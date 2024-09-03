Юрист Соловьев: мошенники ничего не сделают Долиной, госзащита ей не нужна

Певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, попросила предоставить ей госзащиту. По словам артистки, ей и ее семье угрожают расправой, если она не покинет проданное жилье. На самом деле злоумышленники ничего с артисткой не сделают, а ее требование о госзащите — это пиар, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с 360.ru.

Кому и как предоставляют госзащиту

Специалист напомнил про закон о государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе: это могут быть как свидетели, так и потерпевшие.

«В данном случае, я так понимаю, Долина имеет статус потерпевшей. Но закон о государственной защите подразумевает наличие явной угрозы жизни и здоровью гражданина. И в данном случае применяются определенные меры безопасности, такие как легендирование, выдача других документов, переселение на другое место жительства, вплоть до смены личности, и так далее», — объяснил эксперт.

Охраной занимается подразделение органов внутренних дел — там есть управление по госзащите, добавил юрист.

«И подразделения на местах. Эти подразделения осуществляют как раз физическую охрану лица. Там опытные сотрудники, оперативники вооруженные и так далее. <…> Это целая правоохранительная операция», — отметил Соловьев.

Популярность под вопросом

Госзащиту предоставляют по решению следователя, суд таких мер не назначает. Также человек может в добровольном порядке заключить соглашение с Росгвардией.

«Долина может на коммерческой основе себе взять охрану, но она хочет от государства. <…> Но тогда, к сожалению, Долина не сможет сохранять свою публичность, потому что меры охраны подразумевают определенный образ жизни, когда участник уголовного процесса не подвергает свою жизнь опасности», — рассказал эксперт.

С одной стороны, государство берет на себя расходы по охране, с другой стороны, человек должен соблюдать все необходимые рекомендации. Если Долиной скажут не идти на концерт, ей придется так поступить.