переносить долгие перелеты и оплачивать счета. Одних только налогов за майамские квартиры набегало по 32 тысячи долларов в год.

«Николаев верно рассудил, когда решил продать эти квартиры, поскольку в Штатах с приходом нового президента рынок недвижимости всегда лихорадит. По крайней мере он продал квартиры по их рыночной цене, пару миллионов долларов за них точно получил», — сказал риелтор Игорь Птахов.

Леонид Агутин был в Майами соседом Николаева. Он освободил от постояльцев свои апартаменты, вероятно, чтобы тоже выставить их на продажу. Певец приобрел жилье в начале нулевых, сейчас оно стоит 1,5 миллиона долларов (148,9 миллиона рублей).

Незадолго до новости о продаже недвижимости появились слухи сначала о разводе Николаева с Юлией Проскуряковой. Брак с молодой певицей стал для композитора третьим. До этого он жил с Наташей Королевой и журналисткой Еленой Кудряшевой.