Сегодня 02:19 Бросила Ефремова, сделала карьеру, сгорела от рака. Евгения Добровольская ушла из жизни 0 0 0 Фото: Natalya Loginova/Global Look Press / Global Look Press Знаменитости

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В пятницу, 10 января, умерла актриса Евгения Добровольская, последний год боровшаяся с тяжелой болезнью. Артистка сыграла в кино, сериалах и спектаклях более ста ролей, работала с Олегом Табаковым, ее без преувеличения любила вся страна. 360.ru — о знаковой карьере и не всегда простой личной жизни знаменитой актрисы, уход которой стал настоящим ударом для коллег и поклонников.

Что известно о смерти Евгении Добровольской Добровольская умерла спустя всего две недели после своего 60-летия. О ее смерти сообщили в МХТ имени Чехова. В театре рассказали, что в последние годы артистка боролась с тяжелой болезнью — но «при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны». По информации сайта kp.ru, Евгения Добровольская лечилась от онкологического заболевания. Известно о нем стало только год назад. Как пишет издание, артистка слишком поздно узнала диагноз. К тому моменту рак уже был на последней стадии. Лечение актрисы оплачивал театр. По данным Telegram-канала Mash, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, возникшая на фоне онкологического заболевания. Коллеги актрисы отметили ее стойкость, талант и искренность в творчестве.

Фото: РИА «Новости»

Детство и юность Евгении Добровольской «Мою мать бесило во мне все» Выросла Добровольская в очень обеспеченной семье советских служащих, не имевших никакого отношения к искусству. И, как рассказывала сама артистка в интервью, отрывки из которого привел сайт kp.ru, ее детство было непростым: сложные отношения с матерью оставили психологические травмы. «Мою мать бесило во мне все: внешность, одежда, манера разговора. Как только я появлялась, она уходила», — рассказывала артистка. В «Клетке для канареек» Еще в школе Евгения Добровольская начала заниматься в театральной студии, а после окончила ГИТИС — но профессиональная карьера ее карьера началась раньше, с блистательной драмы Павла Чухрая «Клетка для канареек». Юная, бесконечно талантливая актриса безупречно исполнила главную роль. Здесь же она повстречала Вячеслава Баранова, который позднее станет ее первым мужем.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь: бурные романы и семейные драмы Пара поженилась в 1983 году, но из-за отсутствия собственного жилья отношения начали трещать по швам. Развод Добровольской и Баранова произошел в 1987-м, несмотря на рождение сына Степана, который позже уехал жить в Лондон, где организовал свой бизнес. Во второй раз Добровольская вышла замуж за Михаила Ефремова. Их роман начался на сцене спектакля «Тень». Совместная жизнь оказалась сложной. По словам актрисы, после развода она впала в депрессию и начала злоупотреблять алкоголем, что чуть не разрушило ее карьеру и жизнь. Новые отношения и дети Позже Евгения встретила оператора Дмитрия Мананникова, от которого родила дочь Анастасию. Ее следующим избранником стал актер Ярослав Бойко, но и эти отношения не продлились долго — актриса также родила от него ребенка, хотя Бойко на тот момент был в браке. Четвертым спутником жизни стал Дмитрий Липскеров, с которым она была в гражданском браке. У актрисы четверо детей, каждый из которых пошел своей дорогой. «Та женщина, которая держится за мужчину и говорит: „Ой, как же я без него“ — ну, это глупость. У меня прекрасная семья, я живу с детьми, я живу для них. Муж — это посторонний человек, он не родственник. Он просто не родственник, вы можете это понять?» — объясняла на телеканале НТВ свое отношение к браку Добровольская.

Фото: РИА «Новости»

Актриса, которую знала вся Россия Востребованной актрисой Евгения Добровольская оставалась в любом возрасте. Она играла в МХАТ имени Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова, театре-студии «Современник-2». С 1991 года служила в МХТ имени Чехова. Почти каждая ее роль в фильмах оказывалась знаковой — «Механическая сюита», «Клетка для канареек», «Кризис среднего возраста», «32 декабря», «Пока не выпал снег», «Ирония судьбы. Продолжение», сериал «Королева Марго» — в каждой из этих лент актриса перетягивала на себя львиную долю зрительского внимания. Государственное признание Заслуженной артисткой России Евгения Добровольская стала в 1998 году. Уже в 2005-м ей присвоили звание и народной артистки. Призы за лучшую женскую роль она получала и в Польше. Игра в «Артистке» принесла ей «Золотого орла».

Как отреагировали на смерть Добровольской друзья и коллеги Народный артист России Валерий Баринов в беседе с News.ru назвал смерть Добровольской огромным горем. Он отметил, что это потеря и для друзей, и для театра, и для зрителей. Баринов добавил, что не помнит плохих работ у Евгении Добровольской, каждая ее роль попадала в точку. Воспоминаниями о своей партнерше по работе поделился с 360.ru и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. «Прекрасная мать, четверо детей. Подняла всех на ноги. Ужасно грустно, что ее не стало. Царство ей небесное», — сказал Золотовицкий.