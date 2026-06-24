Пугачеву в мини-платье засняли на видео в Лимассоле

Путешественница сняла на видео Аллу Пугачеву в Лимассоле. Певица в коротком розовом платье прогуливалась по набережной в компании с мужем, The Voice утверждает, что артистке врачи рекомендовали больше ходить.

Автор видео сняла звезду издалека. Пугачева выглядит бодрой и собранной, ее короткое платье гармонирует с белыми кроссовками.

Примадонна при этом опирается на руку супруга. Тот выбрал для выхода в свет спортивный аутфит в спокойных тонах. Снявшая ролик девушка не стала мешать паре гулять.

Алла Пугачева с мужем уехали из России после начала СВО. Артисты жили в Израиле, а затем перебрались на Кипр. В Лимассоле певицу уже несколько раз встречали блогеры — одна из них замечала, что Пугачева «очень старенькая».

В деревне Грязь у Аллы Пугачевой и ее супруга остался огромный особняк, продать его звезды не могут.