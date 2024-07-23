«Я потерял сына». Маск жестко высказался о «вокизме» и блокаторах полового созревания

Блокаторы полового созревания по сути являются препаратами для стерилизации. Об этом в интервью психологу Джордану Питерсону для Daily Wire рассказал основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

Он напомнил, что его сын принимал блокаторы полового созревания, после чего сменил пол. Миллиардер отметил, что его заставили подписать документы за сына и пригрозили, что ребенок может покончить с собой.

Маск раскритиковал идеологию «вокизма», которую навязывают представители ЛГБТ *, и назвал ее злом.

«Я потерял сына. <…> Мой сын Ксавье мертв, убит вирусом вокизма», — подчеркнул бизнесмен.

Как напомнил RT, сын Маска в возрасте 18 лет сменил имя на женское и перестал общаться с отцом.

Ранее предприниматель решил перенести офис компании SpaceX из Калифорнии в Техас. На этот шаг Маск пошел из-за того, что губернатор штата Гэвин Ньюсон подписал постановление о поощрении школ, где защищаются права представителей ЛГБТ*.