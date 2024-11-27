Филипп Киркоров как диагноз и приговор

Кто самый дорогой Дед Мороз на эти праздники? Угадайте с трех раз! Или сможете с первого? Да, да, это же Филипп Киркоров. Более того, по сравнению с прошлым годом он поднял свой гонорар с 10 до 12 миллионов долларов, сообщил Telegram-канал Mash. Как такое могло произойти после того, как Киркоров, казалось бы, осрамился? Элементарно!

Когда случилась так называемая голая вечеринка, я написал, что нам, людям, плюнули в лицо. Однако это был только первый плевок. Дальше — больше, смачнее. Ведь утереться придется в первую очередь тем, кто заявил: все, «голая вечеринка» с участием селебрити и бизнесменов во время СВО — это черта, за которую переступать нельзя. Нет, нет, ребята, написал я, — не ждите никаких перемен. Все останется так, как прежде. Но эта история не о моей прозорливости — ни в коем разе. Просто каждый человек, умеющий анализировать, понимал, что никакие «голые вечеринки» не способны пошатнуть привычное положение дел. Омерзительное и подлое положение. Нужно куда большее. Нужно, чтобы общество вздрогнуло и поняло: так, как раньше, жить просто нельзя. Ну и? Что на выходе? Что-то поняло общество?

Фото: Global Look Press

А на выходе в результате «голой вечеринки» пострадала, по сути, только Настя Ивлеева. Между тем все эти дебелые селебрити вроде Филиппа Киркорова быстро вернули себе репутацию. Вкатились обратно в эфиры, ездят с концертами. Причем на государственные мероприятия.

Киркоров окончательно стал символом того, что российским селебрити ничего не грозит. Они неприкасаемые.

Вообще я помню времена, когда Киркоров был не столь отвратителен. Он пел адекватные песни. Выглядел как человек, а не как пришелец с планеты, где правит запрещенная в России организация. Кто испортил его потом? Алла Борисовна Пугачева? Или он изначально был такой? То, во что превратился Киркоров, — символ той звенящей пошлости и воинствующего мещанства, которые охватили и захватили Россию. Почему я так говорю? Нет, не сужу по внешности, ни в коем разе. Но человек приезжает в Донбасс, находящийся под обстрелами, и дарит свои куклы. Это как вообще? В какой реальности существует? Тогда сказали: Киркоров через Донбасс (уже мерзко!) отстирывает свою репутацию. Но ведь неправда! Ему не надо ничего было отстирывать — он вхож туда, куда простым смертным вход запрещен.

И что мы видим? Филипп светит лицом на федеральных телеканалах в прайм-тайм. О нем выходит фильм с его участием (что-то про брата — я, правда, не смотрел). Теперь узнаем, что стоит Филипп на Новый год дороже остальных. То есть вся эта, скажу просто, движуха пошла ему на пользу. Добавила бонусов. Как любила повторять Алла Борисовна: «Черный пиар — тоже пиар».

Так а что сам Киркоров? Его ли только вина в том, что бизнесмены и чиновники платят ему деньги за корпоративы? Его ли только вина в том, что зрители не переключают канал, когда смотрят на него в прайм-тайм? Да, Россию очень долго кормили непотребством — и многие привыкли. Как же был прозорлив великий Алексей Балабанов, когда дал во втором «Брате» легендарный диалог: — Не, Киркоров мне не нравится. Слащавый он, подкрашенный, одно слово — румын. — Так он же болгарин. — Да? А какая разница? Вот, действительно, какая? Ибо имя им легион. Знаете, что самое трагикомичное: потом Киркоров уйдет в никуда. Останется в памяти этот человек исключительно благодаря вот этому диалогу из ленты Балабанова. Зато пожил сытно. Но разве это критерий?

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Однако сейчас, когда вы станете смотреть на Киркорова, видеть его в «Голубых огоньках», в кино, в передачах, знайте — пока это лицо и такие же лица показывают в прайм-тайм, ничего в России не изменится. Ни-че-го.

И бойня будет продолжаться долго, если не вечно. Потому что нужны изменения внутри страны, внутри сознания и самосознания. А иначе: Филипп Киркоров — это диагноз и, в общем-то, приговор.

…оставлю тут послесловие. Только что мне позвонил поэт Женя Барулин и сообщил: «Дима Черепок погиб». Дима был нашим, севастопольским, бардом. Талантливым, искренним человеком. Он ушел на фронт добровольцем. Военным медиком. Во второй раз. Он погиб, вытаскивая с поля раненых. Спас десятерых, а потом его накрыло минометным обстрелом. И теперь у меня из глотки рвется крик. Такие люди, как Дима Черепок, — лучшие люди — погибают, пока по телевизору пляшут Киркоровы. Разве такую страну мы хотели получить?..