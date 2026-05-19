Сегодня 00:10 Ранимая, но дерзкая и независимая. Еве Польне – 51: как сложилась творческая и личная жизнь певицы 0 0 0 Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look / www.globallookpress.com Шоу-бизнес

Знаменитости

Скандалы

Музыкальные клипы

Семья

Концерты

Песни

Отношения

Музыка

Интервью

Популярной российской певице Еве Польне 19 мая исполняется 51 год. Пик ее популярности пришелся на конец 90-х — начало нулевых, но она до сих пор остается успешной исполнительницей. О творческом пути Польны — в материале 360.ru.

Тихая домашняя девочка

Ева Польна родилась в Ленинграде в 1975 году в семье военного врача (отец) и инженера-технолога (мать). Мать была русской, отец — наполовину поляком, наполовину украинцем. Во многих открытых источниках говорится, что настоящее имя певицы — Елена Польная. Однако в 2023 году в эфире YouTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» знаменитость говорила о своем сценическом имени как о настоящем. Она отмечала, что когда она родилась, имя было редким, пусть и вполне органичным для межнационального брака. Звезда признавалась, что теперь Ев стало так много, что она даже задумывается о смене имени.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Будущая звезда росла тихим прилежным ребенком. В садик не ходила, училась в школе с английским уклоном, любила научную фантастику, мечтала стать астронавтом. Музыкой и танцами она тоже увлекалась уже тогда. Юные годы певица вспоминает как довольно сложные: «В это время ты не знаешь, каким вырастешь и кем будешь. Каждый день в школе или в институте ты должен доказывать свое право на существование и уважение. Это тяжело, болезненно…» После школы интеллигентная девушка выучилась на библиографа и информационного менеджера. Однако работать по профессии не пришлось.

Я всегда пела, делала домашние концерты. Когда мне было четыре года, я брала четыре платка, заправляла их за резинку от трусов, вставала на подоконник и танцевала. И так получилось, что в студенческом возрасте мы с подругой подтанцовывали в разных вокальных коллективах. Как-то одна из солисток нас спрашивает: «Кто-нибудь петь умеет? Сможете на бэке спеть?». Ева Польна

С 1994 года Польна стала бэк-вокалисткой петербургской группы «А-2» и выступала с рок-композициями в клубах. А в 1996-м познакомилась с композитором Юрием Усачевым, который искал для своего проекта солистку. Именно тогда появились «Гости из будущего». Кстати, в этой группе Ева не только пела, но и писала песни, а еще создавала сценические костюмы и занималась постановкой шоу.

Одиннадцать лет вместе

Вначале «Гости из будущего» пели в непопулярном стиле джангл. Россияне не оценили первый альбом — «Через сотни лет», — и коллектив сменил направление. Первая же песня, записанная в стиле поп, — «Беги от меня» — стала хитом. Раскруткой группы занялся продюсер «Отпетых мошенников» Евгений Орлов. Юрий и Ева переехали в Москву, и уже здесь началась их настоящая звездная карьера.

Фото: Aleksey Trishin/Russian Look / www.globallookpress.com

Последовали другие громкие хиты: «Зима в сердце», «Игры, в которые играют люди», «Нелюбовь», «Метко» и многие другие. Группа стала мегапопулярной и просуществовала до 2009 года. За это время Польна также пела дуэтом с другими известными исполнителями — исполнила композицию «Ждать и петь» с Константином Легостаевым и «Ты зачем говоришь о любви» с Сергеем Жуковым. Некоторые музыкальные критики считают, что лучшие свои песни Польна сочинила и исполнила в составе «Гостей из будущего». Певица признавалась, что уходить из группы после 11 лет было непросто, но она чувствовала, что это необходимо.

Когда мы расстались как близкие люди, я подумала: это же я, мои песни, моя музыка — ну почему я должна это все бросать? А потом поняла, что мне не нужен некий абстрактный партнер, потому что я тяну все на себе. Для подавляющего большинства я была просто девушкой, которая поет, а не автором пары десятков хитов, звучащих на всю страну. Ева Польна

В одном из интервью в 2021 году Ева отмечала, что Юрий Усачев потерял интерес к проекту, и ей было грустно это наблюдать, так что она сама предложила ему пойти разными дорогами.

Скандал с отцовством

Ходили слухи, что распад группы совпал с расставанием Евы и Юрия как пары. В клипах между ними была такая химия, что трудно было не предположить, что их связывало что-то большее, чем творчество. Однако Польна с Усачевым утверждали, что они близкие друзья. Правда, по данным некоторых СМИ, однажды Ева якобы проговорилась о романе с коллегой. В 2001 году Ева призналась, что «не делает половых различий»* для близких людей. Для поклонников это не должно было стать сюрпризом — в некоторых песнях, включая культовую «Беги от меня», певица обращалась к женщине. В целом же распространяться о личной жизни Польна не любила — и скрываться получалось так хорошо, что рождение у нее дочери в 2005 году наделало много шума. Артистка была не замужем и не стала объявлять имя отца. Долгое время оно оставалось тайной. Поговаривали, разумеется, что здесь замешан Усачев.

Фото: Igor Rodin/Russian Look / www.globallookpress.com

Лишь годы спустя стало известно, что отец Эвелин — певец Денис Клявер. Он сам объявил об этом на всю страну, не на шутку рассердив бывшую. «О том, что Денис все рассказал в телевизионной программе, узнала от журналистов. Они начали мне звонить, чтобы я дала свои комментарии, а я ничего не могла сказать. Мы договорились, что будем молчать о том, что между нами произошло», — вспоминала певица. Выяснилось, что Ева и Денис никогда не жили вместе, но остались в хороших отношениях, и Клявер активно участвовал в воспитании Эвелин. Через два года после первого ребенка Польна родила второго, тоже дочку. Ее назвали Амалией. На сей раз отец был известен — на тот момент Ева была замужем за ресторатором Сергеем Пильгуном. Правда, отношения были далеки от идеальных — муж хотел, чтобы Польна завершила карьеру и посвятила себя семье, — и брак продержался недолго.

Сохранила свой стиль

Сольная карьера Евы Польны началась с песни «Парни не плачут». За ней последовали «Не расставаясь», «Миражи», «Корабли», «Весь мир на ладони моей» и так далее. Певица отмечала, что первые два года одиночного плавания дались непросто, однако у нее все получилось. В 2013 году она отправилась в концертный тур по крупным городам России, а в конце того же года была признана самой ротируемой в РФ и странах СНГ певицей. При этом ее первый сольный альбом — «Поет любовь» — вышел только в 2014-м. Тремя годами позже свет увидел альбом «Феникс». Последний на данный момент альбом — «Открытый космос» — вышел в 2023 году.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Польна до сих пор продолжает заниматься музыкой, давать концерты, выпускать релизы — и радовать поклонников фирменным стилем, за который они полюбили ее еще в «Гостях из будущего». Правда, в 2018-м она удивила фанатов, исполнив шансон в шоу «Три аккорда». Музыка — все еще главное, но не единственное увлечение Евы. Она рисует карандашами и маслом, коллекционирует шляпы и пишет стихи под псевдонимом Жозефина Аскольдовна. Что происходит сейчас в личной жизни артистки, неизвестно. В беседе с журналистами она подчеркивает, что ей нравится быть независимой. Многие отмечают, что с годами Польна сильно располнела. Она не скрывает, что годами изнуряла себя диетами и тренировками, но потом приняла себя такой, какая есть: «Это фигура моя такая. Я недовольна своей формой, но я себя люблю». * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.