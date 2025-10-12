12 октября 2025 00:04 Главный позор Илона Маска. Как Ксавьер превратился в Вивиан 0 0 0 Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Знаменитости

Более трех лет назад у американского миллиардера Илона Маска на одного сына стало меньше — Ксавьер сменил пол* и взял имя Вивиан Дженна Уилсон. Предприниматель поспешил откреститься от нерадивого отпрыска, что оказалось взаимным решением. Как сложилась судьба именитого трансгендера* — в материале 360.ru.

Как Ксавьер стал Вивиан Ксавьер Александр Маск родился 15 апреля 2004 года. Его назвали в честь персонажа из комиксов «Люди Икс». История со сменой пола* началась в 2022 году, когда Ксавьеру исполнилось 18 лет — юноша тут же лег под нож, чтобы стать девушкой. В штате Калифорния ему поменяли имя, фамилию он взял матери — канадской писательницы Джастин Уилсон. Маск и Уилсон были в браке с 2000 по 2008 год. Ксавьер был одним из трех близнецов. Всего у миллиардера 14 детей — Маск выступает за поднятие демографии и стремится оставить после себя как можно больше детей с высоким уровнем интеллекта. Заявление Ксавьера-Вивиан о разрыве связи с отцом — самым богатым человеком в мире — стало сенсацией в западных СМИ. Наследник Маска заявил, что «больше не живет со своим биологическим отцом и не хочет быть с ним связан каким-либо образом, формой или видом».

Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Решение Ксавьера стало ударом для Маска, который считается яростным противником ЛГБТ*. В 2024 году предприниматель перенес офис компании SpaceX из Калифорнии в Техас из-за политики губернатора Гевина Ньюсома, который подписал приказ о поощрении школ, защищающих права ЛГБТ*. Недавно миллиардер ополчился на Netflix из-за пропаганды нетрадиционных связей* на платформе. Также Маск призывал сажать в тюрьмы родителей и врачей, которые меняют пол* несовершеннолетним. После покупки Twitter (X) Маск заявил, что сменившие пол* люди не заслуживают каких-либо привилегий и отменил требование на использование «правильных местоимений или имен» в отношении трансгендеров*.

Личная трагедия Маска Предприниматель ранее заявлял, что врачи его обманули, заставив подписать согласие на прием Ксавьером блокаторов полового созревания. Маск отметил, что ему никто не объяснил, что эти блокаторы «просто препарат для стерилизации». Позже он заявил, что Ксавьер «умер» для него. «Я потерял сына. <…> Мой сын Ксавьер мертв, убит вирусом вокизма», — сказал бизнесмен.

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Маск раскритиковал идеологию «вокизма», которую навязывают представители ЛГБТ *, и назвал ее злом.

Интересно Вокизм (воукизм) — культура вовлеченности — идеологическое течение, на волне подъема движения Black Lives Matter (BLM). Его сторонники характеризуются обостренным вниманием к расовым предрассудкам, любым формам дискриминации, социально-экономическому неравенству, сексизму, ущемлению прав меньшинств* и требуют активного, резкого осуждения и преследования подобных проявлений. Вокизм (воукизм) — культура вовлеченности — идеологическое течение, на волне подъема движения Black Lives Matter (BLM). Его сторонники характеризуются обостренным вниманием к расовым предрассудкам, любым формам дискриминации, социально-экономическому неравенству, сексизму, ущемлению прав меньшинств* и требуют активного, резкого осуждения и преследования подобных проявлений.

В 2024 году Маск признался, что знал о трансгендерной* натуре сына с четырех лет. Он заявил, что тот родился геем* и немного аутистичным. Маск в соцсети описал ситуации, из-за которых он якобы пришел к такому выводу — сын помогал ему выбирать пиджаки, любил мюзиклы и театры.

Ответ Ксавьера-Вивиан не заставил себя ждать. Наследник назвал слова отца ложью, так как он никогда не любил мюзиклы и не участвовал в выборе одежды для него. В соцсети он фактически назвал отца наркоманом и нарциссом.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

«В штате Калифорния я официально признан женщиной, и меня не волнует мнение тех, кто ниже меня. Илон, очевидно, не может сказать того же, потому что в кетаминовом дурмане он отчаянно нуждается во внимании и признании от армии дегенеративных дурачков, которые спешат ему все это дать», — гневно высказался Маск-младший.

Чем сейчас занимается Ксавьер В ноябре 2024 Ксавьер заявил, что из-за победы на выборах президента Дональда Трампа он намерен покинуть Штаты. Он подчеркнул, что теперь не видит для себя будущего в США. «Даже если после инаугурации нового президента в стране не примут законы против трансгендеров*, сторонники подобных мер никуда не денутся», — пожаловался юноша в соцсетях. В марте 2025 года Ксавьер жил в Токио и изучал языки, в его арсенале французский, испанский и японский.

Фото: Instagram**/vivllainous

Ксавьер заявляет, что не зависит финансово от отца и не полагается на его славу и имя. Он утверждал, что проживает в квартире с тремя соседями. В 2024 году получил высшее образование и отметил, что свое будущее планирует связать с обучением девочек. В марте Ксавье-Вивиан заявил, что намерен работать моделью. На подиуме он действительно появился — с подтянутой фигурой и длинными русыми волосами. В последнее время Ксавьер-Вивиан активно выступает на неделях моды в Париже и Нью-Йорке. Однако СМИ заметили, что на последних показах юноша выглядел изможденным и как будто в измененном сознании. Его утверждения о независимости вызывают большие сомнения, вряд ли модельеры всерьез воспринимают трансгендера*, лишь используя его скандальную славу отверженного сына самого богатого человека в мире, а ЛГБТ*-сообщество делает из него символическую жертву и символ борьбы с трансфобией. * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ. **Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.