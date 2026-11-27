Певица Алла Пугачева выложила в социальные сети фото своего лица крупным планом. Артистка отказалась от макияжа, ее фото вызвало большой резонанс и десятки комментариев в сети.

На селфи Алла Пугачева смотрит прямо в камеру при ярком дневном освещении. Солнечные лучи падают на ее лицо, шею и открытые плечи. Косметику певица не использовала, фото также не обрабатывали в редакторе.

Для кадра исполнительница выбрала летний красный топ в мелкий белый горошек с оборками. Голову певицы украшает объемная белая кожаная кепка-картуз с металлической кнопкой.

На лице и в зоне декольте Пугачевой отчетливо проступают многочисленные веснушки и возрастная пигментация.

Публикация сразу вызвала бурную реакцию среди подписчиков артистки. Многие пользователи жестко раскритиковали решение звезды показать возрастные изменения крупным планом, но многие и поддержали певицу.

Что говорят о внешности Аллы Пугачевой

«Лучше бы не показывала!» — написала одна из читательниц.

«Зачем это показывать?» — поддержали ее другие фанаты.

Некоторые подписчики с трудом признали исполнительницу без привычного концертного грима. «Не узнала», — призналась одна из пользовательниц сети. Другая комментаторша тоже резко оценила сам снимок: «Мне кажется, это полная фигня. Алла, не сдавайся».