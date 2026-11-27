Фото Аллы Пугачевой без ретуши удивило россиян
Певица Алла Пугачева выложила в социальные сети фото своего лица крупным планом. Артистка отказалась от макияжа, ее фото вызвало большой резонанс и десятки комментариев в сети.
На селфи Алла Пугачева смотрит прямо в камеру при ярком дневном освещении. Солнечные лучи падают на ее лицо, шею и открытые плечи. Косметику певица не использовала, фото также не обрабатывали в редакторе.
Для кадра исполнительница выбрала летний красный топ в мелкий белый горошек с оборками. Голову певицы украшает объемная белая кожаная кепка-картуз с металлической кнопкой.
На лице и в зоне декольте Пугачевой отчетливо проступают многочисленные веснушки и возрастная пигментация.
Публикация сразу вызвала бурную реакцию среди подписчиков артистки. Многие пользователи жестко раскритиковали решение звезды показать возрастные изменения крупным планом, но многие и поддержали певицу.
Что говорят о внешности Аллы Пугачевой
«Лучше бы не показывала!» — написала одна из читательниц.
«Зачем это показывать?» — поддержали ее другие фанаты.
Некоторые подписчики с трудом признали исполнительницу без привычного концертного грима. «Не узнала», — призналась одна из пользовательниц сети. Другая комментаторша тоже резко оценила сам снимок: «Мне кажется, это полная фигня. Алла, не сдавайся».
Еще один пользователь и вовсе сравнил артистку с киногероем: «Граф Дракула».
Внимание публики привлек и головной убор артистки.
«Боже, у меня такая кепка была в 2004 году белая и с кнопкой», — вспомнила одна из подписчиц.
Нашлись в комментариях и саркастичные реплики в адрес семьи певицы и ее преданных поклонников.
«Красавица, Пугалкин просто в восторге», — съязвила читательница.
«Щас все будут писать: "Красотка"», — предсказал реакцию фанатов другой пользователь.
«Кто это? Мне жутко от этого лица. Лицо-маска», — написала очередная подписчица певицы. Ее поддержала другая: «Триллер, леденящий душу».
При этом большая часть аудитории все же заступилась за 77-летнюю артистку.
«Смело! И красиво!» — похвалила певицу поклонница.
«Для своих лет прекрасное состояние лица. Ничего не висит», — добавила другая женщина.
«Для начала нужно дожить до 77, остаться при этом в здравом уме и при памяти. И да! Выглядит она превосходно», — возмутилась критикой еще одна подписчица.
В свои 77 лет Алла Пугачева продолжает выбирать провокационные наряды. В июне 2024 года примадонну засняли в коротком платье в Лимассоле.