Певица Лада Дэнс заявила, что не готова тратить силы на серьезные отношения

Певица Лада Дэнс долгие годы не вступает в серьезные отношения. О причинах вести жизнь одиночки она рассказала в беседе с Леди Mail.ru.

Она объяснила, что уже была замужем однажды. Однако больше повторять продобный опыт певица не готова.

По словам Лады Дэнс, она просто не хочет тратить силы на поддержание серьезных отношений с мужчинами. Ей гораздо проще и комфортнее быть одной и самостоятельно планировать свою жизнь без оглядки на другого человека.

Она подчеркнула, что для того, чтобы оставаться интересной мужчине, нужно отдавать ему много энергии. А Дэнс тратит ее на развитие шоу-бизнеса, добавил KP.RU.