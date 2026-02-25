Фанат Пугачевой и БТР: как старший брат Галкина сколотил миллионы на оружии

На днях выяснилось, что старший брат супруга Аллы Пугачевой Дмитрий Галкин имеет паспорт Кипра. Бизнесмен этот — непростой персонаж: владеет долей в компании «Оружейные мастерские», которая производила оружие и технику для ВС России. Именно в его доме в Израиле в первое время после бегства из России жила певица с мужем-иноагентом и детьми. Что связывает Дмитрия Галкина с его одиозным родственником, помимо родственных уз, разбирался 360.ru.

Первое знакомство с Пугачевой Дмитрий Александрович Галкин родился 4 августа 1964 года в семье военного Александра Галкина. Отец дослужился до генерал-полковника с 1987 по 1997 год. Возглавлял Главное автобронетанковое управление Минобороны СССР и России. Позже был депутатом Госдумы. Мать Наталья Галкина (в девичестве Прагина) — еврейка по национальности, кандидат физико-математических наук. Посвятила жизнь сейсмологии и работала старшим научным сотрудником Международного института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН. Разница между Дмитрием и Максимом* — 12 лет, и маленький Дима часто помогал матери пеленать младшего брата. Родители шутили, что озорной старший сын — это пробная версия ребенка, а спокойный Максим* — его усовершенствованная версия. Во время военной службы Александра Галкина отправляли в ГДР, где он познакомился с Аллой Пугачевой, тогда артистку пригласили выступить перед советским командованием. Так у маленького Димы появилось фото с будущей родственницей.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Там же, в Германии, Дмитрию подарили долгожданных игрушечных резиновых индейцев, которые в СССР не продавались. Из армии в бизнес Поскольку Дмитрий родился в семье потомственного военного, после школы вопросов о том, куда идти учиться, у него не возникло: очевидным выбором для юноши было военное училище. После — служба. В общей сложности он провел в рядах вооруженных сил до 1995-го, а затем начал делать первые шаги в сторону предпринимательства. Когда Александр Галкин возглавил Главное бронетанковое управление Минобороны России, Дмитрий занялся поставками вооружения ведомству — в 1995-м он был генеральным директором ЗАО «Автопромимпэкс». По всей видимости, параллельно Дмитрий открыл продюсерский центр «Центум», который раскрутил группу «Чай вдвоем», но вскоре новоиспеченный предприниматель полностью ушел из шоу-бизнеса. В 2005–2006 годах он возглавлял дирекцию по координации техники специального и военного назначения УК «Группа ГАЗ».

Фото: Соцсети Максима Галкина*. Со старшим братом Дмитрием в детстве

До 2017 года Дмитрий входил в состав директоров ООО «Военно-промышленная компания», которая управляет Арзамасским машиностроительным заводом. Организация стала крупнейшим поставщиком БТР и другой колесной техники в России в качестве подрядчика для Минобороны и других силовых структур. Например, компания поставляла бронемашину «Тигр», БТР-80 и БТР-82, утилизировала и обслуживала боевую технику. В 2022 году Дмитрий Галкин был соучредителем и владельцем 25% уставного капитала компании «Оружейные мастерские», которая также производила оружие и боеприпасы. Годом ранее организация заработала 1,2 миллиарда рублей, в том числе чистой прибыли — 49 миллионов. Когда в 2023 году в отношении компании ввели санкции, она постепенно изменила профиль работы. Официально организация поставляет только гражданскую продукцию. Однако лицензия на производство боевой техники у компании до сих пор не отозвана. По данным телеграм-канала Baza, в октябре 2025 года Дмитрий Галкин продал свои 25% акций «Оружейных мастерских» бывшему совладельцу Юрию Дружинкину.

Фото: Соцсети Максима Галкина*

Примерно в это же время в израильском реестре о недвижимости появилась отметка о кипрском паспорте Дмитрия и его супруги. Спустя полгода формальностей Галкин выкупил свою долю в компании обратно. Личная жизнь Дмитрия Галкина Первой женой старшего брата юмориста-иноагента стала дама по имени Юлия. В июне 1998 года она родила ему сына Никиту. Вторая его избранница — Наталья Быданова. Пара поженилась в 2007 году, причем Наталья уже успела родить Дмитрию дочь Алину. Тамадой на свадьбе пары была телеведущая Тина Канделаки. Через два года в семье появился сын Григорий. Первенец Никита владел долей завода «Камешковский технологический центр». Григорий — начинающий рэпер под псевдонимом Talent — внешне очень похож на своего знаменитого дядю. Дочь Алина получила высшее образование в МГИМО и переехала в Швейцарию. Ее крестной стала Алла Пугачева. Дмитрий Галкин любит ездить на мотоцикле Harley Davidson и слушать песни Григория Лепса, Владимира Высоцкого и группы Led Zeppelin.

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look / www.globallookpress.com

Богатства и таинственные обыски По данным Shot, Дмитрий Галкин владеет пятью земельными участками в Новой Москве общей площадью около 80 соток. На одном из них построен коттедж площадью 590 квадратных метров и стоимостью 1,3 миллиарда рублей. Также у предпринимателя имеется квартира в Черемушках площадью 103 «квадрата» и стоимостью 44,3 миллиона рублей, два Mercedes, на которые записаны штрафы на 147 тысяч рублей. По слухам, у Дмитрия есть паспорт Израиля. Там же на него оформлен особняк в элитном районе стоимостью около шести миллионов долларов (460,5 миллиона рублей). В июне 2024 года в рублевском доме Дмитрия прошли обыски. У предпринимателя изъяли носители информации и некоторую технику. Официально следственные действия никак не комментировали. По одной из версий, которые начали тогда распространять в Сети, обыски были связаны с уголовным делом о хищениях в Минобороны, по другой — у него якобы нашли паспорт Израиля, который он скрыл от миграционной службы. Общаются ли братья Галкины после 2022 года В сентябре 2022 года Максим Галкин* с Аллой Пугачевой и детьми воспользовались гостеприимством старшего брата Дмитрия и поселились в его израильском особняке. По данным СМИ, братья до сих пор близко общаются, несмотря на разные политические взгляды.

* Признан в России иноагентом.