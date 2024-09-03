«Это пиар». Юрист — о просьбе Долиной обеспечить ей госзащиту
Юрист Соловьев: мошенники ничего не сделают Долиной, госзащита ей не нужна
Певица Лариса Долина, ставшая жертвой мошенников, попросила предоставить ей госзащиту. По словам артистки, ей и ее семье угрожают расправой, если она не покинет проданное жилье. На самом деле злоумышленники ничего с артисткой не сделают, а ее требование о госзащите — это пиар, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с 360.ru.
Кому и как предоставляют госзащиту
Специалист напомнил про закон о государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе: это могут быть как свидетели, так и потерпевшие.
«В данном случае, я так понимаю, Долина имеет статус потерпевшей. Но закон о государственной защите подразумевает наличие явной угрозы жизни и здоровью гражданина. И в данном случае применяются определенные меры безопасности, такие как легендирование, выдача других документов, переселение на другое место жительства, вплоть до смены личности, и так далее», — объяснил эксперт.
Охраной занимается подразделение органов внутренних дел — там есть управление по госзащите, добавил юрист.
«И подразделения на местах. Эти подразделения осуществляют как раз физическую охрану лица. Там опытные сотрудники, оперативники вооруженные и так далее. <…> Это целая правоохранительная операция», — отметил Соловьев.
Популярность под вопросом
Госзащиту предоставляют по решению следователя, суд таких мер не назначает. Также человек может в добровольном порядке заключить соглашение с Росгвардией.
«Долина может на коммерческой основе себе взять охрану, но она хочет от государства. <…> Но тогда, к сожалению, Долина не сможет сохранять свою публичность, потому что меры охраны подразумевают определенный образ жизни, когда участник уголовного процесса не подвергает свою жизнь опасности», — рассказал эксперт.
С одной стороны, государство берет на себя расходы по охране, с другой стороны, человек должен соблюдать все необходимые рекомендации. Если Долиной скажут не идти на концерт, ей придется так поступить.
Я думаю, госпожу Долину такой расклад не устраивает. Это заработки.
Иван Соловьев
заслуженный юрист России
«Суповой набор» мошенников
Он напомнил, что мошенники угрожают не только артистке, но и другим людям. Этим вопросом должны заниматься сотрудники ФСБ. Публичными просьбами о госзащите Долина пытается вызвать сострадание, предположил юрист.
«Это пиар, она никак не успокоится, что ли, уже? <…> Ничего они (мошенники — прим. ред.) не могут сделать. Они специально создают иллюзию того, что они где-то за углом, что они вас видят. Конечно, это входит в их „суповой набор“ психологического воздействия», — подчеркнул Соловьев.
Он допустил, что Долина пытается отыграть мошенническую сделку по квартире. Но этого не удавалось сделать десяткам тысяч россиян.
«И если это удастся Долиной сделать через суд, то это может стать прецедентом. <…> То, что сейчас она испытывает психологическое воздействие, я даже не сомневаюсь. <…> Но вот она просит УВД, что они пост поставят у ее квартиры… Ну это же бред. У нас и так какая нехватка на сегодняшний день участковых, постовых, оперативников. Это что, мы вместо ловли преступников будем охранять Долину, потому что она боится, что ли?» — отметил юрист.
Телефонные аферисты от лица правоохранителей звонили Долиной с апреля по июль. Они внушили артистке, что она участвует в операции спецслужб, а затем вынудили прожать пятикомнатную квартиру в Хамовниках и перевести деньги на якобы безопасные счета. Ущерб превысил 200 миллионов рублей.