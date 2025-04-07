07 апреля 2025 17:56 Ева Карицкая винит в смерти Паши Техника двух человек. Что узнала вдова музыканта 0 0 0 Фото: Ева Карицкая, Паша Техник / Соцсети Знаменитости

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Рэпер Паша Техник

Умер Паша Техник

Тело культового рэпера Паши Техника должны доставить в Москву из Таиланда 9 апреля. Музыканта несколько дней пытались спасти в местной больнице, но безуспешно. Все это время рядом с ним была экс-супруга. Кого и почему Ева Карицкая винит в смерти отца своего единственного сына — в материале 360.ru.

Кто такая Ева Карицкая, жена Паши Техника Настоящее имя Евы Карицкой — Кристина Мельничук. Будущая блогерша родилась на Украине в 1994 году. Росла в неполной семье, после школы поступила в Киевский национальный университет технологий и дизайна, но не окончила вуз, переехав в Москву. С Пашей Ева познакомилась, когда ей было 18 лет. Сначала они переписывались, потом начали встречаться, а через год совместной жизни отправились в ЗАГС. В 2019 году у пары родился сын Иван.

И хотя Техник много помогал ей в тот период, ухаживал за младенцем, их совместная жизнь была, мягко говоря, далека от идеальной. Вместе с тем, вопреки изменам, Ева не бросала Пашу, хотела помочь побороть наркозависимость и даже добилась того, чтобы он прошел лечение. Но, к сожалению, рехаб дал только временный эффект.

Фото: Ева Карицкая / Соцсети

В 2021 году Карицкая объявила, что расстается с Техником, поблагодарила за сына, но призналась, что жалеет о «потерянных годах». Весной 2023 года брак расторгли официально. На этом, правда, их отношения все равно не закончились: в феврале этого года Ева обвинила Ивлева в домашнем насилии и попытках ворваться к ней в квартиру с перцовым баллончиком. Паша слова экс-жены тогда опроверг.

Незадолго до госпитализации рэпера Ева завела Telegram-канал, где собиралась рассказывать о том, как собирается судиться с ним из-за алиментов. Кто бы мог подумать, что через считаные дни она сообщит там о том, что его больше нет в живых?

Фото: Паша Техник / Соцсети

«Запомню тебя таким счастливым. Люблю» Хотя шансы выжить у Техника были минимальными, Карицкая до последнего верила в то, что Пашу получится спасти. В Таиланд Ева прилетела, как только узнала, что бывший муж попал в больницу. Позже она заявила, что окружение музыканта поместило его в первую попавшуюся клинику, где не могли оказать помощь должного уровня. В этой больнице Пашу ввели в искусственную кому, давали максимальные дозы вазопрессоров и антибиотиков, а также подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ.

Интересно В клинику Техник попал 27 марта с острым респираторным дистресс-синдромом. Постепенно у Ивлева развились полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность. Легкие были поражены почти на 100%. В клинику Техник попал 27 марта с острым респираторным дистресс-синдромом. Постепенно у Ивлева развились полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность. Легкие были поражены почти на 100%.

«Риски есть лежать месяц и разлагаться в этом госпитале, где ничем ему не помогают», — рассказывала Карицкая в одном из видеосообщений в своем Telegram-канале.

Фото: Ева Карицкая / Telegram

Позже она еще несколько раз ругала уровень оказания помощи в Таиланде. Помимо прочего, возмущение Евы вызвало то, что медики несколько дней по неясным причинам не хотели проверять работу мозга рэпера, хотя от этого зависел его вероятный перевод в клинику в Бангкоке.

Еще на заметку: кое-какие *** привезли его в эту клинику, когда могли привезти в нормальную, когда ему стало плохо, где не могут даже сделать томографию, чтобы посмотреть работу мозга. Мы не знаем, работает ли у него мозг или нет. Зрачки не реагируют, подключить аппарат они по каким-то причинам не могут. Я не знаю. У меня нет слов.

Проблески надежды появились после того, как тайские медики начали менять схему лечения по указанию специалиста, прибывшего из России. «После рекомендаций нашего врача мы привезли питание, благодаря которому у него улучшились показатели, чтобы организм сам себя не ел», — делилась экс-супруга музыканта.

Фото: Guillaume Payen/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В больнице, куда пытались транспортировать Пашу, по ее словам, его шансы на выживание были гораздо выше. По крайней мере, такой прогноз давал российский врач.

«В этой клинике, в которую мы его пытаемся затащить, наш врач сказал: они его выходят, он будет жить», — пояснила Ева незадолго до смерти Паши. Но перевода в другую клинику не случилось. Спасти Ивлева не удалось. Пост с информацией о смерти музыканта Ева проиллюстрировала их совместным фото на отдыхе. «Царство небесное. Запомню тебя таким счастливым. Люблю», — написала Карицкая.

Интересно В минувшую пятницу, 4 апреля, рэпер перенес клиническую смерть, его смогли откачать и завести сердце. Представители проекта «Выжившие», собиравшие средства на лечение Ивлева, даже сообщали о положительной динамике, но в тот же день его не стало. В минувшую пятницу, 4 апреля, рэпер перенес клиническую смерть, его смогли откачать и завести сердце. Представители проекта «Выжившие», собиравшие средства на лечение Ивлева, даже сообщали о положительной динамике, но в тот же день его не стало.

Почему Карицкая обвиняет в смерти Техника Кристину Лекси Вскоре Ева заявила, что обязательно добьется наказания тех, кто, по ее мнению, причастен к гибели рэпера. К таковым она отнесла новую подругу Паши — Кристину Лекси — и некоего тайского наркодилера Эдуарда. По словам Карицкой, прекрасно зная о том, что Паша был закодирован от опиатов, «они все равно его поили алкоголем и опиатами».

Фото: Ева Карицкая / Соцсети

«Что, думаете, не выцепим этого урода *** и эту ***? Я вам обещаю, катаклизма такая придет ***, что сами этого не предполагаете. И твой наркошоп, который здесь, в Таиланде, прикроется завтра ***», — эмоционально предупредила она.

Я в шоке нахожусь сейчас. Надеюсь, ему там будет лучше, потому что он хотел этого, он хотел умереть. И ему больше ничего не нужно было, кроме кайфа и смерти. Как-то так. Спасибо большое за поддержку.

Что было до Таиланда: правда от эскортницы Сабины Закодировали Техника в феврале, когда он в очередной раз проходил лечение в наркологической клинике. Выписавшись оттуда, он улетел в Таиланд вместе со своими друзьями и новой девушкой, известной как Кристина Лекси.

Незадолго от отъезда Паша на очередной вечеринке успел купить и употребить запрещенные вещества у Эдуарда, а Кристина, хотя знала о его зависимости, никак этому не помешала. В своем Telegram-канале она позже оправдывалась тем, что все произошло очень быстро, когда она отвернулась буквально «на несколько минут».

Фото: Паша Техник / Соцсети

О том, что происходило с Техником после этого, днем ранее рассказала другая эскортница, называющая себя Сабиной. По словам девушки, у нее есть медицинское образование и она быстро поняла, что Паша начинает впадать в сомнолентное состояние. Однако другие участники вечеринки ее опасения проигнорировали.

«Его окружение мне сказало, что он всегда такой и не надо забирать таблетки. Проходит час, и я вижу, что Павел впадает в кому. Пульс сначала был 40, потом — 30. Наконец меня услышали, сказали, что у них свой капельник, вызвали и ждали 1,5 часа», — написала она в своем Telegram.

Фото: Паша Техник / Соцсети

Там же Сабина пожаловалась, что после произошедшего она получила угрозы от других участниц эскорт-сообщества. Ее буквально «растоптали и унизили». «Во благо им, не думая о жизни человека ― самом ценном у нас ресурсе. Мне не дали оказать медицинскую помощь под предлогом — цитирую — „я всех *** медицинским дипломом“ и „я всех подставляю и привлекаю внимание к сутенерству“», ― пояснила девушка. «Его *** таскала по капельницам»

На сообщения эскортницы обратила внимание и экс-жена Техника, опубликовав скриншоты постов в своем канале. По оценке Евы, они стали очередным доказательством того, что музыканту не оказали помощь вовремя.

Фото: Паша Техник / Соцсети

Впрочем, слова Сабины для нее не стали большим открытием, потому что по пути в Таиланд Карицкая говорила о том, что на самом деле Паше стало плохо еще 24 марта.

«Его *** таскала по капельницам, но уже тогда нужно было класть в госпиталь. Вина только на ней. Ну, и на Паше, само собой», ― указала она. Возмущение Евы вызвал в те дни и внешний вид Кристины, которая после госпитализации музыканта, по ее мнению, уделяла слишком много внимания себе.

Фото: РИА «Новости»

«Она тупо сидит в хорошем виде ― умытая, накрашенная, хорошо одетая. Мне кажется, человек, когда находится в состоянии ***, ему точно не до внешнего вида. А она сидит и думает, что это чем-то поможет», — поразилась Карицкая.

В свою сторону я от нее услышала, что я наркоманка, изменщица. Ну, окей.

Кристина Лекси, девушка Паши Техника: что о ней известно Как зовут последнюю подругу музыканта на самом деле, неизвестно. С Пашей девушка познакомилась в начале этого года. А в середине марта на концерте в Петербурге он объявил со сцены, что теперь любит «малышку по имени Кристина». В своем Telegram Лекси уверяла, что между ними самая настоящая любовь, публиковала скриншоты их переписок, совместные фото и короткие видео с поцелуями. После смерти рэпера она почистила свои аккаунты в соцсетях, но некоторые признания все же остались. В частности, слова Лекси о страсти к мужским рукам, своей гиперэмоциональности и любви к работе в эскорте публиковал журнал Voice.

Фото: Паша Техник / Соцсети

«Меня сводят с ума сильные мужские руки. Когда они обхватывают мое тело, я ощущаю мужскую уверенность, которая передается с каждым движением. Чувствовать мощь и одновременно защиту. Невероятно заводит», — делилась Кристина со своими подписчиками.

Работа в эскорте По информации 78.ru, на одном из сайтов эскортниц до сих пор можно найти анкету Лекси, из которой следует, что она родилась в марте 1997 года. Там же были и расценки: час с Кристиной, если верить этим данным, стоил 40 тысяч рублей, а ночь — 250 тысяч. Также в анкете Лекси указала, что у нее есть высшее образование, она любит читать, занимается саморазвитием, изучает сексологию и психологию. По слухам, с Пашей она познакомилась на закрытой вечеринке, куда пускают только по особому приглашению. VIP-гости, все дела. Еще до отъезда в Таиланд Кристина утверждала, что Ева якобы преследует ее, и советовала ей заняться собой и ребенком.

Почему умер Паша Техник: официальная причина Причиной смерти музыканта, как выяснилось 7 апреля, стала легочная инфекция. Об этом сообщил менеджер артиста Марк Яровный.

Фото: РИА «Новости»

«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей — легочная инфекция», — написал он в своем Telegram-канале. Тело Паши Техника должны доставить в Москву 9 апреля. По предварительным данным, прощание с ним может пройти в храме Павла и Петра в Лефортово, где когда-то крестили рэпера.